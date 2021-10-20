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Новини Коронавірус і карантин
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1028 смертей за добу: в РФ встановлено новий рекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії

1028 смертей за добу: в РФ встановлено новий рекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 34 073 випадки, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, це випливає з даних російського оперативного штабу, оприлюднених в середу.

Зростання кількості смертей фіксується практично щодня з 24 вересня. Психологічна позначка в тисячу випадків була подолана 16 жовтня. Найбільше пацієнтів за минулу добу померло в Москві - 76, в Санкт-Петербурзі - 62, в Нижегородській області - 40.

Другу добу поспіль в РФ спостерігається відносне зниження рівня добового приросту нових хворих після максимальних за пандемію 34 325 випадків, зафіксованих в понеділок, хоча значення середи вище за ті, які були зафіксовані у вівторок (33740).

У Москві за добу виявлено 5 847 хворих COVID-19, в Санкт-Петербурзі - 3 274, в Московській області - 2 590 (тут фіксується зниження до даних вівторка, коли повідомлялося про 2 955 випадків).

Ще 930 нових випадків COVID-19 зафіксовано за добу в Самарській області, 728 - в Нижегородській області, 698 - у Воронезькій області, 668 - в Башкирії, 612 - в окупованому РФ Криму, 608 - в Пермському краї, 603 - в Свердловській області, 582 - в Ростовській області, 523 - в Красноярському краї, 456 - в Смоленській області, 422 - в Челябінській області, 419 - в Саратовській області, 402 - в Омській області, по 399 нових випадків в Оренбурзькій і Іркутській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про COVID-19 в Україні: Надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. Зіштовхнулися з найбільшими викликами з початку пандемії

Крім того, 390 випадків - в Ульяновській області, 388 - в Ставропольському краї, 383 - у Волгоградській області, 382 - в Алтайському краї, 371 - в Удмуртії, 369 - в Брянській області, 366 - в Архангельській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 350.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 094 тис. 825 випадків коронавірусної інфекції, 226 353 померлих і 7 млн ​​065 тис. 712 виписаних, в тому числі 25 231 виписаний за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) росія (65856) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
в свинособачьей федерации цифры статистики соотносятся с реальностью примерно никак. Следует читать "росстат осмелился пока что показать цифру 1028, вроде и к вакцинации стимулирует и реальный уровень пизнеца не леденит душу".. )))
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20.10.2021 14:08
+8
А секта московского сатаната в Украине безнаказанно трахает мозг украинцам.

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20.10.2021 14:14
+6
Виват Спутник-V, виват!!!
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20.10.2021 14:03
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Численность населения России будет сокращаться вплоть до 2030 года. Такую оценку правительство заложило в Единый план достижения национальных целей развития, утвержденный на этой неделе.
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20.10.2021 14:01 Відповісти
а що буде після 2030 ?

китайці почнуть плодитись у Сибіру ?
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20.10.2021 14:05 Відповісти
Виват Спутник-V, виват!!!
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20.10.2021 14:03 Відповісти
супутнік - вкрадена і через попу зроблена Астра-Зенека
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20.10.2021 14:06 Відповісти
у перерахунку на кількість населення,
у нас смертність набагато вища

Синьор Ковідомор:
"до Дня Незалежності 50% українців буде вакциновано "

ось причина !
а ще відвідування невакцинованими кіно-ресторанів - то ж для ЗЕ-бені святе, т. зв. "креативна індустрія"
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20.10.2021 14:04 Відповісти
в свинособачьей федерации цифры статистики соотносятся с реальностью примерно никак. Следует читать "росстат осмелился пока что показать цифру 1028, вроде и к вакцинации стимулирует и реальный уровень пизнеца не леденит душу".. )))
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20.10.2021 14:08 Відповісти
скоріш за все так, але мені на них - наплювать !

