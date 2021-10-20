"На Донбасі" і без "Л/ДНР": в рамках боротьби з російською пропагандою РНБО розробила глосарій для ЗМІ та чиновників. ТАБЛИЦЯ

РНБО спільно з НАН України та міністерствами розробили глосарій, який рекомендується використовувати органам державної та місцевої влади, ЗМІ та дипломатичних відомств, щоб протистояти російським наративам в інформаційному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Реалізація Російською Федерацією агресивних зовнішньополітичних цілей, спрямованих проти України, має системний та комплексний характер, зокрема в інформаційній сфері. З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії", - йдеться в документі.

Зазначається, що глосарій містить перелік назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей.

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Отже, в першому стовпчику термін з пропаганди, в другому і третьому як насправді. Всього глосарій складається з п'яти розділів. Перший стосується загальної термінології ( "хунта", "Малоросія" і "русский мір"), другий - окупації Криму ("російська весна" і "возз'єднання Криму з Росією"). У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі ("Л/ДНР", "ополчення").

У четвертому розділі викладена пропагандистська термінологія, пов'язана з політикою історичної пам'яті: "Малоросія" і "Новоросія". Останній розділ стосується термінів щодо іноземних держав - коли окуповану Абхазію російська пропаганда називає "Республіка Абхазія", а Білорусь "Білорусією".

Словник підготували Апарат РНБО України і Центр протидії дезінформації в співпраці з Національною академією наук України, Офісом Президента України, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерством оборони України, Міністерства закордонних справ України, Міністерством культури і інформаційної політики України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Державною прикордонною службою України.





























