За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень 2021 року. Від початку року померли 439 430 осіб, зокрема в серпні - 43 538 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Держстату.
За даними Держстату, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 192 343 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.
За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 49 021 громадянина.
Від грипу-19 померли 37 077 осіб (у т.ч. у серпні - 804 осіб), від грипу та пневмонії - 10 684 осіб (у серпні - 733).
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 осіб.
За даними Держстату, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905, від СНІДу померло 1 546 українців.
Крім того, 18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2200 громадян, утоплення - 1269, загибель на пожежі - 808, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1033, отруєння алкоголем - 1181, самогубства - 4099 (у серпні - 511), умисні вбивства - 848.
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А тот же период 2020 года цифры были такими:
Ишемическая болезнь 177397 человек
Инсульт 50019 человек
Итого в 2021- м году произошло уаеличение смерности от инфарктов и инсультов порчдка 18000 человек.
А что изменилось в стране по сравнению с 2020-м годом??
Где выгодно пишем в ковид...где не выгодно пишем в осложнения от ковида....
стало практически невозможно пройти диагностические обследования, получить курс поддерживающей терапии...
Что значит для больного даже со средней степенью ХПН, отказ в проведении периодического гемодиализа?- это гарантированная замедленная смерть...
Что значит для больного ИБС отсутствие возможности пройти курс плановой поддерживающей терапии? - это гарантированная замедленная смерть...
Тоже самое касается и других заболеваний!!!
Состояние больных будет стремительно ухудшаться, защитные резервы истощаться, восприимчивость к различным инфекционным (в том числе и ковидным) заболеваниям резко возрастет... По итогу, начнут массово умирать от банальных инфекций, при которых раньше отделывались насморком...
Мне известно много случаев, когда люди просто не могли получить специализированную помощь из-за тупого закрытия/перепрофилирования отделений и целых больниц и в итоге просто умирали..
Поэтому, смертность в Украине с каждым годом будет только расти...
А власть будет все списывать на "модную" инфекцию!
На данный момент переболели почти все среди знакомых минимум 1 раз.
а почему нету истерики по поводу гриппа ?
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев