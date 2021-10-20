Якби мою відставку поставили на таємне голосування, результати були б зовсім інші: близько 50 депутатів заявили, що їх змусили, - Разумков

Близько 50 народних депутатів заявили, що їх змусили проголосувати за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради проти їхньої волі.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я чітко розумію, що відбувалося напередодні (голосування за відставку Разумкова з поста спікера ВР. - Ред.). Про це вже говорять відкрито мої колеги ... Те, що їх викликали на Банкову, що їх, скажімо так, дуже "м'яко" переконували голосувати за мою відставку. До речі, наступного дня до мене підходила велика кількість депутатів, близько 50 осіб і казали: вибач, ми проголосували, але у нас не було варіантів. Це ненормально, коли народні депутати говорять своєму колезі, що ми не хотіли цього робити, але нас до цього змусили. Це неприпустимо в демократичній державі, де є свобода слова, свобода думки. ... Я впевнений, що якби ми поставили на таємне голосування мою відставку, результати були б зовсім інші. На 100% упевнений. Можемо навіть провести такий експеримент. Але закон передбачає відкрите поіменне голосування", - розповів політик.

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"Гнали цей процес, щоб не вийшов ефект Трускавця ... Прокачали фракцію в Трускавці з приводу того, що якийсь я неправильний. Там було сказано, що до мене є мільйон претензій. Я думаю, що на кожен мільйон претензій я б дав мільйон відповідей. Це раз. Відповіді ці далеко б не всім сподобалися - два. Крім того, у мене теж були б питання до колег: про те, що ми сьогодні сповідуємо, куди ми рухаємося, наскільки ми сильно відійшли від того, що обіцяли людям у 19 році", - пояснив Разумков.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова: "Мене можна застрелити - це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.