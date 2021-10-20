"ЄС" привітала генерала Павловського з днем народження: Захисники України за вироком Зеленського перебувають у в'язниці, а зрадники Батьківщини - вдома
Депутати фракції "Європейська Солідарність" з трибуни Верховної Ради привітали бойового генерала Ігоря Павловського, який перебуває під вартою за сфабрикованою справою, з днем народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Сьогодні – день народження політв’язня Зеленського генерала Ігоря Павловського. Генерала, який керував сектором М, обороняючи Маріуполь. Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні за вироком Зеленського знаходяться в тюрмі", – зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.
"Ми познайомилися з генералом Павловським холодної осені 2014 року. І він показав нам такі щупленькі військові костюми, які шили на десантників в часи Януковича, крадучи в армії навіть на костюмах для десантників. А "Офшор 95" тоді не платив податків, а витанцьовував перед Путіним і Януковичем. До речі, корпорація "Рошен" заплатила з 2014 року 12 млрд гривень, на відміну від "Офшору 95", – додала Геращенко.
Парламентарка нагадала, що сьогодні бойового генерала судять за те, що "той посмів не тільки одягти і нагодувати українську армію. Коли Росія вкрала наш флот, він дозволив собі купити українські катери".
"Ці катери йшли на військовому параді, який приймав Верховний Головнокомандувач Зеленський цього року", – наголосила Геращенко.
"На одному з ефірів з Девідом Брауном (Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу". - Ред.), тодішнім волонтером, який возив в армію одяг, бо там нічого не було, ми домовилися разом піти до бойового генерала Павловського. Девіде, я думаю сьогодні найкращий день, разом сходити провідати його. Можемо взяти з собою шоколад, тому що офшор 95 нічого, окрім гидотних серіалів, для цієї країни не випускає", – звернулася Геращенко до глави фракції "Слуга народу".
"А завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", – підсумувала нардепка.
Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.
12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.
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Значит страна в целом на правильном пути
это точно
2019 рік
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
" Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.
Государственное бюро расследований подозревает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299243/ Павловского , а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/2/7299188/ некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
НО про это геращенко умолчала
Також одразу повернулися майже всі хто втік за часів Петра.
Але дебіли це не пам'ятають або вмикають дурня.
" На Банковій помітне палання: Володимир Омелян виграв суд у зеленої влади, і виправдав своє ім'я!"
https://www.youtube.com/watch?v=-61PW415Dgc
Сепарів, беркутів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів, мерів сепаратистів, ригів відпускали дуанецькі судді призначені тобою, сивочолий. Тоді як добровольців- майданівців вони кидали за грати
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей."
Бюджет параші повповнює "нарідний" зЕзідент. Той, який в 2014 році сплатив в Україні "0" гривень податку, ще й зтриндячив, у "мудрого" наріду, 42 мільйона доларів.
"За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей." - так вот какой нарідний" зЕзідент.
Правда глазки щиплет?
Ірина Геращенко нагадала, що з 2014 року корпорація "Рошен" заплатила 7 млрд податків. Офшор 95 заплатив 0 (нуль) податків.