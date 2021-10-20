Шмигаль про COVID-19 в Україні: Надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. Зіштовхнулися з найбільшими викликами з початку пандемії

Нині Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П'ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще кілька регіонів можуть потрапити до цієї зони найближчими днями", - зазначив він.

"Бізнес і громадські заклади зможуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі і працівники будуть повністю вакциновані", - додав прем'єр.

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