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Новини
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До кінця року цілком реальна ще одна зустріч Путіна і Байдена, - Пєсков

До кінця року цілком реальна ще одна зустріч Путіна і Байдена, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін до кінця цього року може провести ще одну зустріч з президентом США Джо Байденом. На сьогодні Москва і Вашингтон обговорюють формати.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Під час нещодавньої зустрічі Ушакова (помічник Путіна. - Ред.) з Нуланд (заступник держсекретаря США. - Ред.) обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо ... У тому чи іншому форматі вона цілком реальна до кінця цього року", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Путіна і Зеленського: Поки що перспективи погані

Автор: 

Байден Джо (2892) Пєсков Дмитро (1679) путін володимир (24068) росія (65856) США (23303)


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Топ коментарі
+4
***** підчепило на гачок американського легковірного дурника можливістю союзу проти Китаю
і вичавить з нього поступки по Україні
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20.10.2021 13:19
+2
Время покажет… кацапы всегда принимают желаемое за действительное..
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20.10.2021 13:30
+1
после обыска ФБР в доме дерипаски, пыня засуетился
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20.10.2021 14:06
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Ось тут вірю-зустріч двох китайських агентів можлива. Як в центрі вирішать.
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20.10.2021 13:10 Відповісти
Кацапы игривы. Думают,что сп им проложит дорогу во всем.
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20.10.2021 13:12 Відповісти
на поминках разве что..Вовы....
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20.10.2021 13:46 Відповісти
***** підчепило на гачок американського легковірного дурника можливістю союзу проти Китаю
і вичавить з нього поступки по Україні
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20.10.2021 13:19 Відповісти
После выбора коленей перед куйло и кидка кореша Пороха.....действия Байдена не вызывает удивления даже.Л
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20.10.2021 13:24 Відповісти
Время покажет… кацапы всегда принимают желаемое за действительное..
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20.10.2021 13:30 Відповісти
после обыска ФБР в доме дерипаски, пыня засуетился
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20.10.2021 14:06 Відповісти
просто у путена кишка тонка встречаться с зелей, вот и трепется с кем попало
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20.10.2021 14:18 Відповісти
конечно, встреча реальна... Байден дал педофилу три месяца на выполнение своих требований... вот педофил и спешит отчитаться перед правителем мира... иначе не только яйчуны зажмут в тиски, но и все остальное...
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20.10.2021 14:43 Відповісти
Жалкий президент. Трусливый. И это Америка...
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20.10.2021 15:25 Відповісти
 
 