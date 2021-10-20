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За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат

За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень 2021 року. Від початку року померли 439 430 осіб, зокрема в серпні - 43 538 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Держстату.

За даними Держстату, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 192 343 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 49 021 громадянина.

Від грипу-19 померли 37 077 осіб (у т.ч. у серпні - 804 осіб), від грипу та пневмонії - 10 684 осіб (у серпні - 733).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 осіб.

Також читайте: До кінця року кількість смертей від COVID-19 в Україні може досягти 92 тисяч, - KSE

За даними Держстату, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905, від СНІДу померло 1 546 українців.

Крім того, 18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2200 громадян, утоплення - 1269, загибель на пожежі - 808, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1033, отруєння алкоголем - 1181, самогубства - 4099 (у серпні - 511), умисні вбивства - 848.

За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат 01
За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат 02
За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат 03

Автор: 

демографія (143) смертність (195) статистика (2248) Держстат (1611)


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Топ коментарі
+9
Де фото і крики ми всі помремо із онкологій? Ах да рак то Муйня, Главне всіх уколоть
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20.10.2021 15:09
+7
"От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т.ч. в августе - 804 человек), от гриппа и пневмонии - 10 684 человек (в августе - 733) "

а почему нету истерики по поводу гриппа ?
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20.10.2021 15:29
+6
На самом деле, все очень просто- в связи с ковидной истерией, были перепрофилированы/закрыты многие больницы и отделения в которых оказывались плановая помощь/диспансеризация больных со множеством хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы, почек и т.д.
стало практически невозможно пройти диагностические обследования, получить курс поддерживающей терапии...
Что значит для больного даже со средней степенью ХПН, отказ в проведении периодического гемодиализа?- это гарантированная замедленная смерть...
Что значит для больного ИБС отсутствие возможности пройти курс плановой поддерживающей терапии? - это гарантированная замедленная смерть...
Тоже самое касается и других заболеваний!!!

Состояние больных будет стремительно ухудшаться, защитные резервы истощаться, восприимчивость к различным инфекционным (в том числе и ковидным) заболеваниям резко возрастет... По итогу, начнут массово умирать от банальных инфекций, при которых раньше отделывались насморком...

Мне известно много случаев, когда люди просто не могли получить специализированную помощь из-за тупого закрытия/перепрофилирования отделений и целых больниц и в итоге просто умирали..

Поэтому, смертность в Украине с каждым годом будет только расти...

А власть будет все списывать на "модную" инфекцию!
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20.10.2021 17:28
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Де фото і крики ми всі помремо із онкологій? Ах да рак то Муйня, Главне всіх уколоть
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20.10.2021 15:09 Відповісти
Ти вже упоротий .
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20.10.2021 15:11 Відповісти
Тебя в маршрутке раком ... заразили?
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20.10.2021 18:41 Відповісти
Ты посмеися поц галимыи,без очереди проскочешь
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20.10.2021 23:48 Відповісти
За місяць рейтинг Зеленського обвалився з 33.3% до 24.7%Тепер і він у 25 відсотках

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20.10.2021 15:20 Відповісти
і хто ж його "переобере" на другий....- напевне путлер ....
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20.10.2021 15:25 Відповісти
І це багато, бо сфальсіфікували.
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20.10.2021 16:08 Відповісти
Якби раптом чогось піднявся в 5 разів, то , може б 25 % і нашкряблось! Та і ті всі непривиті!
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20.10.2021 16:22 Відповісти
именно обладатели стадного инстинкта и прививаются и вібирали Зелю....Стадо неразумное....
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20.10.2021 17:34 Відповісти
Даже если будет 1% у Падлашенки он всё равно выиграет....
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20.10.2021 17:23 Відповісти
От ишемической болезни сердца - 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 53 470 человек.

А тот же период 2020 года цифры были такими:

Ишемическая болезнь 177397 человек
Инсульт 50019 человек

Итого в 2021- м году произошло уаеличение смерности от инфарктов и инсультов порчдка 18000 человек.

