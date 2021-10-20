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"Слуги народу" обговорюють держбюджет на засіданні фракції. Журналістів не пустили
"Слуга народу" проводить засідання фракції в будівлі парламенту.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Засідання фракції почалося відразу після пленарного засідання Ради.
"СН" зібралася для обговорення проєкту Держбюджету-2022.
Зазначимо, що охорона не пускає журналістів навіть у коридор біля приміщення, де відбувається засідання фракції.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.10.2021 14:47 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Игорь Васечкин #488879
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Elena Kasyanova
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Валентин Дейнеко #380139
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