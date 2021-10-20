За "ковідною" процедурою закуповувати не ліки, а пальне, продукти, корми для тварин і подарунки на Новий рік, - ЗМІ. ВIДЕО
За півтора року дії "ковідних закупівель" за цією процедурою витратили приблизно 35 млрд грн. Значна частина цих грошей пішла на товари, що не мають стосунку до боротьби з COVID-19.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Журналісти встановили, що окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування. Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат. Для прикладу в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30 і по 60 тисяч гривень за одиницю", - йдеться в матеріалі Bihus.info.
Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис до 51 тис. гривень.
Ситуацію спробували виправити в липні 2021 року: Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею - обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.
"Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей каже – мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обгрунтовує – мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу", - пояснює директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.
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«Малозабезпечені громадяни в наступному році будуть жити ще бідніше, ніж в цьому», - економіст про проєкт бюджету на 2022
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.
Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%.
А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум.
...сам показник інфляції сильно занижений. Для розуміння варто поглянути на показники цього року. Коли Кабмін планував до кінця цього року показник інфляції 7,3%, але вона вже станом на вересень досягла 10%. «Тобто виходить, що соціально незахищені громадяни, згідно з цим проєктом бюджету, в 2022 році будуть жити бідніше, ніж в 2021», - резюмував економіст щодо цієї статті витрат держскарбниці.
Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення.
Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».
Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.
Та и чем еще кормить зеЛоха офшорного, когда оно выкурит все айкосы и набегается, крича "сосна корабельная - да!"
только кормом для животных))
пИ..ят и пи...Ят
пИ..ят и пи...Ят © сериал "Слуга народа"
Моня зпт шукай Чєлюскін тчк Як не знайдеш зпт шукай шампунь та ковбасу тчк