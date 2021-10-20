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У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, унікального спорткомплексу і реставрація трьох замків, - Зеленський

У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, унікального спорткомплексу і реставрація трьох замків, - Зеленський

У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, спортивного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" і реставрація трьох замків за програмою "Велика реставрація".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський

"Є наша програма - це великі спортивні унікальні мультикомплекси. Один із них буде побудований у Черкаській області, ще кілька басейнів. Окремо буде побудовано Льодову арену. Це все програми, які розпочнуться наступного року. В рамках "Великої реставрації" є три замки, внесені до програми", - сказав Зеленський представникам ЗМІ, перебуваючи з робочим візитом у місті Каневі Черкаської області.

Він зазначив, що в рамках програми "Велика реставрація" готуються документи для реставрації центру Канева.

Крім того, за його словами, у 2022 році в місті з'явився школа зі спортивним майданчиком для дітей і басейном.

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Говорячи про дороги, президент зазначив, що в рамках поточного року заплановано ремонт близько 250 км доріг.

"Я думаю, що ще пару років - і ми завершимо всі головні дороги в Черкаській області", - сказав він.

"Вважаю, що в Черкаській області все є. Люди є, руки є, унікальні місця та історія є. Потрібно все це привести до нормального якісного вигляду", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Велике будівництво (741) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+30
отберите у него мастерок и кельму!
страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
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20.10.2021 14:20
+19
Они не строят, они распиливают.
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20.10.2021 14:29
+18
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20.10.2021 14:21
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отберите у него мастерок и кельму!
страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
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20.10.2021 14:20 Відповісти
Они не строят, они распиливают.
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20.10.2021 14:29 Відповісти
Серп и молот - смерть и голод, а у вована кельма и пила.
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20.10.2021 14:37 Відповісти
Скажи спасибо, что он еще не догадался построить Дворец КВН и Храм 95 квартала.
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20.10.2021 15:57 Відповісти
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20.10.2021 14:21 Відповісти
замки для сеньора офшора и его вассалов дерьмак де сортирен и третьякова фон сракен ?
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20.10.2021 14:21 Відповісти
это хорошо, в Черкассах поликлинику против ковида и морг строить не надо -

на лед рядочком положили и - "баиньки"
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20.10.2021 14:22 Відповісти
"Говоря о дорогах, президент отметил, что в рамках текущего года запланирован ремонт порядка 250 км дорог"

..."отремонтированных" в прошлом году.
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20.10.2021 14:24 Відповісти
в нищей стране , власть не занимается нищетой народа а за деньги нищего народа лепит ледовые арены ,которые пойдут под приватизацию за копейку ,и будут служить инструментом дальнейшего обдиралово украинского народа
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20.10.2021 14:25 Відповісти
Никуда оно не пойдет. В лучшем случае нароют кучу земли нальют фундамент поворуют деньги да и бросят.
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20.10.2021 14:43 Відповісти
Главное чтобы смерча не было или землетрясения
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20.10.2021 14:25 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцати трехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.
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20.10.2021 14:26 Відповісти
Лучше космодром, кому интересно париться в самолёте
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20.10.2021 14:29 Відповісти
Камеру собі готуй комфортну!
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20.10.2021 14:28 Відповісти
Ні ні, тільки в многолюдну, щоб кожен міг висловити цьому пігмею "подяку", а яким чином то вже не важно!!!!!!
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20.10.2021 14:53 Відповісти
Гандурас гнойный, пиарщик гребанный!!!
Сделай замену канализаций, утепли дома, сделай автономное отопление!!!!
Гандурас гнойный!!!
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20.10.2021 14:29 Відповісти
Слышишь Вова, пока ты там в облаках летаешь, без контроля страны, на местах воспитателей детских садов отправляют в принудительные отпуска за свой счёт, при зарплатах минималках, но не 4000 зелёных обещаний, и ещё, только при тебе им начали выплачивать за престижность 5%, а не 20%, и ежегодную помощь в размере 5% от оклада, а не должностного оклада.
https://kg.ua/news/pedagogi-o-maleckom-i-usanovoy-za-svoi-sytye-lica-i-ozdorovlenie-ot-neizlechimoy-bolezni https://kg.ua/news/pedagogi-o-maleckom-i-usanovoy-za-svoi-sytye-lica-i-ozdorovlenie-ot-neizlechimoy-bolezni

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20.10.2021 14:30 Відповісти
Вова ещё, тебе от медработников привет, сколько бабла на Ковиде отмыто чинушами от медицины, что при твоей каденции они озолотились, как никогда. Но тебе какая разница.
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20.10.2021 14:33 Відповісти
Ще про культурні новини в ЗЕкраїні.

https://www.facebook.com/erokhin.ivan.948?__cft__%5b0%5d=AZW4D_s0PrjtALk2fKWVXtl0tOmVaRH9066KksmSaAd0bblHBvvXp1rTHm1WAoPXdECeErKMrjzBJNMDwezxd5Sq2WXRhRPQt5XxuJj7Xte9azN7roa_Vq-cul4395t2h4_KsuruxgbtiruVg0y3TqxzCk1TSiARk_sJTy8U3tZUHw&__tn__=-UC%2CP-R Erokhin Ivan

"Горіла дупа, палала..."(с).

Заслуженно использованный заслуженный...