А что изменилось в стране по сравнению с 2020-м годом??
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20.10.2021 15:21 Відповісти
Совершенно верно...от вакцинации никто не умирает прям в кабинете....имирают потом...чуть позже..
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20.10.2021 15:23 Відповісти
потому что Ковид усугубляет хронические заболевания?
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20.10.2021 15:28 Відповісти
Тех кому он усугубляет записывают в графу смертности от ковида..
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20.10.2021 15:30 Відповісти
Как можно записать в смертность от ковида того, кто формально выздоровел, а на деле через 2 месяца умер, так как ковид лупанул по сердцу? Такие вещи и после гриппа бывают, но гораздо реже - там реально надо постараться и на ногах переболеть, чтобы были такие осложнения, а вот с ковидом всё гораздо проще - последствия будут у всех, только тяжесть разная.
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20.10.2021 15:45 Відповісти
Та да....очень удобно...тут играем.. а тут рыбу заворачивали(с)
Где выгодно пишем в ковид...где не выгодно пишем в осложнения от ковида....
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20.10.2021 16:11 Відповісти
***, да ты профессор Боткин!
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20.10.2021 16:25 Відповісти
Медицина стала майже зовсім недоступною, тести-перетести, заборона планового лікування, закриття лікарень і відділень на карантин, лікування по телефону, черги до вузьких...
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20.10.2021 15:57 Відповісти
та до семейного фиг попадешь !
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20.10.2021 17:35 Відповісти
На самом деле, все очень просто- в связи с ковидной истерией, были перепрофилированы/закрыты многие больницы и отделения в которых оказывались плановая помощь/диспансеризация больных со множеством хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы, почек и т.д.
стало практически невозможно пройти диагностические обследования, получить курс поддерживающей терапии...
Что значит для больного даже со средней степенью ХПН, отказ в проведении периодического гемодиализа?- это гарантированная замедленная смерть...
Что значит для больного ИБС отсутствие возможности пройти курс плановой поддерживающей терапии? - это гарантированная замедленная смерть...
Тоже самое касается и других заболеваний!!!

Состояние больных будет стремительно ухудшаться, защитные резервы истощаться, восприимчивость к различным инфекционным (в том числе и ковидным) заболеваниям резко возрастет... По итогу, начнут массово умирать от банальных инфекций, при которых раньше отделывались насморком...

Мне известно много случаев, когда люди просто не могли получить специализированную помощь из-за тупого закрытия/перепрофилирования отделений и целых больниц и в итоге просто умирали..

Поэтому, смертность в Украине с каждым годом будет только расти...

