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Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - глава МВС Німеччини Зеєгофер

Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - глава МВС Німеччини Зеєгофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер заявив, що ключ до вирішення проблеми з мігрантами, які незаконно потрапляють до ЄС через Білорусь, лежить у Москві.

Він додав, що влада домовилася з Іраком про те, щоб авіакомпанії більше не перевозили нелегалів у Білорусь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми переконані, що ключ, ймовірно, знаходиться в Москві", - заявив глава МВС Німеччини.

Міністр повідомив, що зараз тривають переговори щодо того, щоб авіакомпанії перестали перевозити людей, охочих перебратися в ЄС, в Білорусь.

"У Білорусі існує пособництво незаконному ввезенню мігрантів. Режим значно розширив список держав, в які можна в'їжджати без візи. Це форма гібридної загрози, в якій мігранти використовуються як політична загроза. Це може бути вирішено тільки в рамках спільноти держав", - додав Зеєхофер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині пропонують реформувати систему надання притулку в ЄС

Автор: 

Білорусь (7960) Німеччина (7449) мігранти (1118) Євросоюз (13625) Зеєгофер (2)


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Топ коментарі
+5
Немцы спонсируют Мордор, а Мордор спонсирует волны мигрантов в Германию. И это началось не вчера. И вот наконец-то появился немецкий чиновник, который смог построить часть логической цепочки...
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20.10.2021 14:54
+4
та не ....- поставить пулеметные расчеты.....- трошки покосить незаконных нарушителей.....- и проблема решена ....- что , не гуманно ....(черный гумор)
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20.10.2021 14:52
+4
То что вы называете ключем, реально называется гемороем и болячкой которую нужно или лечить или вырезать но никак не ездить к ней на поклон способствуя тем самым ее разрастанию
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20.10.2021 14:52
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Немцы, а может быть не искать судорожно очередного повода потрещать с Бункерным, а просто заняться своей безопасностью в конце концов? То есть потратить свои деньги на защиту своих же граждан, вместо глобальной программы переселения диких народов в Европу, а?
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20.10.2021 14:47 Відповісти
"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии. Источник:
Так убеждены или вероятно?
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20.10.2021 14:48 Відповісти
вероятно убеждены
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20.10.2021 14:50 Відповісти
Ща кацапы отсыпят бабла этому хорсту, и опять глазки закроются.
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20.10.2021 14:49 Відповісти
Говноеды Путлера просють Сертификацию Северного Потопа,типа век воли не видать...
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20.10.2021 14:51 Відповісти
У кацапа ніхто не запитує. Кацапсяче місце біля параші
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20.10.2021 15:00 Відповісти
Я не гриц, а Гриць. Виходячи тільки з того шо ім'я Гриць ти пишеш безь м'якого знаку, це свідчить тільки про те шо ти кацапура. Ви кацапсини палитесь постійно на перекручування слів, постійно приміряючи на свій ІзЬік. Якщо якесь слово звучить не так як на кацапсячому для вас це смішно. А ви ніколи не задумувались нат тим, що кацапсячі слова, наприклад українцям чи приміром словакам чи чехам здаються смішними?
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20.10.2021 15:14 Відповісти
ПШла кацапсина звідси!
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20.10.2021 15:24 Відповісти
та не ....- поставить пулеметные расчеты.....- трошки покосить незаконных нарушителей.....- и проблема решена ....- что , не гуманно ....(черный гумор)
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20.10.2021 14:52 Відповісти
То что вы называете ключем, реально называется гемороем и болячкой которую нужно или лечить или вырезать но никак не ездить к ней на поклон способствуя тем самым ее разрастанию
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20.10.2021 14:52 Відповісти
Немцы спонсируют Мордор, а Мордор спонсирует волны мигрантов в Германию. И это началось не вчера. И вот наконец-то появился немецкий чиновник, который смог построить часть логической цепочки...
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20.10.2021 14:54 Відповісти
А фишка проста...РАБссия не является членом Европейской Энергетической Хартии...,А ЭТО ЗНАЧИТ, вы крысы Мавзолейные КОНТРАБАНДИСТЫ по факту ваша сраная ДурьДума до сих пор не Ратифицировала Хартию.... с 1994 года...стадо идиотов...
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20.10.2021 14:56 Відповісти
"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии.

Тоесть Европа официально признает Беларашку окупированной кремлем, а беларузкую *власть* чистыми марионетками кремля? Скоро допрыгаетесь что ***** будет проводить выборы в Германие на газовой трубе.
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20.10.2021 14:56 Відповісти
После выборов в Германии,может так случится,что лидера партии Зеленых Анналену Бербок назначат главой МИД Германии,,при таком раскладе плакал ваш Северный Потоп горькими крокодиловыми слезами... и бабками вложенными в это дерьмо...,главное что мимо "браццкой" биндеровской Украины...
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20.10.2021 15:01 Відповісти
Сами себя сдали... газ в Венгрию Сербию и Австрию пойдет не по украинской трубе,а через Турецкий потоп и Средиземное море....рюсска мирский идиотизм на грани Мировой революции Карла Маркса и Фридриха Энгельса с Гитлером и Молотовым....,без фон Риббентропа...
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20.10.2021 15:06 Відповісти
Кстати, сейчас под видом беженцев можно на территорию БР переправить комадну по наведению конституционного порядка и прав гражданина Белоруссии.
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20.10.2021 15:08 Відповісти
Вчера украинский блогер Микола Рушниця сдал Мавзолейных...,нашел подлинный документ о братстве НКВД и ГЕСТАПО с 11 ноября 1938 года...,Совместных операциях данных союзничков по всей Европе"...,а как моему это сотрудничество началось задолго до этого позорного договора Лаврентий Берия-Генрих Мюллер на I I I Конгрессе Коминтерна который проходил в Москве в 1921 году........
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20.10.2021 15:14 Відповісти
катях там валяется а не ключ
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20.10.2021 15:23 Відповісти
А под трубой поискать не пробовали ?
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20.10.2021 15:43 Відповісти
Кошка бросила котят... Запад просто одержим Вовадемортом.
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20.10.2021 15:55 Відповісти
тоді підставляйте сраки, господа фріци.
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20.10.2021 15:59 Відповісти
Не пробовали еще одну трубу построить? Или стать перед ху-лом на колени? Может поможет и не будет европейцам гадости делать.
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20.10.2021 19:32 Відповісти
Попросите нашего министра внутренних дел вытащить язык из дупы. Или Арсен Борисыч ещё команды не дал?
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21.10.2021 11:24 Відповісти
 
 