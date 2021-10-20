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До кінця 2022 року на Луганщині відновлять понад половину доріг, - ОДА

До кінця 2022 року на Луганщині відновлять понад половину доріг, - ОДА

До кінця наступного року на Луганщині планують відновити понад половину доріг державного значення.

Про це повідомляє Луганська обласна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

За словами заступника начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області Олега Кравцова, всього за програмою Президента України "Велике будівництво" протягом 2020 року, 2021 і 2022 капітальний і поточний ремонт буде завершений на 650 кілометрах доріг

У 2020 році відремонтували 136 км, у 2021 році - 225 км. У наступному році планують ремонт 288 км доріг.

Крім того, цьогоріч на відновлених за програмою "Велике будівництво" дорогах державного значення Луганщини встановлять чотири метеорологічні станції - зокрема, на зекономлені при ремонтах засоби на дорозі Н-21 при виїзді з міста Старобільськ.

"Буде встановлено табло, що показує температуру дорожнього покриття, повітря, напрям вітру, а взимку - ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходитиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних доріг в Луганській області, що дозволить оперативно реагувати на примхи погоди", - зазначив Кравцов.

Також метеорологічні станції встановлять у напрямку Н-26, у Станиці Луганській і на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральну вулицю Борисполя капітально відремонтували, - Київська ОДА

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

Автор: 

дороги (3071) Велике будівництво (741) Луганська область (4890)


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было бы отлично. Сколько нашей техники военные убивают - сделали только центровые пару дорог и все. А боковые, на которых расположены наши ремонтные мастерские военной техники, военные базы - там такие буераки шокапец.
Колесо по днище в яму уходит, тупо оси ломаются.
попробуй, доедь по такой дороге на передовую в случае чего.. времени вдвое больше уходит, а то и поболе, чем по нормальной.
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20.10.2021 13:02 Відповісти
Навіщо туди гроші вкладати? Щоб кацапам дісталось, коли війною підуть ? Щоб їх танки і бомби знову все зруйнували ? То чорні дири - ДиНиРи!
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20.10.2021 13:29 Відповісти
Конечно больницы уже обеспечены всем необходимым для работы в условиях эпидемии. Электро-, водо-, газоснабжение налажено. Добыча угля, электроэнергии, газа растёт ударными темпами. Ну тогда конечно бабада.
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20.10.2021 13:36 Відповісти
 
 