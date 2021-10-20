Apple позначила окупований Крим частиною РФ: МЗС України доручило посольству в США розібратися в ситуації

Міністерство закордонних справ України доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися, чому в застосунку Apple Music окупований Крим зображений як частина Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер міністерства Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації", - підкреслив він.

Ніколенко нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід'ємної частини території України.

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