Данилюк про тиск ОП на "UA:Перший": "Це свідома, послідовна і цинічна стратегія людей з прізвищами Єрмак, Подоляк і Зеленський"
Офіс Президента безпосередньо намагається контролювати журналістів, контролювати перелік гостей їхніх студій і, відповідно, хто і що там говорить, і це - не тільки про "Суспільне".
Як передає Цензор.НЕТ, таку впевненість у Facebook висловив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.
"Democracy dies in darkness (демократія помирає у пітьмі). Це девіз одного з найстаріших та найшанованіших видань у світі – The Washington Post. Це про свободу ЗМІ, про свободу слова і про неприпустимість тиску на ЗМІ з боку влади. Це те, що є головним стовпом демократії будь-якої країни і те, що кожна українська влада намагається зламати, підім’яти та контролювати. Саме про це написала журналістка "Суспільного" Мирослава Барчук. Про те, що Офіс президента напряму намагається контролювати журналістів, контролювати перелік гостей їхньої студії та, відповідно, хто і що там говорить. Але ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що це – не тільки про "Суспільне"", - зазначив він.
"Я сам ходжу на ці ефіри і бачу тактику та "рівень дискусії" слуг Офісу. Вони засилають на ефір нікому невідомих депутатів, які не мають жодного рівня експертності у питаннях, що обговорюються, і єдиною метою яких є звести все обговорення до рівня базарного ґвалту, беззмістовних звинувачень та крику. У них нема аргументів, та вони їм і не потрібні. Їхня задача – не довести, а не дати сказати. Моновлада хоче бути моно у всьому. Їм недостатньо парламенту, де вони могли б ухвалити будь-які рішення для втілення обіцяної людям програми президента. Навпаки, вони хочуть закрити рота усім, хто про це говорить, адже контролювати потоки виявилося набагато солодше, ніж їх знищувати. Зверніть увагу, як в обмін на захист від американського правосуддя та гальмування справ "Привату" їм вдалося взяти під контроль 1+1 Коломойського та як зухвало вони себе там поводять. Також зверніть увагу – знов почались чутки про те, що "Свободу слова Савіка Шустера" Шустер online закриють. Вони хочуть стати моно у ЗМІ, щоб ніхто не мав права голосу та не говорив правду про їхні оборудки. Проблема тільки в тому, що аби стати моно, треба бути гетеро", - додав Данилюк.
"Цей фокус із притисканням свободи слова нам вже показували декілька недоілюзіоністів. У минулому вже були темники, були дзвінки, були погрози, були зухвалі напади на журналістів. Це все вже було, і нічого з цього не спрацювало. Не спрацює і зараз. Але має відкрити очі усім, хто ще й досі бачить месію там, де сидить вовк в овечій шкірі. Потрібно дуже чітко розуміти, що ця ситуація – не примха якихось маріонеток. Це свідома, послідовна та цинічна стретегія людей з прізвищами Єрмак, Подоляк та Зеленський. Моя щира повага Мирослава Барчук за її громадянську позицію та журналістську етику. Дуже мужній крок і подвійно важливий від журналіста "Суспільного", яке отримує фінансування коштом держави, і яке кожна влада намагається шантажувати зменшенням фінансування. Хто б що не казав, таких чесних та свідомих журналістів в Україні багато. Саме тому ми пережили всі зазіхання на свободу слова і зробимо це й зараз. Ukrainian democracy won`t die in darkness!" - резюмував він.
Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.
Пізніше Сергій Лещенко звинуватив програму "Зворотний відлік" в зангажованості.
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коломойський мати,
ми за ЗЕофшооори будем воювати
Медийный разворот произошел весьма неожиданно. Еще в конце сентября сразу семь телеканалов показали документальный фильм о праздновании 30-летия Независимости, где главные роли сыграли Ермак и его зам Кирилл Тимошенко. Среди каналов, показавших фильм, - ICTV Пинчука, "Украина" и "Украина 24" Ахметова, "1+1" Коломойского, "Интер" Левочкина/Фирташа. Но в начале октября информационная повестка начала меняться.
Теперь откровенно комплиментирует Зеленскому только Г+Г, остальные начали "борзеть", а отдельные так скоро сравняются по мочилову Величайшего с "Прямым" и 5-м.
Почему? Олигархи и продажные журналисты типа Бигуса держат нос по ветру и больше других чувствуют силу и слабость власти. Как хотите, но это сигнал. Сигнал того, что Зермака перестают бояться, он всем надоел своими зашкварами, и олигархи готовят ему сменщика. Кого? Скорее всего, Притулу + Разумкова - последние демарши обоих вкладываются в эту канву. Плюс сумасшедшая активизация Мураева. Складывать все яйца в одну корзину никто не собирается - это так, для понимания.
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Ещё одно подтверждение того, что олигархические СМИ в Украине совершили резкий разворот от комплиментарности в отношении Зевласти к его критике и даже покусыванию - ниже, о зряплате и оздоровлении Министра по делам ветеранов Лапутиной, о чем поведал сайт ахметовского телеканала "Украина"
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.