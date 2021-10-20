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Новини Бюджет-2022
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"Слуги народу" обговорюють держбюджет на засіданні фракції. Журналістів не пустили

"Слуга народу" проводить засідання фракції в будівлі парламенту.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання фракції почалося відразу після пленарного засідання Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила в першому читанні проєкт Держбюджету-2022

"СН" зібралася для обговорення проєкту Держбюджету-2022.

Зазначимо, що охорона не пускає журналістів навіть у коридор біля приміщення, де відбувається засідання фракції.

Автор: 

бюджет (3004) ВР (15022) держбюджет (2409) фракція (121) Слуга народу (2816)


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а ну тихо там.... журналисты ничего не должны слышать !!!

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20.10.2021 14:47 Відповісти
заседание ревсовета... итить кго...
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20.10.2021 15:17 Відповісти
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20.10.2021 16:18 Відповісти
Мабуть буде порка.
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20.10.2021 17:29 Відповісти
 
 