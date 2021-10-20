3 682 46
"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом", - Шмигаль
Європу охопила газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"За даними "Нафтогазу", у сховища закачано приблизно 19 млрд куб. м. і цього повністю достатньо, щоби пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розумієм, що Європу охопила газова криза, яка напряму пов’язана із газовим шантажем із боку Росії", - сказав прем'єр-міністр.
"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом", - додав прем’єр.
Топ коментарі
+14 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.10.2021 14:52 Посилання
+9 ьля
показати весь коментар20.10.2021 15:02 Посилання
+9 Frol Fedoroff
показати весь коментар20.10.2021 15:07 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
операция "вагнеровцы" которой "не было"
офшоры, которые не офшоры
госдача для детей
велосипед вместо кортежа и т.д.
Одной брехней больше, меньше - какая разница
-----------------------------------------------------------------------------------
Шмыгаль, ты сначала разложи по полочкам эти 19 млрд. И будешь сильно удивлен.
В состав 19 млрд. включен коммерческий газ, газ зарубежных заказчиков (более 3 млрд.),
плюс технический газ (3-4 млрд.), который не поднимается из хранилища.
И что в остатке? То-то...
А так, или ты полный профан или тупо врешь. Скорее всего и первое и второе.
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/
Наверное только у меня.
Ом Мани Падме Хум
P.S. ЗЕШлюхіни діти...
Разве могут быть сомнения?
И далее по тексту + ноты.)))
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
ждём визита стоматолога