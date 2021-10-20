Дещо інше захворювання, - Голубовська розповіла, що відрізняє "дельта"-штамм від "дикого" COVID-19

Захворювання, спровоковане штамом коронавірусу "Дельта", відрізняється від хвороби, яка розвивається під час "дикого" COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Коронавірус, викликаний варіантом "Дельта", треба розглядати як дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанта "Альфа", – зазначила Голубовська.

Вона назвала головні особливості захворювання.

Що відрізняє Дельта-штам:

високий рівень вірусного навантаження;

велика ймовірність тромбозів;

швидко прогресуюча і/або "обвальна" динаміка клінічних симптомів.

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За її словами, варіант "Дельта" пов’язаний з більш низькими значеннями циклів ПЛР, що підтверджує не лише велике вірусне навантаження, але, ймовірно, й подовження періоду заразності хворого.

Через це необхідно оптимізувати тактику лікування хворих.

Як це зробити:

застосовувати противірусні препарати на початковому етапі хвороби;

вчасно діагностувати тромбози.

Щоб уникнути більшого вірусного навантаження, необхідно носити маски.

"Маски не захищають від зараження, але збільшують шанси отримати меншу дозу збудника", – додала інфекціоністка.

Також вона нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу, особливо людей з груп ризику. Це допоможе уникнути складного перебігу хвороби та смерті у разі інфікування штамом коронавірусу "Дельта".