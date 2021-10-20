"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом", - Шмигаль

Європу охопила газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"За даними "Нафтогазу", у сховища закачано приблизно 19 млрд куб. м. і цього повністю достатньо, щоби пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розумієм, що Європу охопила газова криза, яка напряму пов’язана із газовим шантажем із боку Росії", - сказав прем'єр-міністр.

"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом", - додав прем’єр.

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