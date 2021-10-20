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Новини
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"ЄС" привітала генерала Павловського з днем ​​народження: Захисники України за вироком Зеленського перебувають у в'язниці, а зрадники Батьківщини - вдома

Депутати фракції "Європейська Солідарність" з трибуни Верховної Ради привітали бойового генерала Ігоря Павловського, який перебуває під вартою за сфабрикованою справою, з днем ​​народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні – день народження політв’язня Зеленського генерала Ігоря Павловського. Генерала, який керував сектором М, обороняючи Маріуполь. Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні за вироком Зеленського знаходяться в тюрмі", – зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Ми познайомилися з генералом Павловським холодної осені 2014 року. І він показав нам такі щупленькі військові костюми, які шили на десантників в часи Януковича, крадучи в армії навіть на костюмах для десантників. А "Офшор 95" тоді не платив податків, а витанцьовував перед Путіним і Януковичем. До речі, корпорація "Рошен" заплатила з 2014 року 12 млрд гривень, на відміну від "Офшору 95", – додала Геращенко.

Парламентарка нагадала, що сьогодні бойового генерала судять за те, що "той посмів не тільки одягти і нагодувати українську армію. Коли Росія вкрала наш флот, він дозволив собі купити українські катери".

"Ці катери йшли на військовому параді, який приймав Верховний Головнокомандувач Зеленський цього року", – наголосила Геращенко.

"На одному з ефірів з Девідом Брауном (Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу". - Ред.), тодішнім волонтером, який возив в армію одяг, бо там нічого не було, ми домовилися разом піти до бойового генерала Павловського. Девіде, я думаю сьогодні найкращий день, разом сходити провідати його. Можемо взяти з собою шоколад, тому що офшор 95 нічого, окрім гидотних серіалів, для цієї країни не випускає", – звернулася Геращенко до глави фракції "Слуга народу".

"А завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", – підсумувала нардепка.

Також дивіться: Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському" Павловському і Шандрі. ВІДЕО

Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Павловський Ігор (109) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+29
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20.10.2021 12:47
+22
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20.10.2021 12:54
+21
Перемоги над ворогами, пане Генерале !!! Многая літа !!!
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20.10.2021 12:47
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Зебобики, просто для напомнить: страна, продавшая своих солдат на существование права не имеет. И не будет, потому как защищать ее будет некому.
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20.10.2021 12:43 Відповісти
зрадник порошенко ще вдома а не в тюрмі, це недопрацювання Венедиктової!
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20.10.2021 13:39 Відповісти
Игорёша, тебе на укольчик пора. не пропускай процедуры.
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20.10.2021 13:42 Відповісти
В мене підозра що порошенко доплачує Венедиктовій та всім слідчим та прокурорам, щоб вони симулювали ідіотизм і не доводили його справи до тюрми!
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20.10.2021 13:46 Відповісти
Мда, укольчика буде малувато.
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20.10.2021 13:47 Відповісти
Твое присутствие здесь - явная оплошность администратора.
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20.10.2021 14:35 Відповісти
пЕС это позорная партия.
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20.10.2021 12:45 Відповісти
михуил, а говорили, что в грузинской тюряге интернету нету. видим, Ясько врала. впрочем, как и все слуги уродов...
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20.10.2021 13:27 Відповісти
Поправ свій нік. Ти не Михаіл, а
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20.10.2021 13:37 Відповісти
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20.10.2021 12:47 Відповісти
Воры Януковича-Порошенко рыдают.
Значит страна в целом на правильном пути

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20.10.2021 12:49 Відповісти
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20.10.2021 12:54 Відповісти
так кому ти втолковуєш? Та то ж спартач.
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20.10.2021 13:24 Відповісти
Раз рыги и свинарчуки рыдают, значит всё правильно

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21.10.2021 05:48 Відповісти
эт не ты, случайно, на первом плане?
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20.10.2021 13:30 Відповісти
що це за пі.да.раси?
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20.10.2021 14:08 Відповісти
Яичное воскресенье в Запорожье 13.04.2014.
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20.10.2021 14:50 Відповісти
нормас, переглянув щойно відео, дуже веселе!
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20.10.2021 14:53 Відповісти
От тоді ми познущалися з цих прихильників "рускавамира"!
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20.10.2021 15:18 Відповісти
Респект Запоріжжю!
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20.10.2021 15:35 Відповісти
Перемоги над ворогами, пане Генерале !!! Многая літа !!!
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20.10.2021 12:47 Відповісти
"...а изменники Родины - дома":
это точно

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20.10.2021 12:48 Відповісти
бугага, платных зелепидаров в тред налетело... ))
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20.10.2021 12:50 Відповісти
Петя, а кто суды и прокурватуру рехвормировал имени 144 потужных рехвормы???
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20.10.2021 12:53 Відповісти
Ніяк не прокинетесь?

