Тиск ОП на UA.Cуспільне підтверджує гіпотезу стосовно справжньої мети закону про олігархів, - Борислав Береза

Скандал з тиском Офісу Президента на суспільне телебачення UA.Cуспільне вкотре підтвердив, що справжня мета закону про олігархів - це контроль влади над усіма засобами масової інформації в країні.

Про це заявив екснардеп Борислав Береза ​​у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

"Ми бачимо зараз - не що інше як цілу низку подій, яка свідчить, що навіть боротьба з олігархами, яка має вигляд законопроєкту про деолігархізацію, - це фейк, насправді цей закон потрібен Офісу Президента для того, щоб тримати в узді всіх, щоб контролювати кожного, хто впливає на ЗМІ, хто є власником будь-якого ЗМІ - від телеканалу до маленької газети десь, наприклад, у Бердичеві", - заявив Береза. Він додав, що мета Офісу Президента - це цензура, контроль за ЗМІ і покарання будь-кого, хто не почує вимоги Офісу. "Офіс Президента сам хоче бути олігархом. Весь офіс. Кожна людина, яка там працює, хоче просто замінити цих олігархів собою. Вони не хочуть, щоб не було олігархів у країні, вони хочуть стати олігархами. А для цього їм потрібні свої ЗМІ, для цього потрібен контроль над чужими ЗМІ", - додав Береза.