"На Донбасі" і без "Л/ДНР": в рамках боротьби з російською пропагандою РНБО розробила глосарій для ЗМІ та чиновників. ТАБЛИЦЯ
РНБО спільно з НАН України та міністерствами розробили глосарій, який рекомендується використовувати органам державної та місцевої влади, ЗМІ та дипломатичних відомств, щоб протистояти російським наративам в інформаційному просторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Реалізація Російською Федерацією агресивних зовнішньополітичних цілей, спрямованих проти України, має системний та комплексний характер, зокрема в інформаційній сфері. З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії", - йдеться в документі.
Зазначається, що глосарій містить перелік назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей.
Отже, в першому стовпчику термін з пропаганди, в другому і третьому як насправді. Всього глосарій складається з п'яти розділів. Перший стосується загальної термінології ( "хунта", "Малоросія" і "русский мір"), другий - окупації Криму ("російська весна" і "возз'єднання Криму з Росією"). У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі ("Л/ДНР", "ополчення").
У четвертому розділі викладена пропагандистська термінологія, пов'язана з політикою історичної пам'яті: "Малоросія" і "Новоросія". Останній розділ стосується термінів щодо іноземних держав - коли окуповану Абхазію російська пропаганда називає "Республіка Абхазія", а Білорусь "Білорусією".
Словник підготували Апарат РНБО України і Центр протидії дезінформації в співпраці з Національною академією наук України, Офісом Президента України, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерством оборони України, Міністерства закордонних справ України, Міністерством культури і інформаційної політики України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Державною прикордонною службою України.
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Объективности ради можно отметить, что начиная с 2016 года, в оккупационных корпусах армии России, выходцев их России начали замещать местным населением, которое из-за отсутствия другой работы и в результате круглосуточной промывки мозгов, вынуждено было вступали в ряды этих корпусов, но при этом руководящие офицерские должности сохранялись за высшими офицерами и генералами армии РФ. В дополнение к постоянно находящимся на территории Украины 1-му и 2-му корпусам, из России постоянно завозятся путем ротации специальные воинские части типа: РЭБ, ПВО, спецназа, авиаразведки, снайперские и диверсионные группы, а также другие регулярные подразделения вооруженных сил РФ, на вооружении которых имеется сложная военная техника. На сегодняшний день 100% снабжения оккупировавших часть территории Донбасса корпусов и других воинских частей: оружием, боеприпасами, ГСМ, обмундированием, и прочими материально техническими ресурсами, а также денежное довольствие личного состава - производится со складов российской армии и из бюджета Российской Федерации. Кроме этого, все солдаты из местного населения оккупационных корпусов, уже получили гражданство России и подчиняются исключительно приходящим из России командам.
Учитывая выше названные реалии, а также то что изначально: в Донецк, Луганск и Харьков -автобусами и поездами завозились из приграничных российских областей, управляемые офицерами ФСБ граждане России, которые под российскими флагами притворяясь местным населением, захватывали ОГА, МВД и СБУ, после чего объявляли «народные» республики Л/ДНР (в Харькове обломалось, а в Одессе не получилось), и в эти фейковые лже-республики тут же были введены с территории Ростовской области заранее сформированные, подчиненные министерству обороны России воинские части в том числе и чеченские регулярные батальоны общим количеством до 35 000 человек, которые объявляются российской пропагандой милицией Л/ДНР - тогда резонный вопрос к украинским политикам и журналистам: какое у вас основание маскировать этих врагов беззубыми подброшенными в наше информационное пространство из России терминами: «конфликт на востоке», «ополченцы», «сепаратисты» или «наемники»? Может быть, пора раскрыть глаза и называть вещи своими именами: «Российско-Украинская война», «оккупационная армия России» или просто «российские оккупанты»? К тому же хорошо было бы усвоить, что фейковые ЛНР и ДНР - созданы и управляемы той же Россией с единственной целью информационного прикрытия оккупации части украинского Донбасса, чтобы кремлевские пропагандисты могли имитировать мнимую гражданскую войну в Украине - поэтому эти искусственные псевдо-республики также желательно называть соответственно: «оккупационные администрации России».
Давно уже пора понять, что гражданская война, это когда внутри какой-то страны МЕСТНОЕ население по инициативе и под руководством МЕСТНЫХ элит, без малейшего внешнего вмешательства - начинает делить власть, или какие-то другие привилегии… но весь фокус в том что в Харькове куда Россия не успела ввести свой 3-й армейский корпус, рота винницкого «Ягуара» разогнала местное сепарориентированное население и засланную из-за поребрика подмогу за один час, после чего ХНР прекратила свое существование, а в Одессе, которая слава богу не имеет общей границы с Россией, попытку объявить ОНР - присекли простые патриотически настроенные граждане Украины. И только в части Луганской и Донецкой областей, где вооруженным силам России, удалось захватить часть государственной границы Украины, и наладить бесперебойное снабжение своих подразделений оккупационных войск, уже седьмой год продолжается российско-украинская война - которую наш враг пытается обозначить как «гражданскую», хотя гробы с оккупированных территорий рефрижераторы везут в основном на Россию…
но всем на это плевать в Киеве.