Это карма, зайчики!
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20.10.2021 14:33 Відповісти
https://www.facebook.com/Veryovka/?__cft__%5b0%5d=AZUzjg7HLRXnfF8XaIhZ2FdMitXqGDcckGY42jWcm0dLlBd_Q6vnGtegAQ79ve_lAjmaIFRnmbAf0SQcD330uWTPt5OpSio5pDnlYbA3qPnQgEq1e7r4owo-2hZ6RwwgHb46YuA3aBElw3yQSzo9sACj&__tn__=-UC%2CP-R Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки

https://www.facebook.com/Veryovka/posts/6373602279347803?__cft__%5b0%5d=AZUzjg7HLRXnfF8XaIhZ2FdMitXqGDcckGY42jWcm0dLlBd_Q6vnGtegAQ79ve_lAjmaIFRnmbAf0SQcD330uWTPt5OpSio5pDnlYbA3qPnQgEq1e7r4owo-2hZ6RwwgHb46YuA3aBElw3yQSzo9sACj&__tn__=%2CO%2CP-R 12 жовтня о 17:59 ·

Просимо всіх, хто підтримує наш колектив поширити цей допис!

Творчий, трудовий колектив Національного хору імені Григорія Верьовки, провів сьогодні день під стінами Міністерства культури та інформаційної політики в підтримку Зеновія Михайловича Корінця.

Колектив вважає, що конкурсна комісія була заангажованою, члени комісії діяли упереджено та прийняли рішення на користь Олександра Тарасенка - НЕЗАКОННО з порушеннями кваліфікаційних вимог.
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20.10.2021 14:33 Відповісти
https://www.facebook.com/Veryovka/?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=kC%2CP-R Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки був (була) в ефірі - у https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=kC%2CP-R Офіс Президента України .

https://www.facebook.com/Veryovka/ 18 жовтня о 13:47 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__%5b0%5d=AZVU6QN5L-NCUgTtrd1VmkCJyes_FkMoHr4MNItrWzn6wJkvPPI5TZUPa9T4REwopsBRc5PKOI8Ns9Xcgmbo93zhxRQ6cVR4fk6hWQMkWnOlKNJh3ekNA7ZdvjhSRtVNUDfEu0tXeia_82kDoCvbQsSwWGgQkTbE37a2Dx0oTQAiJA&__tn__=%2CP-R Київ ·

Акція на підтримку збереження нашого колективу, Національного хору України імені Верьовки, під Офісом Президента України.
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20.10.2021 14:34 Відповісти
начнется возведение Ледовой арены, спортивного комплекса в рамках программы "Большое строительство" - Вот только: Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час.
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20.10.2021 14:38 Відповісти
Борги сплачені. Кисню достатньо. Зарплати, пенсії підвищені. Вугілля, газ закуплені. І т.д. Прийшов час для льодових арен.
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20.10.2021 14:40 Відповісти
Ого, это сколько же еще можно будет накупить корма для собак и боксерским шлемов
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20.10.2021 14:46 Відповісти
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20.10.2021 14:47 Відповісти
Воно просто впороте з народження.
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20.10.2021 14:47 Відповісти
вОно собі рейтінг кліпає, воно вже армію забезпечило на 100000%, кисню забезпечив на три України, вчителі отримують по 4000 баксів,недоквартал забезпечив грошима з приватбанку та великого крадівництва, 8 разів порушив Конституцію, вирок за зрадництво вже отримав!!!!!! Далі буде!!!!!!!!!
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20.10.2021 14:49 Відповісти
На Черкащені довибори у Верховну Раду- тому я не поспішав би купувати ковзани .Це просто ще одна брехня Зеленського про яку він завтра забуде, як про мільярд дерев. А люди обговорюють, сперечаються. Хіба можна серйозно сприймати репризи 95 кварталу.
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20.10.2021 14:49 Відповісти
А зарплата у врачей будет, а кислород в реанимациях, а места в больницах? Санитары, ловите наркомана!
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20.10.2021 14:52 Відповісти
Сегодня на заседании Верховной Рады слуги народа отказались увеличить финансирование медицины, культуры, психологическую реабилитацию ветеранов российско-украинской войны, теперь понятно почему - потому что у нас Большая стройка. На фоне того, что сейчас делается с медициной (полный хаос, все пущено на самотек) и неизвестность в отношении будущего с отоплением, газом и тарифами на коммунальные услуги, все, что говорит Зеленский выглядит полным трэшем.
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20.10.2021 15:15 Відповісти
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20.10.2021 15:28 Відповісти
идиот какая арена какие замки? проклятый дилер опять не забадяжил сахарной пудрой.
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20.10.2021 15:28 Відповісти
И построим Нью-Черкассы! Проведём сначала международный, потом межпланетный и после межгалактический турнир по шахматам! Игроков будем доставлять исключительна на космических ракетах украинского производства!
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20.10.2021 15:55 Відповісти
Президент использует наработки Остапа Бендера, по Строительству спортивных Нью-Васюки .....
Пора напомнить Президенту, что Украина занимает последнее место в Европе, по бедности...
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20.10.2021 16:03 Відповісти
Вава, кому ты втираешь? Это всё будет частными коммерческими предприятими, с конечным бенефициаром зареганым на Кипре, откель детей и подростков из бедных семей будут гнать погаными мётлами.
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20.10.2021 18:48 Відповісти
И это правильно!Так держать ,Зеля!За дороги особое спасибо!!!До 14 года дорог не было совсем!А сейчас все ок!Спасибо Майдану и спасибо Зеленскому с Порошенко за дороги!!!!
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20.10.2021 20:43 Відповісти
Замки реставрировать- это гуд. Пока есть что реставрировать.

А вот распил бюджета это плохо
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21.10.2021 12:52 Відповісти
 
 