2019 рік
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
" Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
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20.10.2021 13:03 Відповісти
Ви розумієте, що спілкуєтесь із амебами? Ї
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20.10.2021 13:04 Відповісти
Так. Тільки це не амеба, а шістка, лайноплюй подляка- дерьмака.
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20.10.2021 13:07 Відповісти
А яка різниця? Воно ж тупий планокур на пиво заробляє.
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20.10.2021 13:11 Відповісти
кстати "боевой генерал"

В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований подозревает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299243/ Павловского , а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299188/ некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

НО про это геращенко умолчала
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20.10.2021 12:56 Відповісти
"Кстати", саме на цьому беСпределі бубочки ВАЗеленської Ірина Геращенко і наголосила.
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20.10.2021 13:10 Відповісти
Не люблю спекуляций на чувственных моментах. Если обвиняешь других,то готовься встретить ответный упрек. Посадки и убийства патриотов это очень плохо . Мы помним и это.
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20.10.2021 12:58 Відповісти
Петька расскажи за свои дела, за посадки и тд? Кто за твою каденцию из преступников сел? Добробатов не в счет
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20.10.2021 13:00 Відповісти
Що ти ще за гроші робиш?
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20.10.2021 13:03 Відповісти
Так расскажи нам, вумный ***********, аль не придумал еще?
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20.10.2021 13:28 Відповісти
Всіх хто сидів, Клоун поаідпускав майже одразу як прийшов до влади.
Також одразу повернулися майже всі хто втік за часів Петра.
Але дебіли це не пам'ятають або вмикають дурня.
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20.10.2021 16:16 Відповісти
"Жму руку,обнимаю"))
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20.10.2021 13:10 Відповісти
О, очередная ********** консерва спалилась- сами это твои мАсковские хозяева придумали, а ты, чмо болотное, и повторяешь это, как попка дурак, согласно методички. Поэтому- на хрен с пляжа, раб и манкурт . ************* памперсам место в сраке.
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20.10.2021 13:27 Відповісти
порохогнидне чмо сиди і смокчи рошенку с хера свого боха,ну і закуси чоколядом з пеціної дупи))
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20.10.2021 15:47 Відповісти
фейкові плівки оніщенка-кадирова не забуваються?
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20.10.2021 13:36 Відповісти
Ну так, окрім кацапських лайновкидів, "любезно предоставленных" плісняві фуйлом, нічого ж немає. Ось і мусолять "плівки" та липові справи.
" На Банковій помітне палання: Володимир Омелян виграв суд у зеленої влади, і виправдав своє ім'я!"
https://www.youtube.com/watch?v=-61PW415Dgc
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20.10.2021 13:46 Відповісти
Яке лицемірство. Хіба зеля не продовжує робити те саме, що робив Рашен Олексійовіч ?
Сепарів, беркутів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів, мерів сепаратистів, ригів відпускали дуанецькі судді призначені тобою, сивочолий. Тоді як добровольців- майданівців вони кидали за грати
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20.10.2021 13:34 Відповісти
ох и налетело сепидоляковской швали на ветку...
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20.10.2021 13:35 Відповісти
так не лінуйся, кидай в спам всю брехню, це дозволяється правилами сайту
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20.10.2021 13:47 Відповісти
Работа у них такая, работа у них простая, в соцсетях "найвєлычнишого" прославляя, а товарища Петра порицая, и нету других забот.
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20.10.2021 13:48 Відповісти
Терпи, солдат - генералом станешь! Может, даже генерал- подполковником!
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20.10.2021 13:56 Відповісти
"Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен" жаль, что не уточнили в какой бюджет. Может это в бюджет параши?
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20.10.2021 13:50 Відповісти
такими дебілами є всі зебіли
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20.10.2021 13:55 Відповісти
Точно. По мнению порохоботов, все, кто против параши - дебилы.
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей."
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20.10.2021 15:51 Відповісти
Для особливо обдарованих, яким потрібні пояснення, в УКРАЇНСЬКИЙ.
Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент. Той, який в 2014 році сплатив в Україні "0" гривень податку, ще й зтриндячив, у "мудрого" наріду, 42 мільйона доларів.
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20.10.2021 14:17 Відповісти
"Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент."
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей." - так вот какой нарідний" зЕзідент.

Правда глазки щиплет?
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20.10.2021 15:52 Відповісти
Відео виступу тут: https://www.youtube.com/watch?v=5IVpkUjUpqU

Ірина Геращенко нагадала, що з 2014 року корпорація "Рошен" заплатила 7 млрд податків. Офшор 95 заплатив 0 (нуль) податків.
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20.10.2021 14:43 Відповісти
ЕС , пороху хватит, олигарх. На страну работай, не навозом кидайся.
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20.10.2021 17:40 Відповісти
 
 