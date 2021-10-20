Заплановане в Бюджеті-2022 підвищення мінімальної зарплати не є достатнім. Доручили уряду переглянути показник, - член профільного комітету ВР Забуранна

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає недостатнім заплановане в проєкті бюджету на наступний рік підвищення мінімальної зарплати.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВР.

За словами Забуранної, народні депутати внесли пропозиції, щоб підвищити мінімальну зарплату до такого рівня, щоб "хоча б дотримати ті тенденції, які були в цьому році".

"Ми дали відповідне розпорядження уряду щодо можливого перегляду саме цієї програми. Тому що, дійсно, 200 гривень - недостатня сума для людей", - зазначила депутат і припустила, що уряд доопрацює і "прийме рішення на користь людей".

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