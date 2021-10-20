До кінця року цілком реальна ще одна зустріч Путіна і Байдена, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін до кінця цього року може провести ще одну зустріч з президентом США Джо Байденом. На сьогодні Москва і Вашингтон обговорюють формати.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Під час нещодавньої зустрічі Ушакова (помічник Путіна. - Ред.) з Нуланд (заступник держсекретаря США. - Ред.) обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо ... У тому чи іншому форматі вона цілком реальна до кінця цього року", - зазначив Пєсков.
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+4 Гундяй Крестовоздвиженский
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+1 Leonidas 4503 #341111
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