А власть будет все списывать на "модную" инфекцию!
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20.10.2021 17:28 Відповісти
Плановые операции отменяли как раз весной 2012 (с 12 марта по начало мая) и тогда смертность оказалась ниже, чем в 2021 году.
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20.10.2021 19:00 Відповісти
начали пугалки с ковидом... ну и дебила президентом выбрали и он начал "работать"... вот инфарктов и стало больше
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20.10.2021 18:30 Відповісти
Локдауна в 2021 не было. Который, по словам антиваксеров, нещадно убивал сердечников и онкобольных в 2020-м. Неужела они набрехали?
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20.10.2021 18:58 Відповісти
мрази. за то же самое меня забанили.хозяева другую команду дали ?
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20.10.2021 15:22 Відповісти
Нажаль, якщо людина помирає від ускладнень, які 100% спричинив COVID, він враховується померлим від основного захворювання. Так нещодавна померла моя однокласниця. На рівному місці виникла пневмонія і після смерті в ковід-статистику не попала.
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20.10.2021 15:25 Відповісти
Бережи себе, дядьку! Бо від горя захисні сили організму слабіють!
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20.10.2021 16:28 Відповісти
На підприємстві, де я працював, 7 років тому померла працівниця. Теж від пневмонії на рівному місці. В ковід-статистику теж не попала. І?
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20.10.2021 21:42 Відповісти
Ага)) щаз) А пробки и количество народу все больше и больше. Говорят одно, а я вижу другое. Не в одном маке нету свободного места, все кругом забито. Лядь, ну сколько врать можно?
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20.10.2021 15:26 Відповісти
ты еще скажи, что нас 52 миллиона и количество все растет, ведь *людей все больше и больше*
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20.10.2021 15:29 Відповісти
За это ничего говорить не буду, тут все очевидно. Все смерти фейковые, по сути у нас люди по демографии мрут быстрее чем рождаются, и ковид тут не при чем.
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20.10.2021 15:31 Відповісти
неужели до сих пор из друзей/родных никто не помер? Или тебе просто на всех насрать и ни с кем не поддерживаешь контакты?)
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20.10.2021 16:05 Відповісти
Никто не умер, ну никто. В реальности все за голову берутся, и только на форуме, в сети, в больничках стоит кипишь. Но учитывая, что после 50ти у многих слобоумие наблюдается, я не удивлен что всех так легко одурачить. Молодежи просто плевать, на пенсов просто пофигу ( они балласт для системы) Вот долбят именно рабочую сторону, 40% работоспособных. Всех тех, у кого позиция, мнение и тд. Мнение тут только у "офиса" может быть. Не хочет народ своей башкой думать.
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20.10.2021 16:16 Відповісти
мне 33 лет, я те 40% работоспособных. Я вакцинировался летом Модерной и херней не страдаю. Побочек нет, уговорить всех родных не смог вакцинироваться, 50 на 50 вышло. Переболел в легкой форме после вакцинации (сделал перед началом активной деятельности, зная что 100% заболею). Знакомых родителей (кому около 60) померло трое. Еще пару человек с того света вытащили.

На данный момент переболели почти все среди знакомых минимум 1 раз.
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20.10.2021 17:08 Відповісти
Лично я, на все болячки субъективно посматриваю, банально по той причине, что никогда не прибегал к лекарствам чуть что. Температура? Отлично, нужно закутаться и хлебать водичку побольше. Здоровое питание и правильный образ жизни уже пол дела. А тут глядишь, один бухает, другой жирное жрет, третий встает после обеда и жить не хочет, и у всех куча проблем. Обычный грипп адом покажется, если организм по всем фронтам недомогает. Карантин сделал из людей с яп. хикикамори (домоседов) Когда человек редко бывает на улице, его иммунитет хиреет и угасает, банально из за нехватки витамина D который синтезируется на солнце у/ф волнами средневолнового диапазона порядка 250-310нм. Так что, я не удивлен, если все как домино повалятся из за следственных причин.
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20.10.2021 17:55 Відповісти
"От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т.ч. в августе - 804 человек), от гриппа и пневмонии - 10 684 человек (в августе - 733) "

