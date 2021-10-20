УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Разумкова
2 164 32

Якби мою відставку поставили на таємне голосування, результати були б зовсім інші: близько 50 депутатів заявили, що їх змусили, - Разумков

Якби мою відставку поставили на таємне голосування, результати були б зовсім інші: близько 50 депутатів заявили, що їх змусили, - Разумков

Близько 50 народних депутатів заявили, що їх змусили проголосувати за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради проти їхньої волі.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я чітко розумію, що відбувалося напередодні (голосування за відставку Разумкова з поста спікера ВР. - Ред.). Про це вже говорять відкрито мої колеги ... Те, що їх викликали на Банкову, що їх, скажімо так, дуже "м'яко" переконували голосувати за мою відставку. До речі, наступного дня до мене підходила велика кількість депутатів, близько 50 осіб і казали: вибач, ми проголосували, але у нас не було варіантів. Це ненормально, коли народні депутати говорять своєму колезі, що ми не хотіли цього робити, але нас до цього змусили. Це неприпустимо в демократичній державі, де є свобода слова, свобода думки. ... Я впевнений, що якби ми поставили на таємне голосування мою відставку, результати були б зовсім інші. На 100% упевнений. Можемо навіть провести такий експеримент. Але закон передбачає відкрите поіменне голосування", - розповів політик.

