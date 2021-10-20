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Новини Бюджет-2022
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Заплановане в Бюджеті-2022 підвищення мінімальної зарплати не є достатнім. Доручили уряду переглянути показник, - член профільного комітету ВР Забуранна

Заплановане в Бюджеті-2022 підвищення мінімальної зарплати не є достатнім. Доручили уряду переглянути показник, - член профільного комітету ВР Забуранна

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає недостатнім заплановане в проєкті бюджету на наступний рік підвищення мінімальної зарплати.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВР.

За словами Забуранної, народні депутати внесли пропозиції, щоб підвищити мінімальну зарплату до такого рівня, щоб "хоча б дотримати ті тенденції, які були в цьому році".

"Ми дали відповідне розпорядження уряду щодо можливого перегляду саме цієї програми. Тому що, дійсно, 200 гривень - недостатня сума для людей", - зазначила депутат і припустила, що уряд доопрацює і "прийме рішення на користь людей".

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Автор: 

бюджет (3004) держбюджет (2410) мінімальна зарплата (305) Слуга народу (2816) Забуранна Леся (7)


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отметила депутат и предположила, что правительство доработает и "примет решение в пользу людей".
Как зепутанги относятся к своим избирателям уже и так понятно. Кого эта кукла имеет ввиду под понятием "в пользу людей"?
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20.10.2021 12:40 Відповісти
Себя родную и свое окружение. Остальные для неё -- чернь и карманы с деньгами.
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20.10.2021 15:21 Відповісти
повышение зарплат(И, соответственно, НАЛОГОВ!) при падении ВВП --- смертельная инъекция для экономики. Никто не думает, где взять предприятию деньги на повышение зарплат при постоянном снижении покупательной способности уже 3-й год.И еще плюс лохдауны.
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20.10.2021 16:08 Відповісти
Интересно, зарплата вырастит на 5 - 20% а цены на ЖКХ и продуктов на 100 - 200%, вопрос: Поднялась ли зарплата???
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20.10.2021 12:43 Відповісти
У нас медикам просто зменшили тарифікацію і тепер ми отримуватимемо менше мінімалки.
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20.10.2021 12:52 Відповісти
Да, и побольше, сердце за народ рвется. А лучше со слуг, из конвертов, как раз ещё по 200 на всех хватит
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20.10.2021 13:00 Відповісти
Ах, как же так можно, по 200 же мало, минимум по 202 надо!
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20.10.2021 13:47 Відповісти
Нужно вынести вопрос минимальной зарплаты на референдум! Пусть народ решит.
Какую минимальную зарплату установить на 2022:
2 000 грн.
10 000 грн.
100 000 грн.
100 000 евро.
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20.10.2021 14:34 Відповісти
Хто платить податки не в офшорах, той знає як правильно б написати: підняли податки, але треба ще.
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20.10.2021 15:52 Відповісти
 
 