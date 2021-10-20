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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль про COVID-19 в Україні: Надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. Зіштовхнулися з найбільшими викликами з початку пандемії

Шмигаль про COVID-19 в Україні: Надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. Зіштовхнулися з найбільшими викликами з початку пандемії

Нині Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П'ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще кілька регіонів можуть потрапити до цієї зони найближчими днями", - зазначив він.

"Бізнес і громадські заклади зможуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі і працівники будуть повністю вакциновані", - додав прем'єр.

Також читайте: Ми не плануємо вводити локдаун по всій Україні, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4633) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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тобто, темпи вакцинації вас тільки тепер насторожили?
далекоглядність та завбачливість - кращі риси зевлади!
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20.10.2021 13:35 Відповісти
Все с чем бы вы не сталкивались, все наибольшее и неразрешимое.
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20.10.2021 13:36 Відповісти
а 2 недели назад об этом никто не думал )) у Трускавце так классно покутили... про карантин и лохдаун даже не вспоминали... ибо масок не видно (и не говорите что они там все привитые или к заразе зараза не липнет)))) ...



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20.10.2021 13:48 Відповісти
Не бзди-шмиГаль,ви ж з ЗЕро типу "чемпіони"))) Чи як?
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20.10.2021 13:52 Відповісти
Почитай комменты на этом же цензоре в ковидных новостях, Зеленский виноват, что среди населения много дегенератов, для которых прививка зло и карантин ущемление прав? Врачей жаль, остальных нет, у каждого своя голова на плечах и каждый сам должен заботиться о своем здоровье, и политики вам в этом не помогут.
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20.10.2021 14:08 Відповісти
Что? предыдущая борьба оказалась пустышкой? Сами же признали, что все еще хуже, значит вы ликвидны, уволить) Каждый год одно и тоже теперь)
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20.10.2021 14:22 Відповісти
 
 