1028 смертей за добу: в РФ встановлено новий рекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 34 073 випадки, померли на добу 1 028 пацієнтів - це новий рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, це випливає з даних російського оперативного штабу, оприлюднених в середу.

Зростання кількості смертей фіксується практично щодня з 24 вересня. Психологічна позначка в тисячу випадків була подолана 16 жовтня. Найбільше пацієнтів за минулу добу померло в Москві - 76, в Санкт-Петербурзі - 62, в Нижегородській області - 40.

Другу добу поспіль в РФ спостерігається відносне зниження рівня добового приросту нових хворих після максимальних за пандемію 34 325 випадків, зафіксованих в понеділок, хоча значення середи вище за ті, які були зафіксовані у вівторок (33740).

У Москві за добу виявлено 5 847 хворих COVID-19, в Санкт-Петербурзі - 3 274, в Московській області - 2 590 (тут фіксується зниження до даних вівторка, коли повідомлялося про 2 955 випадків).

Ще 930 нових випадків COVID-19 зафіксовано за добу в Самарській області, 728 - в Нижегородській області, 698 - у Воронезькій області, 668 - в Башкирії, 612 - в окупованому РФ Криму, 608 - в Пермському краї, 603 - в Свердловській області, 582 - в Ростовській області, 523 - в Красноярському краї, 456 - в Смоленській області, 422 - в Челябінській області, 419 - в Саратовській області, 402 - в Омській області, по 399 нових випадків в Оренбурзькій і Іркутській областях.

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Крім того, 390 випадків - в Ульяновській області, 388 - в Ставропольському краї, 383 - у Волгоградській області, 382 - в Алтайському краї, 371 - в Удмуртії, 369 - в Брянській області, 366 - в Архангельській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 350.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 094 тис. 825 випадків коронавірусної інфекції, 226 353 померлих і 7 млн ​​065 тис. 712 виписаних, в тому числі 25 231 виписаний за останню добу.