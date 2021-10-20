МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль

Кабінет Міністрів очікує, що в листопаді 2021 рада Міжнародного валютного фонду затвердить новий транш для України в розмірі 700 млн доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш в розмірі близько 700 млн доларів США", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна наполегливо працювала над реформами для ухвалення такого рішення.

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"Ми зараз маємо як країна надзвичайний рівень підтримки партнерів. Тільки за останній місяць підписано кілька великих угод зі світовим банком на сотні мільйонів доларів", - додав він.