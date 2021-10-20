До кінця 2022 року на Луганщині відновлять понад половину доріг, - ОДА

До кінця наступного року на Луганщині планують відновити понад половину доріг державного значення.

Про це повідомляє Луганська обласна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

За словами заступника начальника Служби автомобільних доріг в Луганській області Олега Кравцова, всього за програмою Президента України "Велике будівництво" протягом 2020 року, 2021 і 2022 капітальний і поточний ремонт буде завершений на 650 кілометрах доріг

У 2020 році відремонтували 136 км, у 2021 році - 225 км. У наступному році планують ремонт 288 км доріг.

Крім того, цьогоріч на відновлених за програмою "Велике будівництво" дорогах державного значення Луганщини встановлять чотири метеорологічні станції - зокрема, на зекономлені при ремонтах засоби на дорозі Н-21 при виїзді з міста Старобільськ.

"Буде встановлено табло, що показує температуру дорожнього покриття, повітря, напрям вітру, а взимку - ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходитиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних доріг в Луганській області, що дозволить оперативно реагувати на примхи погоди", - зазначив Кравцов.

Також метеорологічні станції встановлять у напрямку Н-26, у Станиці Луганській і на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська.

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Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.