по опросам апреля-мая 2014 года в Донецке и Луганске всего 8-9% хотели прямо вот присоединения к Рашке.
Остальнім єто просто и в голову не приходило. Они - ватніе біли, да, но они - украинцы.
Вся страна и сейчас ватная, не зря против Пороха и за Зелю голосовали.
А чтобы мозги встати на место - нужна пропаганда. АГРЕССИВНАЯ ПРОУКРАИНСКАЯ ПРОПАГАНДА.
И вот этот глоссарий - отличный пример, как надо воевать за мозги населения.
И начинать надо - с населения Украины которое пока не в оккупации.
Там було все в триколорах і я розговорився з бабулею ,такі мітинги були майже кожного вихідного всі роки . Підготовка йшла більше 10 років.
В 2014 ми отримали те , що готувалось два десятиліття ,день за днм,тиждень за тижнем.
Только жаль нет указаний какие наказания за нарушения.
А они обязательно должны быть.
или вы верите в честность оккумендума?
и это не северокорейцы плачут и рыдают по ночам, думая, как бы им свалить через десять забоорв колючей проволоки в Южную Корею?
о, ця чарівна, багатозначна але абсолютно порожня мантра про "мєнтальність".
а в окупації не терор?
Говорю тебе как пиарщик - дайте мне контроль над СМИ - через года не то что в Донецке - в Москве будут петь гимн Украины и ходить в вышиванках.
Кстати в этом году был в Луганской области, в Счастье, пришлось пообщатьяс с пенсами с Лугандона. Так они обижены на Лугандон - говорят, как со скотами, в Украине "и то лучше".
так что вода камень точит.
И под лежачий камень портвейн не затечет.
і що? завтра стануть зарплати в Україні вищі, а післязавтра росія скаже: "донбасянє, в Україні краще. тож ******** туди".
так, на вашу думку це буде?
просто вбийте собі в голову: частина Донецької та Луганської областей окуповані росією. думки українських громадян, які перебуваєть під окупацією, там ніхто не питає й не дослухається. вони ні на що не впливають - це перше.
друге, там напрочуд засрані голови, тож навіть якщо б в них була можливість самостійно робити той чи інший вибір - вони б обирали совок, бо руський язік, бо православіє, бо кіркоров, бо "миродомизсоветсогосоюза".
ну тоді я ще раз наголошу: їхнє "буянить" чи не "буянить" ні на що не впливає - вони в о-ку-па-ці-ї.
вони - раби, вони навіть не на колінах (на які їх нібито не поставити) - вони плазують рачки, їхні бажання окупанта не цікавлять.
в Україні, об'єктивно, краще аніж на росії (хоча зусиллями зеленських ублюдків стрімко втрачаємо) й в рази краще ніж в окупації та щось нічого не відбувається, правда?
знаєте на що вплине?
на те, що вони будуть казати приблизно наступне: - кляті українці (звісно ж з їхнього рота лунатиме інше слово), зруйнували нам життя, а самі жирують за наш рахунок.
серйозно.
козаки, гайдамаччина, коліївщина, безліч селянських повстань, війна й проти московії, й проти Речі Посполітої, й проти князівства Літовського, махновщина, Холодний Яр, УНР, УПА, диседенти, революція на граниті, помаранчева революція, Революція Гідності, російсько-українська війна.
ви направду намагаєтесь нам тут розповідати шовіністську російську побрехеньку про недолугого, шароварного хохла?
побрехеньку, яку росіяни вигадали, насаджували та взрощували задля підвищення власної самооцінки?
олівець - е пенсіл
дівчина - чувиха, а ні - ґьорл!
Зона російської окупації або зона московитської окупації відповідно ЗРО або ЗМО
ЗРО-Л в Луганській області
ЗРО-Д в Донецькій області
ЗРО-ДЛ в Донецькій та Луганських областях
ЗРО-К Крим
Підказка - нічого !
Россия, РФ Правильно: 1 страна-оккупант, страна агрессор 2. вариант Московия
Старший брат, русские Правильно: 1. оккупанты, 2. угрофинский народ
РПЦ Правильно: 1. Русская православная церковь НКВД
Патриарх Кирилл Правильно: 1 полковник ФСБ Гундяев
Глава ОП Ермак Правильно: сотрудник ФСБ Ермак, госизменник Ермак
Путин Правильно *****
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И кто заставит выучить эту табличку наркомана? Желательно с отсутствующими терминами.
Советский союз напал на Германию! Я под столом! Шапито в РНБО.
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Ну почему они (зебобики) всегда всё делают через жопу?
А расскажи-ка, почему, например, польско-московские или московско-польские войны называют одинаково, не меняя порядок слов в зависимости от того, кто там на кого напал?
А хто із учасників своїм пострілом на момент випередив іншого - не важливо.