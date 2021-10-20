Дещо інше захворювання, - Голубовська розповіла, що відрізняє "дельта"-штамм від "дикого" COVID-19
Захворювання, спровоковане штамом коронавірусу "Дельта", відрізняється від хвороби, яка розвивається під час "дикого" COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.
"Коронавірус, викликаний варіантом "Дельта", треба розглядати як дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанта "Альфа", – зазначила Голубовська.
Вона назвала головні особливості захворювання.
Що відрізняє Дельта-штам:
- високий рівень вірусного навантаження;
- велика ймовірність тромбозів;
- швидко прогресуюча і/або "обвальна" динаміка клінічних симптомів.
За її словами, варіант "Дельта" пов’язаний з більш низькими значеннями циклів ПЛР, що підтверджує не лише велике вірусне навантаження, але, ймовірно, й подовження періоду заразності хворого.
Через це необхідно оптимізувати тактику лікування хворих.
Як це зробити:
- застосовувати противірусні препарати на початковому етапі хвороби;
- вчасно діагностувати тромбози.
Щоб уникнути більшого вірусного навантаження, необхідно носити маски.
"Маски не захищають від зараження, але збільшують шанси отримати меншу дозу збудника", – додала інфекціоністка.
Також вона нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу, особливо людей з груп ризику. Це допоможе уникнути складного перебігу хвороби та смерті у разі інфікування штамом коронавірусу "Дельта".
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Все такие умные на хайповых темах.
Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
перевожу: "все деньги на программы оздоровления нации пущены на "Велике будівництво" и там разворованы"! ферштейн зи?
Так вот, что бы было меньше первого и второго, нужно вести зож. А не надеятся на чудоукол.
В начале пандемии на айхербе невозможно было купить витамины, выгребли ВСЕ. Люди считают, что не занимаясь спортом, имея массу вредных привычек, витаминами защититься от ковида..
но наш несгибаемый менталитет победить ей не удалось .
У нас одна программа с одним словом - вакцинироваться ,а зож
это для цивилизованных стран .
да Вы фантазёр,батенька,чай,не в Рейхе живёте..
АПОФЄОЗ ДЕБІЛІЗМУ ЧИ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ?