У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, унікального спорткомплексу і реставрація трьох замків, - Зеленський
У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, спортивного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" і реставрація трьох замків за програмою "Велика реставрація".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський
"Є наша програма - це великі спортивні унікальні мультикомплекси. Один із них буде побудований у Черкаській області, ще кілька басейнів. Окремо буде побудовано Льодову арену. Це все програми, які розпочнуться наступного року. В рамках "Великої реставрації" є три замки, внесені до програми", - сказав Зеленський представникам ЗМІ, перебуваючи з робочим візитом у місті Каневі Черкаської області.
Він зазначив, що в рамках програми "Велика реставрація" готуються документи для реставрації центру Канева.
Крім того, за його словами, у 2022 році в місті з'явився школа зі спортивним майданчиком для дітей і басейном.
Говорячи про дороги, президент зазначив, що в рамках поточного року заплановано ремонт близько 250 км доріг.
"Я думаю, що ще пару років - і ми завершимо всі головні дороги в Черкаській області", - сказав він.
"Вважаю, що в Черкаській області все є. Люди є, руки є, унікальні місця та історія є. Потрібно все це привести до нормального якісного вигляду", - резюмував Зеленський.
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страна катится в пропасть а оно замки строит и арены реставрирует!
на лед рядочком положили и - "баиньки"
..."отремонтированных" в прошлом году.
Сделай замену канализаций, утепли дома, сделай автономное отопление!!!!
Гандурас гнойный!!!
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