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Новини Коронавірус і карантин
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Дещо інше захворювання, - Голубовська розповіла, що відрізняє "дельта"-штамм від "дикого" COVID-19

Дещо інше захворювання, - Голубовська розповіла, що відрізняє

Захворювання, спровоковане штамом коронавірусу "Дельта", відрізняється від хвороби, яка розвивається під час "дикого" COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Коронавірус, викликаний варіантом "Дельта", треба розглядати як дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанта "Альфа", – зазначила Голубовська.

Вона назвала головні особливості захворювання.

Що відрізняє Дельта-штам:

  • високий рівень вірусного навантаження;
  • велика ймовірність тромбозів;
  • швидко прогресуюча і/або "обвальна" динаміка клінічних симптомів.

Також дивіться: На кладовищах місця ще є, в моргах - місць немає. Якщо в когось ще мізки залишилися, вакцинуйтеся, - Комаровський. ВIДЕО

За її словами, варіант "Дельта" пов’язаний з більш низькими значеннями циклів ПЛР, що підтверджує не лише велике вірусне навантаження, але, ймовірно, й подовження періоду заразності хворого.

Через це необхідно оптимізувати тактику лікування хворих.

Як це зробити:

  • застосовувати противірусні препарати на початковому етапі хвороби;
  • вчасно діагностувати тромбози.

Щоб уникнути більшого вірусного навантаження, необхідно носити маски.

"Маски не захищають від зараження, але збільшують шанси отримати меншу дозу збудника", – додала інфекціоністка.

Також вона нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу, особливо людей з груп ризику. Це допоможе уникнути складного перебігу хвороби та смерті у разі інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+12
Один ковид вокруг. А то, чт омы на первых местах в мире по распространению туберкулеза, спида. Смертности от онко и сс заболеваний, никого не *бет.

Все такие умные на хайповых темах.

Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
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20.10.2021 14:44
+10
Я тут скидывал "одному" статистику смертности от туберкулеза, 1500 в год умирает от него, а насчет ЗОЖ, тут кучи баранов маску надеть считают нападками на их права и свободы, а заставить поменять образ жизни это ваще нереальное занятие.
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20.10.2021 14:58
+8
Все программы на "Великому будівництві"
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20.10.2021 14:48
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Один ковид вокруг. А то, чт омы на первых местах в мире по распространению туберкулеза, спида. Смертности от онко и сс заболеваний, никого не *бет.

Все такие умные на хайповых темах.

Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
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20.10.2021 14:44 Відповісти
Все программы на "Великому будівництві"
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20.10.2021 14:48 Відповісти
В этом комменте причино-следственная свзь с первоначальным высказыванием отсутствует
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20.10.2021 14:57 Відповісти
у тебя просто объем мозга слишком маленький для понимания того что тебе сказали.

перевожу: "все деньги на программы оздоровления нации пущены на "Велике будівництво" и там разворованы"! ферштейн зи?
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21.10.2021 11:26 Відповісти
вы где-то видели такую ежедневную смертность от туберкулеза? а те, кто умирает дома, им не ставят диагноз ковид, а просто пневмония...
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20.10.2021 14:49 Відповісти
То він забув дописати що - переказує свій нічний жахливий сон .
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20.10.2021 14:59 Відповісти
Я тут скидывал "одному" статистику смертности от туберкулеза, 1500 в год умирает от него, а насчет ЗОЖ, тут кучи баранов маску надеть считают нападками на их права и свободы, а заставить поменять образ жизни это ваще нереальное занятие.
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20.10.2021 14:58 Відповісти
и сколько стоит тот ЗОЖ в месяц для Украинца ?
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20.10.2021 15:38 Відповісти
Мій друг був активним ЗОЖ. Перехворів ковідом, наслідки якого звели його з цього світу.
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20.10.2021 15:40 Відповісти
Вопрос. И чем здоровый образ жизни помог в борьбе с ковидом в более продвинутых странах?
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20.10.2021 14:59 Відповісти
Ответ: зож помогает не заболевать и поддерживать иммунную систему в порядке. Умирают от ковида немногие, умирают от ОСЛОЖНЕНИЙ. Ковид бьет по слабым местам: диабет, инфаркт, инсульт, энефалопатия, онко и тд.

Так вот, что бы было меньше первого и второго, нужно вести зож. А не надеятся на чудоукол.

В начале пандемии на айхербе невозможно было купить витамины, выгребли ВСЕ. Люди считают, что не занимаясь спортом, имея массу вредных привычек, витаминами защититься от ковида..
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20.10.2021 15:06 Відповісти
Вирусу все равно ,какой у тебя образ жизни.Шансы выжить разные,пиши правильно.Любитель ЗОЖ.
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20.10.2021 16:19 Відповісти
Не ругайся недоразвитый.
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21.10.2021 15:41 Відповісти
Ну тут как раз туберкулёз и другие заболевания уменьшаться потому что как раз они Ковид не перенесут.
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20.10.2021 15:03 Відповісти
Здоровый образ жизни и пробовала внедрить в Украине Супрун ,
но наш несгибаемый менталитет победить ей не удалось .
У нас одна программа с одним словом - вакцинироваться ,а зож
это для цивилизованных стран .
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20.10.2021 15:19 Відповісти
В цивилизованных странах не сомневаются в пользе вакцинации.А потом уже ЗОЖ.
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20.10.2021 16:21 Відповісти
"Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?"
да Вы фантазёр,батенька,чай,не в Рейхе живёте..
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20.10.2021 16:22 Відповісти
Еще одна чемпионка.
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20.10.2021 14:48 Відповісти
До цього вірусу прогнозували,що через 20 років,населення України зменшиться до 10 мільйонів.І причина не вірус.
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20.10.2021 17:24 Відповісти
Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при "диком" COVID-19. Источник:
АПОФЄОЗ ДЕБІЛІЗМУ ЧИ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ?

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20.10.2021 19:44 Відповісти
а таки интересно - оборудования нормального нет, а о разнице рассказывают...
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21.10.2021 11:21 Відповісти
 
 