Читайте також: 39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, 24,3% - бачать у цьому перетворення Ради на слухняний інструмент ОП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Гнали цей процес, щоб не вийшов ефект Трускавця ... Прокачали фракцію в Трускавці з приводу того, що якийсь я неправильний. Там було сказано, що до мене є мільйон претензій. Я думаю, що на кожен мільйон претензій я б дав мільйон відповідей. Це раз. Відповіді ці далеко б не всім сподобалися - два. Крім того, у мене теж були б питання до колег: про те, що ми сьогодні сповідуємо, куди ми рухаємося, наскільки ми сильно відійшли від того, що обіцяли людям у 19 році", - пояснив Разумков.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова: "Мене можна застрелити - це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (15021) відставка (1470) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2816)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Угрожали не дать пухлые конверты?
показати весь коментар
20.10.2021 15:59
+6
Здорова, зебобик! Как холодильник? Точнее его содержимое?
показати весь коментар
20.10.2021 16:00
+6
Да узбагойся уже!
Ты всем пофигу, как и твоя отставка.
показати весь коментар
20.10.2021 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре що вигнали цю нікчему.
показати весь коментар
20.10.2021 15:57 Відповісти
Здорова, зебобик! Как холодильник? Точнее его содержимое?
показати весь коментар
20.10.2021 16:00 Відповісти
он не ответит) ему не положено))
показати весь коментар
20.10.2021 16:08 Відповісти
Мінімальна зарплата зростає, долар падає, отже в холодильнику кожного українця кількість їжі збільшується і її якість покращується.
показати весь коментар
20.10.2021 17:36 Відповісти
Одна лишень біда - долар падає тобі в кишеню і тобі подібного зеленого бидла...
показати весь коментар
20.10.2021 17:45 Відповісти
Долар падає бо гривня росте, а це заслуга Зеленського! Зеленський втримав ситуацію під контролем, не зважаючи на коронавірус, локдауни та війну, припинив валютні спекуляції на міжбанку, коли свідомо обвалювали гривню, тому кожен українець за ці два роки став багатшим і буде багатіти далі, поки Зеленський Президент!
показати весь коментар
20.10.2021 17:48 Відповісти
доллар падает потому что 3млн работают за рубежом и пересылают валюту вУкраину.Не могу точно назвать вклад программистов в ВВП Украины но он очень велик.Все это влияет на благосостояние украинцев но не является заслугой Зе и его команды
показати весь коментар
20.10.2021 20:45 Відповісти
Угрожали не дать пухлые конверты?
показати весь коментар
20.10.2021 15:59 Відповісти
да
- а как еще можно вынудить людей без чести?
Ну уголовные дела можно открыть приказав шмаре Венедиктовой - но это долго и неизвестно чем может закончится
показати весь коментар
20.10.2021 16:03 Відповісти
ещё водкой с метадоном напоить могут
показати весь коментар
20.10.2021 16:26 Відповісти
т.е. в раде есть минимум 50 человек, на которых у кого-то имеется компромат или иные рычаги влияния. и это только те, кому не все равно, что будет с разумковым.
показати весь коментар
20.10.2021 15:59 Відповісти
Попробую так: Разумкова - в Президенты!
показати весь коментар
20.10.2021 16:00 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 16:01 Відповісти
тише тише) сначала смешко пойдет - спроси гордона)
показати весь коментар
20.10.2021 16:11 Відповісти
да, прямо....выгнали из слуг еще не значит в президенты
показати весь коментар
20.10.2021 16:20 Відповісти
Да узбагойся уже!
Ты всем пофигу, как и твоя отставка.
показати весь коментар
20.10.2021 16:02 Відповісти
Може хоч після відставки не будеш лизати зад Зелі.
показати весь коментар
20.10.2021 17:31 Відповісти
пишите правильно - 50% депутатов заявили, что они мудаки.... что впрочем вполне ожидаемо.
показати весь коментар
20.10.2021 16:03 Відповісти
та не надо про примус! Там примус моделі "20/32/50" спрацював!
показати весь коментар
20.10.2021 16:04 Відповісти
50 Иуд готовых предать нашего народного приЗедента..
Что же это деится, а?
показати весь коментар
20.10.2021 16:06 Відповісти
дефицит внимания у младо рыгионал налицо...ни дня без высера)
показати весь коментар
20.10.2021 16:09 Відповісти
Для нашей Рады приемлем только один вариант - армянский!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 16:14 Відповісти
Разумков это просто более качественный Лерос.))) Гео, что бы зацепиться в политике, серет на политического папу тупо, кирпичами. Дима намерен срать на родителя тоньше, изысканными вензелями.)) Агитируя за Зеленского пришли в политику. Агитируя против Зеленского пытаются в ней закрепиться. Такая вот причудливая эквилибристика.
показати весь коментар
20.10.2021 16:25 Відповісти
Винудили. Це як? Як дівчинку на Великій Окружній?
показати весь коментар
20.10.2021 16:30 Відповісти
Такое впечатление, что он до сих пор не понял, куда и на что , в своё время подписался.... Или нам "горбатого лепит"!!!
показати весь коментар
20.10.2021 16:30 Відповісти
А списочек этих около пятидесяти где мона паматреть?
показати весь коментар
20.10.2021 16:30 Відповісти
Да хватит уже про этого ломбардщика! Когда ваву с ермаком за вагнеровцев посадите, предатели?
показати весь коментар
20.10.2021 16:35 Відповісти
Может я такая тупая, но я как-то не пойму. Если бы меня заставляли голосовать,, а я категорически этого не хотела, так этому есть оправдания? Просить прощение за это? Просто скажите правду, бабло побеждает зло и все твои человеческие принципы. В этом кубле собрались исключительно продажные животные, которые поставили цель нажиться во что бы то ни стало, при чем на своем народе. Мерзость.
показати весь коментар
20.10.2021 16:37 Відповісти
Сколько можно цитировать эту собаку?
показати весь коментар
20.10.2021 17:20 Відповісти
Не понимаю как вынудили? Почему не объяснит?
показати весь коментар
20.10.2021 17:35 Відповісти
Корєша в Разумкова гнилі як і він сам.
показати весь коментар
20.10.2021 23:43 Відповісти
Третий раз запусти ту же статью Бутусов))) нашли "борца за справедливость". Этот "разумков-" , такая же крыса как и зе , петя и сепарня с опоблока
показати весь коментар
21.10.2021 00:32 Відповісти
 
 