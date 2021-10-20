За 8 місяців в Україні померли 439,4 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 276 тис., онкології - 49 тис., COVID-19 - 37 тис., - Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень 2021 року. Від початку року померли 439 430 осіб, зокрема в серпні - 43 538 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Держстату.

За даними Держстату, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 192 343 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 49 021 громадянина.

Від грипу-19 померли 37 077 осіб (у т.ч. у серпні - 804 осіб), від грипу та пневмонії - 10 684 осіб (у серпні - 733).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 осіб.

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За даними Держстату, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905, від СНІДу померло 1 546 українців.

Крім того, 18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2200 громадян, утоплення - 1269, загибель на пожежі - 808, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1033, отруєння алкоголем - 1181, самогубства - 4099 (у серпні - 511), умисні вбивства - 848.





