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Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2022 Війна
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5,5 млрд доларів на оборону - критично мало для воюючої країни, яка протистоїть РФ, - Костенко

5,5 млрд доларів на оборону - критично мало для воюючої країни, яка протистоїть РФ, - Костенко

"Голос" вимагає збільшити фінансування Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ, адже прописаних у законі про нацбезпеку 5% недостатньо для держави, яка протистоїть такому потужному агресору як Росія.

Відповідні правки до бюджету на наступний рік вніс секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз на безпеку і оборону ми витрачаємо лише як 30 країна в світі. Це тоді, коли наші супротивники — РФ — витрачають 60 млрд проти наших близько 5,5. Тому своїми правками до бюджету прошу збільшити фінансування Збройних сил, Служби зовнішньої розвідки, ГУР ЗС, СБУ. Це особливо важливо зараз, під час реформування наших силових органів. Ми повинні збільшити їм бюджети, ми воююча країна і нам потрібно по максимуму фінансувати, тому що ті 5%, які прописані зараз в законі про нацбезпеку, є недостатніми під час агресії РФ", — наголосив Костенко.

Депутат підкреслив, що це питання надання коштів на підготовку матеріально-технічної бази ЗСУ, а також і соціального забезпечення військовослужбовців.

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"Що ми маємо зараз? Ми маємо недобудови, які зараз є в Міноборони, це квартири для наших військовослужбовців. Це стосується службового житла. Є деякі частини, як от Бердичівська частина, СМТ Десна, де будівлі зведені на 90% і вже 2 роки стоять, з 19 року, і туди не можуть заселитися військовослужбовці", — заявив нардеп.

Автор: 

бюджет (3004) держбюджет (2408) Міноборони (7450) розвідка (3877) СБУ (12909) фінансування (3140) ЗСУ (7637) Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+11
Львиная доля этих денег (до 90%) тратится на зарплаты (и налоги с них) для людей, которые ни при каких условиях воевать не будут. Бумажную армию мы могли ярко наблюдать в 2014 году, когда некому было разобраться с кучкой сепаратистов и рашистских наёмников. Во многом тогда ситуацию спасли довольно многочисленные добровольческие формирования.

Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.

Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
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20.10.2021 16:33
+8
Для начала воровать меньше нужно
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20.10.2021 16:02
+4
А посмотреть как тратятся уже выделенные не хочется, как гособоронзаказ выполнен и выполнен ли вообще, по каким ценам? Мы реально не можем увеличивать постоянно расходы, не имея соответствующих доходов и это реалии нашей жизни. Поэтому эти копейки надо тратить эффективно, а не замахиваться на фейковые "триллионы долларов" всяких заезжих полуаферистов
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20.10.2021 16:05
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Для начала воровать меньше нужно
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20.10.2021 16:02 Відповісти
Зедебилам 100%.Необходимо афшорника нелоха,заставить налоги уплатить,за все года .
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20.10.2021 16:14 Відповісти
А посмотреть как тратятся уже выделенные не хочется, как гособоронзаказ выполнен и выполнен ли вообще, по каким ценам? Мы реально не можем увеличивать постоянно расходы, не имея соответствующих доходов и это реалии нашей жизни. Поэтому эти копейки надо тратить эффективно, а не замахиваться на фейковые "триллионы долларов" всяких заезжих полуаферистов
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20.10.2021 16:05 Відповісти
Львиная доля этих денег (до 90%) тратится на зарплаты (и налоги с них) для людей, которые ни при каких условиях воевать не будут. Бумажную армию мы могли ярко наблюдать в 2014 году, когда некому было разобраться с кучкой сепаратистов и рашистских наёмников. Во многом тогда ситуацию спасли довольно многочисленные добровольческие формирования.

Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.

Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
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20.10.2021 16:33 Відповісти
Того же мнения. Я за сокращения армии, но за повышение ЗП и нормативов, для нахождения в этой армии.

