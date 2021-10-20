5,5 млрд доларів на оборону - критично мало для воюючої країни, яка протистоїть РФ, - Костенко

"Голос" вимагає збільшити фінансування Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ, адже прописаних у законі про нацбезпеку 5% недостатньо для держави, яка протистоїть такому потужному агресору як Росія.

Відповідні правки до бюджету на наступний рік вніс секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз на безпеку і оборону ми витрачаємо лише як 30 країна в світі. Це тоді, коли наші супротивники — РФ — витрачають 60 млрд проти наших близько 5,5. Тому своїми правками до бюджету прошу збільшити фінансування Збройних сил, Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ. Це особливо важливо зараз, під час реформування наших силових органів. Ми повинні збільшити їм бюджети, ми воююча країна і нам потрібно по максимуму фінансувати, тому що ті 5%, які прописані зараз в законі про нацбезпеку, є недостатніми під час агресії РФ", — наголосив Костенко.

Депутат підкреслив, що це питання надання коштів на підготовку матеріально-технічної бази ЗСУ, а також і соціального забезпечення військовослужбовців.

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"Що ми маємо зараз? Ми маємо недобудови, які зараз є в Міноборони, це квартири для наших військовослужбовців. Це стосується службового житла. Є деякі частини, як от Бердичівська частина, СМТ Десна, де будівлі зведені на 90% і вже 2 роки стоять, з 19 року, і туди не можуть заселитися військовослужбовці", — заявив нардеп.