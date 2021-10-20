МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль
Кабінет Міністрів очікує, що в листопаді 2021 рада Міжнародного валютного фонду затвердить новий транш для України в розмірі 700 млн доларів США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш в розмірі близько 700 млн доларів США", - сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, Україна наполегливо працювала над реформами для ухвалення такого рішення.
"Ми зараз маємо як країна надзвичайний рівень підтримки партнерів. Тільки за останній місяць підписано кілька великих угод зі світовим банком на сотні мільйонів доларів", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гундосик и его дуполизы - "готовы принять в любом количестве, с любой стороны"...
===============
И потекли зелёные слюни и пошли мысли про Новогодние подарки и про место где встретить Новый год.