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Новини Опалювальний сезон
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"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом", - Шмигаль

Європу охопила газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"За даними "Нафтогазу", у сховища закачано приблизно 19 млрд куб. м. і цього повністю достатньо, щоби пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розумієм, що Європу охопила газова криза, яка напряму пов’язана із газовим шантажем із боку Росії", - сказав прем'єр-міністр.

"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом", - додав прем’єр.

Також читайте: МВФ вже в листопаді може затвердити новий транш у розмірі близько $ 700 млн, - Шмигаль

Автор: 

газ (10481) Європа (1872) вугілля (2475) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (543) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+14
та канешна будет с теплом... только все ли смогут за него заплатить (итить!)

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20.10.2021 14:52
+9
после 19-го года бОльших потрясений быть не может. понимаете, николай, "быть с теплом" и "быть в состоянии заплатить за тепло" это очень похожие фразы. но, как в старом анекдоте, "есть один нюанс".
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20.10.2021 15:02
+9
зарплата учителям в 4000$,
операция "вагнеровцы" которой "не было"
офшоры, которые не офшоры
госдача для детей
велосипед вместо кортежа и т.д.
Одной брехней больше, меньше - какая разница
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20.10.2021 15:07
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Осень и весна не прозвучали.
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20.10.2021 14:50 Відповісти
Как и цена.
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20.10.2021 15:16 Відповісти
Январь так январь) чаще дышать в помещении посоветуют )
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20.10.2021 14:51 Відповісти
та канешна будет с теплом... только все ли смогут за него заплатить (итить!)

