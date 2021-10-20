Apple позначила окупований Крим частиною РФ: МЗС України доручило посольству в США розібратися в ситуації
Міністерство закордонних справ України доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися, чому в застосунку Apple Music окупований Крим зображений як частина Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер міністерства Олег Ніколенко.
"Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації", - підкреслив він.
Ніколенко нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід'ємної частини території України.
Топ коментарі
+13 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар20.10.2021 13:50 Посилання
+9 Александр Иванов #442761
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+7 Igor Ivanchenko
показати весь коментар20.10.2021 14:25 Посилання
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса.
Ещё раз - кругосветное путешествие вокруг Северного полюса. У меня всё.
https://twitter.com/i/status/1450487280817352710
Я написал в их редакцию- они пообещали исправить.
, thank you very much for your email about this.
The status of Crimea on this underlying map is absolutely not an indication of the Guardian's editorial position. Rather, it was an oversight in checking the basic map of Europe used as a template for the interactive overlays. I have arranged with our graphics and interactive teams for the map to be changed, and it now indicates Crimea as being politically part of Europe, and Ukraine.
With best wishes,
Mark Smith
Guardian readers' editor's office