Когда вижу жирных кабанов в военной форме, или таких же женщин, то прекрасно понимаю, что в бою с них толку как из дерьма пуля, даже если они ярые патриоты Жалкое зрелище.
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20.10.2021 16:41 Відповісти
Полностью согласен. Наши люди в американской армии, побывавшие в Украине на учениях и тренингах, говорят о примерно 20-25% максимум боеспособных и стремящихся к новым знаниям, остальных надо гнать из армии поганой метлой, типичные зарабатыватели и отсиживатели. Да и крамональная мысль о сокращении общего персонала ВСУ минимум на 10-15% и серьёзный пересмотр штатов и программ боевой подготовки, всё настойчивее будет прорываться, так как надо повышать цену ( во всех смыслах ) солдата и закупать новое оружие и боеприпасы. Если не хотим сами понимать, Бункерный нас стимулирует, к сожалению опять за счёт наших же жизней, 2014-й почему-то быстро у нас забывается
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20.10.2021 16:49 Відповісти
Смею напомнить, что раздувание армии и шагания по советским лекалам "чем больше - тем лучше" начал не кто иной как Порошенко. А Зе лишь продолжает его политику
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20.10.2021 16:53 Відповісти
Мы тут без привязки кто начал, и кто продолжил. Главное, почему продолжается эта тупая совковщина аля "напугаем врага гигантской численностью", вместо поддержания и дальнейшего строительства боеспособных взводов, рот и всего лишь нескольких батальонов, постепенного их увеличения и отхода от практики безудержного клонирования бригад, которые по факту являются полу-полками. Имеем горький опыт и не делаем выводов, вот что настораживает
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20.10.2021 17:02 Відповісти
Я не сомневался, что с армией Зе что-то будет менять. Так что маємо те шо маємо
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20.10.2021 17:06 Відповісти
Я что-то не наблюдаю тебя желающим пожировать на военные деньги
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20.10.2021 16:57 Відповісти
Так в вот и дело, что жировать особо не получится, но если ума не много, а работать не хочешь - добро пожаловать в армию. Тем более сейчас боевых действий как таковых нет, можно и посидеть в части, в носу поковыряться за 12-15 тысяч + питание. Ну а коль на фронт пошлют, то за 25 минимум. Не шибко много, но на гражданке за 15 приходится либо головой работать, либо "жопу" напрягать.
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20.10.2021 17:01 Відповісти
Костенко, ты неправ!!!!! А на что будут питаться уже вконец охеревшие от похудения наши слуги!!!!!
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20.10.2021 16:06 Відповісти
Общий финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны составляет 319,4 млрд грн. 5,95% ВВП.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3316115-oboronnye-rashody-v-proekte-budzeta2022-sostavlaut-595-vvp.html

Это по сегодняшнему курсу 12 миллиардов 196 миллионов долларов. Кто-то нагло врет.
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20.10.2021 16:12 Відповісти
Из той же статьи:

Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн
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20.10.2021 16:46 Відповісти
надо просто перестать стрелять!

этот Костенко разве не знает почему Владимира Александровича народ выбрал в приЗеденты?
что бы наступил Мир
- не будет бюджета - не будет патронов - не будет патронов перестанут стрелять и наступит Мир
- Только дыбилам этого непонятно..
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20.10.2021 16:12 Відповісти
Зато...

https://uprom.info/news/cars/zaz-zapustyt-vyrobnycztvo-byudzhetnoyi-versiyi-lada-granta/ ЗАЗ запустить виробництво бюджетної версії Lada Granta

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20.10.2021 16:12 Відповісти
Очень даже симпатичная машинка.
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20.10.2021 16:31 Відповісти
Раз ума нет наладить выпуск чего-то нормального, то пусть хоть это говно выпускают.

