Зеленський про ситуацію з "UA: Перший": Не розумію, до чого тут я і ОП, це хайп

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обвинувачення телеведучої токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "UA: Перший" Мирослави Барчук у контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу" й у тиску на журналістів є "хайпом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, жодних списків. Тим паче телеканалу суспільного мовлення. Щодо депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, мають туди приходити - ок", - зазначив президент.

Він також зазначив, що ситуація, в якій державне телебачення заявляє про тиск із боку держави, видається дивною.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.