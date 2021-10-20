5,5 млрд доларів на оборону - критично мало для воюючої країни, яка протистоїть РФ, - Костенко
"Голос" вимагає збільшити фінансування Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ, адже прописаних у законі про нацбезпеку 5% недостатньо для держави, яка протистоїть такому потужному агресору як Росія.
Відповідні правки до бюджету на наступний рік вніс секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Зараз на безпеку і оборону ми витрачаємо лише як 30 країна в світі. Це тоді, коли наші супротивники — РФ — витрачають 60 млрд проти наших близько 5,5. Тому своїми правками до бюджету прошу збільшити фінансування Збройних сил, Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ. Це особливо важливо зараз, під час реформування наших силових органів. Ми повинні збільшити їм бюджети, ми воююча країна і нам потрібно по максимуму фінансувати, тому що ті 5%, які прописані зараз в законі про нацбезпеку, є недостатніми під час агресії РФ", — наголосив Костенко.
Депутат підкреслив, що це питання надання коштів на підготовку матеріально-технічної бази ЗСУ, а також і соціального забезпечення військовослужбовців.
"Що ми маємо зараз? Ми маємо недобудови, які зараз є в Міноборони, це квартири для наших військовослужбовців. Це стосується службового житла. Є деякі частини, як от Бердичівська частина, СМТ Десна, де будівлі зведені на 90% і вже 2 роки стоять, з 19 року, і туди не можуть заселитися військовослужбовці", — заявив нардеп.
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Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.
Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
Когда вижу жирных кабанов в военной форме, или таких же женщин, то прекрасно понимаю, что в бою с них толку как из дерьма пуля, даже если они ярые патриоты Жалкое зрелище.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3316115-oboronnye-rashody-v-proekte-budzeta2022-sostavlaut-595-vvp.html
Это по сегодняшнему курсу 12 миллиардов 196 миллионов долларов. Кто-то нагло врет.
Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн
этот Костенко разве не знает почему Владимира Александровича народ выбрал в приЗеденты?
что бы наступил Мир
- не будет бюджета - не будет патронов - не будет патронов перестанут стрелять и наступит Мир
- Только дыбилам этого непонятно..
https://uprom.info/news/cars/zaz-zapustyt-vyrobnycztvo-byudzhetnoyi-versiyi-lada-granta/ ЗАЗ запустить виробництво бюджетної версії Lada Granta
Ватникам в Украине надо же на чем-то ездить, ТАЗы уже старые, а на БМВ и мерсах - не скрепно как-то, деды же ваивали
На такой хватит даже в два слоя.