Ватникам в Украине надо же на чем-то ездить, ТАЗы уже старые, а на БМВ и мерсах - не скрепно как-то, деды же ваивали
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20.10.2021 16:33 Відповісти
ты в Украине-то давно был ? Особенно за пределами Киева, Одессы или Днепра. До сих пор на дорогах полно и тазов, и таврий и прочих ведер.
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20.10.2021 18:05 Відповісти
Конечно мало. Но только что государство сделало для того,чтобы поднять экономику,доверие США и Европы ? - Ничего. Значит и дулю получаем. США ведь Израилю помогала не от того,что любят евреев. Евреи делали все,чтобы страна росла и процветала. И это в пустыне. Украина в более выгодном положении. У нас все есть.И даже враг на котором можно хорошо спекулировать. Но никто не станет давать тому,кто не работает над собой.
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20.10.2021 16:19 Відповісти
Сказочный наив. Если бы не США, Израиль даже не образовался бы.
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20.10.2021 16:22 Відповісти
Неважно как. Важно что образовался ))
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20.10.2021 16:25 Відповісти
образовался фурункул на лбу.....а в Израиль огромные суммы вложили!
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20.10.2021 16:44 Відповісти
США ведь Израилю помогала не от того,что любят евреев.- Ротшильды и Рокфеллеры могут и обидеться/ Но что удивительно: в США евреев больше чем в Израиле. А президента еврея в США никогда не было. В Украине евреев 0, 1 %. А президент- еврей. Ну, американцы, ну, ту-пы-е.
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20.10.2021 16:42 Відповісти
Да и Сталин был не последним в создании Израиля-как "занозы в заднице англичан". В 1939 г. ЭЦЕЛ начал боевые действия в Палестине против мандатных властей и осуществлял диверсии на британских объектах. ЛЕХИ пытался в 1940 г. наладить контакты с фашистской Италией и нацистской Германией . В 1944 г. командир ЭЦЕЛа Менахем Бегин объявил о начале еврейского восстания против англичан. Бегин о себе: «Я террорист».Т.е. когда союзники воевали с Гитлером Бегин Гитлеру помогал .
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20.10.2021 17:09 Відповісти
Давайте потратим в два раза больше, чем враги! Хотя бы миллиардов 120-130$.
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20.10.2021 16:22 Відповісти
Этих денег даже на забор с Московией не хватит
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20.10.2021 16:24 Відповісти


На такой хватит даже в два слоя.
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20.10.2021 16:34 Відповісти
Только под каждым опорным столько нужно поставить две муляжные ,а между столбиками одну нормальную мину
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20.10.2021 16:42 Відповісти
А как даже железобетонный забор сможет остановить танки?
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20.10.2021 16:35 Відповісти
Предлагаю всем особо умным депутатам-советникам, отказаться от гос.выплат своим помощникам и всем гос.надбавкам за жилье/оздоровление в пользу армии. Вот и посмотрим сколько таких патриотов на самом деле
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20.10.2021 16:31 Відповісти
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20.10.2021 16:54 Відповісти
Це народ України воює з Московією. Зеля з нею не воює.
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20.10.2021 16:56 Відповісти
Если депутат наконец определился что у нас воюющая страна, то может прочтет законы что в этом случае нужно делать?
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20.10.2021 16:59 Відповісти
Надо нападать на Россию?
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20.10.2021 17:05 Відповісти
О какое у вас восприятие реальности! Может статью прочтете о чем депутат говорил? Он хоть уже понял что ********* уже напал, а вам почему это ни как не может дойти?
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20.10.2021 18:19 Відповісти
и корветов турецких накупить побольше
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20.10.2021 17:14 Відповісти
Пилить меньше надо, глядишь и будет хватать. А банальное увеличение финансирования, в наших реалиях, всего лишь увеличит количество распилов, но не боеготовность. Имхо.
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20.10.2021 18:34 Відповісти
Даже если увеличить военный бюджет в 2 раза как это может помочь в случае реальной войны с Россией?
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20.10.2021 18:55 Відповісти
Вы абсолютно правы: никак, но внутренних проблем добавится выше крыши. Хотя Голосу чем хуже - тем лучше
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20.10.2021 20:15 Відповісти
 
 