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Новини
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МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль

МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль

Кабінет Міністрів очікує, що в листопаді 2021 рада Міжнародного валютного фонду затвердить новий транш для України в розмірі 700 млн доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш в розмірі близько 700 млн доларів США", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна наполегливо працювала над реформами для ухвалення такого рішення.

Також дивіться: Україна очікує $750 млн траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, - Шмигаль. ВIДЕО

"Ми зараз маємо як країна надзвичайний рівень підтримки партнерів. Тільки за останній місяць підписано кілька великих угод зі світовим банком на сотні мільйонів доларів", - додав він.

Автор: 

МВФ (3076) транш (467) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+1
Е-еее, стапе!!! А воно, оце емвееф у Голоборотька спитало, чи дасть добро його мудрий нарід на підлабузницькі подачки від буржуазних капіталістів?
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20.10.2021 14:37
+1
"Может утвердить" - просто безоговорочная победа.
Гундосик и его дуполизы - "готовы принять в любом количестве, с любой стороны"...
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20.10.2021 14:38
+1
Корисні офшори вже готові до прийому?
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20.10.2021 14:39
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это мантра...а на деле от х-я уши!
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20.10.2021 14:34 Відповісти
Украина без раввина превращается в кагал...
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20.10.2021 14:36 Відповісти
по ходу до кинця рика друзи закидают грошами. шо придется выговаривать друзям, шо грошей больше не треба
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20.10.2021 14:36 Відповісти
Е-еее, стапе!!! А воно, оце емвееф у Голоборотька спитало, чи дасть добро його мудрий нарід на підлабузницькі подачки від буржуазних капіталістів?
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20.10.2021 14:37 Відповісти
"Может утвердить" - просто безоговорочная победа.
Гундосик и его дуполизы - "готовы принять в любом количестве, с любой стороны"...
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20.10.2021 14:38 Відповісти
Корисні офшори вже готові до прийому?
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20.10.2021 14:39 Відповісти
Да соберите вы с депутатов те кубометры налички и тонны золота, что они в декларации друг перед другом пантуются, и кредитов не надо будет. Что вы все с простолюда доите и доите.
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20.10.2021 14:43 Відповісти
Это дело нужно отметить в Трускавце.У малахольного диджея Брауна наверняка новая программа имеется.Да и Марьянка Безуглая порадует глаз новыми танцевальными па.
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20.10.2021 14:46 Відповісти
Пошел третий год аутотренинга ******** про то, что скоро заграница нам поможет.
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20.10.2021 15:20 Відповісти
третій рік пішов на слово-може
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20.10.2021 15:38 Відповісти
Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов США", - сказал премьер.
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И потекли зелёные слюни и пошли мысли про Новогодние подарки и про место где встретить Новый год.
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20.10.2021 15:52 Відповісти
А скільки з тих десятків "может" були такі отримані "узеленськими"?
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20.10.2021 16:23 Відповісти
 
 