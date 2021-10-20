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Новини
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Тиск ОП на UA.Cуспільне підтверджує гіпотезу стосовно справжньої мети закону про олігархів, - Борислав Береза

Тиск ОП на UA.Cуспільне підтверджує гіпотезу стосовно справжньої мети закону про олігархів, - Борислав Береза

Скандал з тиском Офісу Президента на суспільне телебачення UA.Cуспільне вкотре підтвердив, що справжня мета закону про олігархів - це контроль влади над усіма засобами масової інформації в країні.

Про це заявив екснардеп Борислав Береза ​​у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

"Ми бачимо зараз - не що інше як цілу низку подій, яка свідчить, що навіть боротьба з олігархами, яка має вигляд законопроєкту про деолігархізацію, - це фейк, насправді цей закон потрібен Офісу Президента для того, щоб тримати в узді всіх, щоб контролювати кожного, хто впливає на ЗМІ, хто є власником будь-якого ЗМІ - від телеканалу до маленької газети десь, наприклад, у Бердичеві", - заявив Береза. Він додав, що мета Офісу Президента - це цензура, контроль за ЗМІ і покарання будь-кого, хто не почує вимоги Офісу. "Офіс Президента сам хоче бути олігархом. Весь офіс. Кожна людина, яка там працює, хоче просто замінити цих олігархів собою. Вони не хочуть, щоб не було олігархів у країні, вони хочуть стати олігархами. А для цього їм потрібні свої ЗМІ, для цього потрібен контроль над чужими ЗМІ", - додав Береза.

Автор: 

ЗМІ (1364) Береза Борислав (152) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+22
Все те що зробив кооператив ;Озєро; в рашкі двадцять років тому. Навіть закони слово в слово переписують.
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20.10.2021 14:44
+13
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20.10.2021 14:45
+9
Т.е. Зеля -- это олигарх. Правильно. Жируетт за наши деньги, владелец фирм и офшоров, владелец вилл и элитной недвижимости, владеет собственным телеканалом - налицо все 1000% признаки олигарха.
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20.10.2021 15:37
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Все те що зробив кооператив ;Озєро; в рашкі двадцять років тому. Навіть закони слово в слово переписують.
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20.10.2021 14:44 Відповісти
Інших мов не знають, тому і передирають кацапські закони.
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20.10.2021 14:51 Відповісти
Ви плутаєте причину і наслідок: "кооператив озеро" і є кінцевим власником "слуг народу" і через них хоче захопити всю Україну. Спочатку ідеологічно, потім економічно, а потім і територіально
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20.10.2021 17:53 Відповісти
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20.10.2021 14:45 Відповісти
а Береза не в Правом секторе уже?...))
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20.10.2021 14:48 Відповісти
точно Борис Береза???

Депутат Тетерук ударил Кужель стеклянной бутылкой
ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ 2015,
Депутат "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил бутылкой по голове депутата "Батькивщины" Александру Кужель.
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20.10.2021 14:57 Відповісти
Ну так, дыма без огня не бывают) Если лупят бабу, то явно за грязный рот и длинный язык)
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20.10.2021 15:02 Відповісти
Это нормально. Засиделась
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20.10.2021 15:16 Відповісти
То не он. Берёза "прославился" тем, что был вышвырнут из ПС за работу на частные олигархические интересы. Чем он до сих пор и продолжает заниматься.
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20.10.2021 15:31 Відповісти
Гюльчатай, я еще ночью просил, чтоб открыла личико! Достал уже бот! Почем нынче совесть?
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20.10.2021 17:51 Відповісти
Ну так скоро опять люди придут с плакатами сами знаете куда. Пусть попробует отлупить всех и мы увидим сверкающие пятки недоделанного наполеона.
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20.10.2021 14:55 Відповісти
Не думаю. Російські власникиСН зробили висновки, і помилок Януковича не повторять
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20.10.2021 17:55 Відповісти
А где журналисты "Я тобі не дорогенька " ?
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20.10.2021 15:06 Відповісти
Если я отвечу в стиле и словами так, как с ними сейчас общаются "слуги" - меня сразу забанят строгие админы.
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20.10.2021 15:19 Відповісти
Конечно. Истинная цель- избавить СМИ от влияния олигархов. Начали с Суспильного, которое кормится за наши налоги, а обслуживает почему-то олигархов. Что не так?
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20.10.2021 15:29 Відповісти
Т.е. Зеля -- это олигарх. Правильно. Жируетт за наши деньги, владелец фирм и офшоров, владелец вилл и элитной недвижимости, владеет собственным телеканалом - налицо все 1000% признаки олигарха.
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20.10.2021 15:37 Відповісти
Зеля - монстр....Порошенко просто душечка...такой себе бессребренник с награбленным советским добром...
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20.10.2021 15:56 Відповісти
Зеля - текущий президент. Высшее должностное лицо страны. Когда за него примутся все органы?
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20.10.2021 16:20 Відповісти
Зеля- Президент Украины, который, выполняя закон, избавился от бизнеса перед походом в президенты. Чтобы не задавать глупые вопросы, почитай закон об олигархах. Там четко прописаны критерии, по которым определяются олигархи.
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20.10.2021 15:58 Відповісти
Вранье. Он до сих собственник офшоров, на которые отписаны квартальные фирмы и через которые он выкачивает суммы с Украины и Раши не платя налогов. Это все есть в Pandora Papers. 1000% признак олигарха.
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20.10.2021 16:17 Відповісти
Не весь конспект викладений. У методічці ще щось є про "найвеличнішего лідера".
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20.10.2021 16:23 Відповісти
Истинная цель узурпировать власть, а для таких как ты лещенко будет вещать с экрана. Гюльчатай, я ведь прав?
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20.10.2021 17:53 Відповісти
Да, Береза стал изрекать умные вещи в последнее время, что, прозрение пришло? Я чего то сильно сомневаюсь, что он не понимал в 2019 году , что и как будет после выборов у гринпоца, но это ему не помешало бросать дерьмо на вентилятор. Все ,что он сейчас изрекает -все верно, но осадок после его высказываний в 2019 году остался мерзковатый, поэтому смотрю я на него и пока не очень верю. Думаю он очень рассчитывал на свой какой то гешефт с врагами урода, но не сложилась. Эти твари даже союзников в открытую херят и сливают постоянно, жадность просто неуемная.
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20.10.2021 15:29 Відповісти
Береза всегда излагает умные речи, поэтому он , постоянный эксперт на Прямом....
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20.10.2021 15:51 Відповісти
ІСТV скаржиться, що раптом "https://www.facebook.com/svobodaICTV/ втратили можливість трансляції на YouTube через технічні несправності " записане інтерв'ю з преЗЕдентом України.
https://www.youtube.com/watch?v=mjOvQJWwuuU
Втм, в архівах залишилось. Навіть на тому же FВ. А от чому втратили - нехай розбираються
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20.10.2021 15:56 Відповісти
Горько, за тебя Береза, из бойца в бросателя новоза ...
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20.10.2021 17:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 19:03 Відповісти
 
 