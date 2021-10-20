Данилюк про тиск ОП на "UA:Перший": "Це свідома, послідовна і цинічна стратегія людей з прізвищами Єрмак, Подоляк і Зеленський"

Офіс Президента безпосередньо намагається контролювати журналістів, контролювати перелік гостей їхніх студій і, відповідно, хто і що там говорить, і це - не тільки про "Суспільне".

Як передає Цензор.НЕТ, таку впевненість у Facebook висловив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Democracy dies in darkness (демократія помирає у пітьмі). Це девіз одного з найстаріших та найшанованіших видань у світі – The Washington Post. Це про свободу ЗМІ, про свободу слова і про неприпустимість тиску на ЗМІ з боку влади. Це те, що є головним стовпом демократії будь-якої країни і те, що кожна українська влада намагається зламати, підім’яти та контролювати. Саме про це написала журналістка "Суспільного" Мирослава Барчук. Про те, що Офіс президента напряму намагається контролювати журналістів, контролювати перелік гостей їхньої студії та, відповідно, хто і що там говорить. Але ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що це – не тільки про "Суспільне"", - зазначив він.

"Я сам ходжу на ці ефіри і бачу тактику та "рівень дискусії" слуг Офісу. Вони засилають на ефір нікому невідомих депутатів, які не мають жодного рівня експертності у питаннях, що обговорюються, і єдиною метою яких є звести все обговорення до рівня базарного ґвалту, беззмістовних звинувачень та крику. У них нема аргументів, та вони їм і не потрібні. Їхня задача – не довести, а не дати сказати. Моновлада хоче бути моно у всьому. Їм недостатньо парламенту, де вони могли б ухвалити будь-які рішення для втілення обіцяної людям програми президента. Навпаки, вони хочуть закрити рота усім, хто про це говорить, адже контролювати потоки виявилося набагато солодше, ніж їх знищувати. Зверніть увагу, як в обмін на захист від американського правосуддя та гальмування справ "Привату" їм вдалося взяти під контроль 1+1 Коломойського та як зухвало вони себе там поводять. Також зверніть увагу – знов почались чутки про те, що "Свободу слова Савіка Шустера" Шустер online закриють. Вони хочуть стати моно у ЗМІ, щоб ніхто не мав права голосу та не говорив правду про їхні оборудки. Проблема тільки в тому, що аби стати моно, треба бути гетеро", - додав Данилюк.

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"Цей фокус із притисканням свободи слова нам вже показували декілька недоілюзіоністів. У минулому вже були темники, були дзвінки, були погрози, були зухвалі напади на журналістів. Це все вже було, і нічого з цього не спрацювало. Не спрацює і зараз. Але має відкрити очі усім, хто ще й досі бачить месію там, де сидить вовк в овечій шкірі. Потрібно дуже чітко розуміти, що ця ситуація – не примха якихось маріонеток. Це свідома, послідовна та цинічна стретегія людей з прізвищами Єрмак, Подоляк та Зеленський. Моя щира повага Мирослава Барчук за її громадянську позицію та журналістську етику. Дуже мужній крок і подвійно важливий від журналіста "Суспільного", яке отримує фінансування коштом держави, і яке кожна влада намагається шантажувати зменшенням фінансування. Хто б що не казав, таких чесних та свідомих журналістів в Україні багато. Саме тому ми пережили всі зазіхання на свободу слова і зробимо це й зараз. Ukrainian democracy won`t die in darkness!" - резюмував він.

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