Зеленський про ситуацію з "UA: Перший": Не розумію, до чого тут я і ОП, це хайп
Президент України Володимир Зеленський вважає, що обвинувачення телеведучої токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "UA: Перший" Мирослави Барчук у контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу" й у тиску на журналістів є "хайпом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, жодних списків. Тим паче телеканалу суспільного мовлення. Щодо депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, мають туди приходити - ок", - зазначив президент.
Він також зазначив, що ситуація, в якій державне телебачення заявляє про тиск із боку держави, видається дивною.
Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.
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Інцидент з токшоу на телеканалі "UA: Перший", https://prm.ua/ofis-zelenskoho-tysne-na-telekanaly-ta-stavyt-zhurnalistam-ultymatumy-zhurnalistka/ про який заявила Марина Барчук , свідчить про те, що представники влади критикують журналістів замість того, щоб звітувати про свою діяльність.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, основний обов'язок урядовців полягає в підзвітності.
"Посадовці й чиновники не повинні накидатися на журналістів і критикувати ЗМІ. Їхній ключовий обов'язок - це підзвітність. І звітувати перед громадянами за те, що та влада, яка в них є, ті повноваження, які є, виконуються раціонально, ними не зловживають тощо", - вважає Томіленко.
Заслужений журналіст України додав, що ситуація на телеканалі "UA: Перший" має стати приводом більшою мірою говорити про свободу слова.
"А зараз ми бачимо в суспільстві, що частина експертів, пов'язана з владою, посадовцями, все одно роблять крайніми журналістів, а я вважаю, що цей привід інформаційний - це привід більшою мірою говорити про відповідальність чиновників і про їхній обов'язок комунікувати і говорити про свободу слова" , - підсумував Томіленко.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
Разумков? Этот рыгоанальный зелупень?
Кличко? Пусть дальше педали крутит.
У руля государства должен быть решительный, умный патриот и дипломат мирового уровня. Твои кандидаты не подходят под эти категории.
Два года под властью Зелупы нарижд никак не поменяли.
Путин радостно хлопает в ладошки.
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Кушаем мацу, играемся с мячом
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Танцуем, веселимся и двигаем плечом
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Так це вже не вперше.
До та після виборів:
зебильный нелох даже не понимает разницы между государственным и общественным.
Как можно было выбрать такое тупорылейшее зепри314здойобище
вова не понимает, что такое уже не прокатит
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу.
Там зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
А я тут не причьом...
Включив "дурачка" на всю Країну
"На вашем канале ["Украина"] сейчас говорят тоже, что я давлю... на олигархов. У вас их называют крупными бизнесменами, а я человек простой, поэтому могу прямо сказать, - обратился он к представителями СМИ. - Я давлю сегодня уже на всех - на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, - это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-davlyu-segodnya-uzhe-na-vseh-zelenskiy-prokommentiroval-slova-vedushchey-obshchestvennogo-o-davlenii-so-storony-op-1577390.html
Это несправедливо, что у них только лишь свои собственные каналы, государственные тоже должны принадлежать олигархам.
Посмотрите, какой гвалт дружный подняли - "свободу слова душат".
Бедные - бедные олигархи...