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20.10.2021 14:52 Відповісти
Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом ? Это плохо! Это очень плохо для оппозиции. Для всех плохо, для которых, чем хуже, тем лучше." Особенно плохо для № 5- ох как плохо. Им необходима не Украина, им необходимы большие потрясения.
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20.10.2021 14:52 Відповісти
после 19-го года бОльших потрясений быть не может. понимаете, николай, "быть с теплом" и "быть в состоянии заплатить за тепло" это очень похожие фразы. но, как в старом анекдоте, "есть один нюанс".
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20.10.2021 15:02 Відповісти
есть одно "но". После стольких фактов откровенной брехни Зеленского и его команды верится в тепло с трудом. Ну соврут в очередной раз. И что? у них монобольшинство, неприкосновенность, а виновата будет как ты заметил - оппозиция. Впрочем посмотрим, как оно будет
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20.10.2021 15:03 Відповісти
Ага, ну разве могут чемпионы по борьбе с коронавирусом врать...
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20.10.2021 15:05 Відповісти
Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом ? Это плохо! Это очень плохо для оппозиции. Для всех плохо, для которых, чем хуже, тем лучше." Особенно плохо для № 5- ох как плохо. Им необходима не Украина, им необходимы большие потрясения. - Это было отмечено как спам.
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20.10.2021 15:24 Відповісти
надеюсь, он сам верит в то, что говорит...
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20.10.2021 14:52 Відповісти
зарплата учителям в 4000$,
операция "вагнеровцы" которой "не было"
офшоры, которые не офшоры
госдача для детей
велосипед вместо кортежа и т.д.
Одной брехней больше, меньше - какая разница
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20.10.2021 15:07 Відповісти
Долгов по з\п ВСУ никакой не было, но на прошлой неделе выплатили более 3 млрд. какой-то задолженности.
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20.10.2021 15:45 Відповісти
А холодні батареї навіть корисні для здоров'я.
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20.10.2021 14:53 Відповісти
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20.10.2021 14:56 Відповісти
Брехня крім тих що сидять в ВР та їхніх родичів, та 95 недокварталу ні кого нема!!!!!
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20.10.2021 14:58 Відповісти
-25%
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20.10.2021 15:04 Відповісти
Та ми вже то чули, і армійцям ні хто нічого не винен і економіка росте, ти чмо шмаркляве коли навчишся казати людям правду!!!!!????
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20.10.2021 14:56 Відповісти
...в хранилища закачано около 19 млрд куб. м. И этого полностью достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
-----------------------------------------------------------------------------------
Шмыгаль, ты сначала разложи по полочкам эти 19 млрд. И будешь сильно удивлен.
В состав 19 млрд. включен коммерческий газ, газ зарубежных заказчиков (более 3 млрд.),
плюс технический газ (3-4 млрд.), который не поднимается из хранилища.
И что в остатке? То-то...
А так, или ты полный профан или тупо врешь. Скорее всего и первое и второе.
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20.10.2021 15:01 Відповісти
Він мав наувазі, що ********* полички вже приготували. Чекають коли Зебарани прийдуть для вироблення електроенергії на Майдані.
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20.10.2021 15:04 Відповісти
вся страна уже должна быть с теплом и до середины апреля!
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20.10.2021 15:05 Відповісти
Они конченые наркоманы или народ за абсолютных лохов держат?
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20.10.2021 15:07 Відповісти
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20.10.2021 15:07 Відповісти
Предлагаю Шмигалю свое ноу-хау. И 5 млрд газа хватит. Снизить температуру в помещениях до +17. Утвердить постановлением кабмина новую норму. Зетипиллы будут довольны.
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20.10.2021 15:08 Відповісти
с ука, года начнется отопительный сезон? в черновцах не топят-НИГДЕ
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20.10.2021 15:09 Відповісти
Якби ж тільки в Чернівцях
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20.10.2021 15:51 Відповісти
А кто обещал топить? Они сказали что готовы к сезону, но не сказали что готовы его начать. Всё что выше нуля это тепло, смею предположить что ты с теплом.
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20.10.2021 17:44 Відповісти
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/
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20.10.2021 15:10 Відповісти
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20.10.2021 15:11 Відповісти
Звиздить!Немає де купити вугілля і дров,їх нема в продажу!Будинок обладнаний електроопалення,тарифи-захмарні!С..и зелені!!!
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20.10.2021 15:13 Відповісти
А крематории? К ним уже очереди, а ведь еще не прошло и половина срока
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20.10.2021 15:15 Відповісти
Дровами будут топить?
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20.10.2021 15:21 Відповісти
А у меня отопление не включили.
Наверное только у меня.
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20.10.2021 15:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RKZbhkwXGJ8 каждый день по несколько раз звучит эта мантра мы не замерзним всё будет хорошо газа как грязи уголь валяется де попало зелебобики успокойтесь наш великий вождь и спасёт и согреет ооооо
Ом Мани Падме Хум
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20.10.2021 15:17 Відповісти
****# брехлива. А як же ТЕС і критичні запаси вугілля...

P.S. ЗЕШлюхіни діти...
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20.10.2021 15:21 Відповісти
Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомнения?

И далее по тексту + ноты.)))
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20.10.2021 15:34 Відповісти
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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20.10.2021 15:36 Відповісти
Якщо ми готові, то чому не почали опалювальний сезон)?
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20.10.2021 15:38 Відповісти
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20.10.2021 15:59 Відповісти
Наверняка брешет. И даже если не брешет, то веры ему нет.
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20.10.2021 16:34 Відповісти
как там вождь выразился: ЗУБ ДАЮ!!!
ждём визита стоматолога
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20.10.2021 16:51 Відповісти
Наші чемпіони по боротьбі з зимою. Готуйте рукавички і шарфи.
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20.10.2021 17:37 Відповісти
Країна буде зимою з теплом,коли зима буде тепла...Коли зима буде холодна то країна буде в сраці...Ясно одне - при любому варіанті Шмигаль буде з баблом...
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20.10.2021 17:51 Відповісти
Та и к ковиду была готова более чем,по сказкам зебилов
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20.10.2021 18:50 Відповісти
Те,кто поёт,что нет отопления в квартирах дэбилы или провокаторы.Дебилы,включите кондиционер на тепло или электрообогреватель. Сейчас на улице ещё +13+15 градусов и отопление не нужно!
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20.10.2021 20:36 Відповісти
 
 