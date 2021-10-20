За "ковідною" процедурою закуповувати не ліки, а пальне, продукти, корми для тварин і подарунки на Новий рік, - ЗМІ. ВIДЕО

За півтора року дії "ковідних закупівель" за цією процедурою витратили приблизно 35 млрд грн. Значна частина цих грошей пішла на товари, що не мають стосунку до боротьби з COVID-19.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Журналісти встановили, що окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування. Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат. Для прикладу в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30 і по 60 тисяч гривень за одиницю", - йдеться в матеріалі Bihus.info.

Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн ​​грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис до 51 тис. гривень.

Ситуацію спробували виправити в липні 2021 року: Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею - обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.

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"Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей каже – мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обгрунтовує – мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу", - пояснює директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.

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