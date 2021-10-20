Ключ до вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі лежить у Москві, - глава МВС Німеччини Зеєгофер
Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер заявив, що ключ до вирішення проблеми з мігрантами, які незаконно потрапляють до ЄС через Білорусь, лежить у Москві.
Він додав, що влада домовилася з Іраком про те, щоб авіакомпанії більше не перевозили нелегалів у Білорусь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми переконані, що ключ, ймовірно, знаходиться в Москві", - заявив глава МВС Німеччини.
Міністр повідомив, що зараз тривають переговори щодо того, щоб авіакомпанії перестали перевозити людей, охочих перебратися в ЄС, в Білорусь.
"У Білорусі існує пособництво незаконному ввезенню мігрантів. Режим значно розширив список держав, в які можна в'їжджати без візи. Це форма гібридної загрози, в якій мігранти використовуються як політична загроза. Це може бути вирішено тільки в рамках спільноти держав", - додав Зеєхофер.
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Так убеждены или вероятно?
Тоесть Европа официально признает Беларашку окупированной кремлем, а беларузкую *власть* чистыми марионетками кремля? Скоро допрыгаетесь что ***** будет проводить выборы в Германие на газовой трубе.