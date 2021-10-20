"ЄС" привітала генерала Павловського з днем ​​народження: Захисники України за вироком Зеленського перебувають у в'язниці, а зрадники Батьківщини - вдома

Депутати фракції "Європейська Солідарність" з трибуни Верховної Ради привітали бойового генерала Ігоря Павловського, який перебуває під вартою за сфабрикованою справою, з днем ​​народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні – день народження політв’язня Зеленського генерала Ігоря Павловського. Генерала, який керував сектором М, обороняючи Маріуполь. Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні за вироком Зеленського знаходяться в тюрмі", – зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.



"Ми познайомилися з генералом Павловським холодної осені 2014 року. І він показав нам такі щупленькі військові костюми, які шили на десантників в часи Януковича, крадучи в армії навіть на костюмах для десантників. А "Офшор 95" тоді не платив податків, а витанцьовував перед Путіним і Януковичем. До речі, корпорація "Рошен" заплатила з 2014 року 12 млрд гривень, на відміну від "Офшору 95", – додала Геращенко.

Парламентарка нагадала, що сьогодні бойового генерала судять за те, що "той посмів не тільки одягти і нагодувати українську армію. Коли Росія вкрала наш флот, він дозволив собі купити українські катери".

"Ці катери йшли на військовому параді, який приймав Верховний Головнокомандувач Зеленський цього року", – наголосила Геращенко.



"На одному з ефірів з Девідом Брауном (Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу". - Ред.), тодішнім волонтером, який возив в армію одяг, бо там нічого не було, ми домовилися разом піти до бойового генерала Павловського. Девіде, я думаю сьогодні найкращий день, разом сходити провідати його. Можемо взяти з собою шоколад, тому що офшор 95 нічого, окрім гидотних серіалів, для цієї країни не випускає", – звернулася Геращенко до глави фракції "Слуга народу".



"А завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", – підсумувала нардепка.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.