а почему нету истерики по поводу гриппа ?
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20.10.2021 15:29 Відповісти
В грипу летальність менша в 10 разів і він менш заразний.
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20.10.2021 15:35 Відповісти
он как раз более заразный и умирает от гриппа тоже очень много людей особенно пожилых, как и от короновируса
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20.10.2021 15:40 Відповісти
Раніше це вірусне захворювання називали грип. Щорічно оновлювались штами. Тепер вірус вдосконалили і назвали ковід. Ось я вся різниця.
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20.10.2021 16:14 Відповісти
І навіть політики на простий грип уваги не звертають! Просопляться, прокашляють - і вперед , на роботу. А при Ющенку навіть купались в ополонці 19 січня!
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20.10.2021 16:31 Відповісти
Неправда. Антиваксеры все время истерят "А куда грипп пропал?" Вот и успокойте их. Не пропал.
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20.10.2021 19:02 Відповісти
тваризм и два друга велосепедиста..от второй гадости
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20.10.2021 15:38 Відповісти
Так может, нужно бороться со смертностью из первой группы? Или у нас привыкли и хер с ними. Да и это очень дорого?
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20.10.2021 15:41 Відповісти
Хвороба серця повітряно-капельним шляхом не передається. З нею можна тільки боротися за допомогою пропаганди здорового способу життя.
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20.10.2021 15:48 Відповісти
Так медики цим не займаються! Вони хвороби лікують, а не організм оздоровлюють.
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20.10.2021 16:33 Відповісти
Раніше займались. Була ціла мережа різних санаторіїв, де саме оздоровлювали організм. А тепер майже не займаються навіть лікуванням, лише викачуванням грошей з пацієнтів...
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20.10.2021 21:51 Відповісти
Я - про інше! Ви самі мусите побільше рухатись, починаючи від швидкої ходьби, повільного бігу і закінчуючи спеціальними вправами з вагою свого тіла, чи простими спортивними снарядами, типу гантелей, чи еспандерів. Слідкувати за своєю вагою і не переїдати, не курити зовсім і не зловживати спиртним, особливо пивом. От і все!
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20.10.2021 22:07 Відповісти
В первой половине правления Зеленского в стране появились очереди. Пока что - только в крематории. Даже страшно подумать что появится во второй ... Может не будем смотреть это шоу до конца ? (c)
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20.10.2021 15:43 Відповісти
Зайди в Ашан чи Сільпо. Особливо ввечері, після закінчення робочого дня. Подивишся, які там черги.
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20.10.2021 21:46 Відповісти
можно к ковиду смело добавлять грипп и пневмонию, 100500% им никто не делал пцр тест ни до ни после смерти
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20.10.2021 16:57 Відповісти
у меня болели в легкой форме, никто даже не отмечался и тесты не делали (потому что легкая)
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20.10.2021 17:46 Відповісти
То звідки ти взяв, що то був саме ковід?
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20.10.2021 21:47 Відповісти
то что были симптомы, которых другая болезнь не вызывает?
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20.10.2021 23:54 Відповісти
А які в коронавірусу симптоми, які відрізняються від інших ГРВІ? Все, що зараз описується, як симптоми коронавірусу, я за все життя відчував не один раз ще задовго до його появи...
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21.10.2021 02:25 Відповісти
а я за 33 года не ощущал таких вещей. Нужно просто это ощутить, если болезнь протекала не безсимптомно, ты поймешь.
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21.10.2021 14:16 Відповісти
В 2003 році ми з дружиною перехворіли грипом з такими симптомами, яких до того теж не відчували. Хоча хворіти і до того доводилось не один раз, але якось легше. А тоді я ледь не скопитився. А зараз, з купою хронічних болячок, яких вже набралось за минулі з того часу 18 років, в такій же ситуації вже навряд би вижив. А списали б все на коронавірус, зрозуміло...
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21.10.2021 16:35 Відповісти
я в детстве переболел гриппом с большими осложнениями, что привело к хроническим проблемам. И ощущения все также не те, что были.
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21.10.2021 19:18 Відповісти
Ще раз: штамів грипу багато, симптоми можуть в незначній мірі відрізнятись. Навіть при зараженні одним і тим самим штамом одного і того ж організму в різний час. Залежить багато від чого: вік, стан організму на момент зараження, наявність інших захворювань на той час і т.д. Візьми хоча б цю ж корону: симптоми, які описані, підходять десяткам інших болячок і в різних людей проявляються по-різному. І, навіть, одна і та ж людина, яка перехворіла ним вже не один раз, відчувала себе по-різному...
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21.10.2021 19:43 Відповісти
Конечно могут, я за свою жизнь переболел много раз гриппом разных штаммов. Но я отличу сломанную руку от гриппа, воспаление лицевого нерва от гриппа, гипертонию от гриппа, а также нетипичные совершенно гриппу симптомы, которые есть у ковида =)
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21.10.2021 22:34 Відповісти
Крутий ти лікар. Ковіду навіть досвідчені лікарі не можуть з достатньою точністю розпізнати, доки тесту не зроблять. Повідом, де приймаєш і в який час. Запишусь на прийом.
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21.10.2021 23:21 Відповісти
Странно, что от ишемической болезни сердца до сих пор не придумали ни вакцины ни лекарства. При таких то показателях. куда там ковиду...
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20.10.2021 17:09 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:06 Відповісти
 
 