у нас за вчора померло 500 чоловік
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20.10.2021 14:09 Відповісти
У нас отдельная печальная тема. У людей и выбор вроде есть чем вакцинироваться, и православие головного мозга пожиже чем за поребриком. Однако увы, мутрага нарита могила исправит
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20.10.2021 14:13 Відповісти
починали зачиняти ТРЦ - пішли колотись

на попу всякого мудрого наріда є клізма з різбою
але Сеньор Ковідомор боїться за рейтинг - 50% українців ні за що не хотять колотись
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20.10.2021 14:26 Відповісти
Умножить на 2.
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20.10.2021 14:26 Відповісти
Расеи нельзя верить...х 5 = вот это будет правильная статистика.
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20.10.2021 14:05 Відповісти
можна сміливо на два множити
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20.10.2021 14:06 Відповісти
нам від цього не легше - 500 чоловік померло за вчора

це жах !
невакцінові - ідіоти !
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20.10.2021 14:08 Відповісти
тех, кто слушал Михалкова и Ткачева, щас хоронят.. удачи вам, дебилы!
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20.10.2021 14:08 Відповісти
Рашка как всегда врёт, цифры занижены. Их придерживали до голосования в ДурДуму, сейчас потихоньку отпускают. В реале нужно множить на три.
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20.10.2021 14:08 Відповісти
Лаптеногие, а сможете повторить?
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20.10.2021 14:08 Відповісти
а спутник, чо? а святая вода? а крестные ходы? неужто ниче не помогает...
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20.10.2021 14:09 Відповісти
а у нас вчора мітинг ідіотів УПЦ МП

єто как ?
тусили без масок
а поліції ані пари з вуст

хоча, ці - хай дохнуть
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20.10.2021 14:12 Відповісти
Пели песни "Ленин всегда со мной " и на чужой земле
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20.10.2021 14:23 Відповісти
Іісуса нашого Христа вже забули ?
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20.10.2021 14:28 Відповісти
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20.10.2021 15:07 Відповісти
это спорный вопрос..., медиков жаль, они падают с ног, а антивакцинаторов продолжают везти штабелями...
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20.10.2021 14:52 Відповісти
На Донбасс не придут. И хорошее число. Почти как в задачке про зёрна на шахматной доске. Через 17 клеток с такими темпами параше трындец- 134 млн. сдохнут.
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20.10.2021 14:10 Відповісти
А секта московского сатаната в Украине безнаказанно трахает мозг украинцам.

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20.10.2021 14:14 Відповісти
А в кацапстане запретили пропаганду против вакцинации. У себя.. на Украину нужно наоборот.. отговаривать людей против прививок и подстрекать к бунтам
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20.10.2021 14:31 Відповісти
заслуженный "Бригадир" и путинский жополиз фсё?
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20.10.2021 14:19 Відповісти
Он на икону ***** помолиться и выздоровеет.
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20.10.2021 16:45 Відповісти
Знову про кацапів. Як на мене то нехай вони всі виздихають, але в нас вже близько 500, а якщо помножити на кількість населення то якби воно було таке як у кацапів то булаб не 1000 а 2000
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20.10.2021 14:23 Відповісти
Смертность на число заболевших в России
В два раза ниже не трольте украинцев
Лучше потрольте нашу ,,элиту''
Чтобы разработало вакцину
Чтобы население прививалось /в кого нет противопоказаний/
Чтобы развивало медицыну /а то возим больных до диктатора Лукашенко/
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20.10.2021 14:27 Відповісти
Хм...вроде вакцин хватает с головой, но что-то не особо спешили люди прививаться, потому что власть виновата?
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20.10.2021 14:33 Відповісти
На 140 млн - 1048 смертей.
На 40 млн - 495 смертей.
Где процент выше?
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20.10.2021 14:38 Відповісти
расия - ВПЕРЕД! даешь рекорд! напишите мелом (чтобы можно было стирать и писать новое) на своей вонючей площади с зикуратом сифилитика - сегодня рекорд составил 1028 человек, на завтра должен быть в два раза больше... и так на пару месяцев... с арифметической прогрессией... лучше была бы геометрическая... но для начала козлорогим агрессорам и арифметической будет достаточно... дней на 20...
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20.10.2021 14:40 Відповісти
Вы хотите испугать то некоторые и с дома не будут выходить
/як не повезе рiднiй сестрi дicтанеш/
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20.10.2021 14:44 Відповісти
Так держать, алени!!!
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20.10.2021 14:56 Відповісти
А на наши антирекорды власть обратит внимание? Мне как-то по барабану, что творится в лаптестане, я хочу, что-бы в моей стране было хорошо. А эти зелины кивки за поребрик мне неинтересны.
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20.10.2021 14:59 Відповісти
В скандинавских странах давно уже никто от коронавируса не умирает. Может их метод коллективного иммунитета все-таки работает?
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20.10.2021 15:43 Відповісти
Вакцинироваться только новичком 5 - целенаправленный геноцид ***** в отношении своего народа...
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20.10.2021 16:43 Відповісти
 
 