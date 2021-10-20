"Слуги народу" обговорюють держбюджет на засіданні фракції. Журналістів не пустили

"Слуга народу" проводить засідання фракції в будівлі парламенту.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання фракції почалося відразу після пленарного засідання Ради.

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"СН" зібралася для обговорення проєкту Держбюджету-2022.

Зазначимо, що охорона не пускає журналістів навіть у коридор біля приміщення, де відбувається засідання фракції.