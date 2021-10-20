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Зеленський про ситуацію з "UA: Перший": Не розумію, до чого тут я і ОП, це хайп

Зеленський про ситуацію з

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обвинувачення телеведучої токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "UA: Перший" Мирослави Барчук у контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу" й у тиску на журналістів є "хайпом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, жодних списків. Тим паче телеканалу суспільного мовлення. Щодо депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, мають туди приходити - ок", - зазначив президент.

Він також зазначив, що ситуація, в якій державне телебачення заявляє про тиск із боку держави, видається дивною.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Перший Національний телеканал (14) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+71
даже здесь зеЛох офшорный обделался)
сначала оно орёт "не понимаю при чем тут я и мы не давим нна депутатов.."

и ТУТ же.. через 5 секунд сознаётся что МОЖЕТ НАДАВИТЬ и
приказать(!) через арахамию чтобы депутаты слуг урода пошли на передачи...

идиотизм зеленского - неоспорим))
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20.10.2021 16:33
+66
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20.10.2021 16:32
+59
Верю, охотно верю. Хайп он понимает. А вот со всем остальным - проблемы понимания очевидны.
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20.10.2021 16:27
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Крутится, как вошь на гребешке
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20.10.2021 17:06 Відповісти
Зеленский пребывает в теплой ванне да еще и в наушниках
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20.10.2021 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gOo1UpKWLvU&ab_channel=lproGladl А кто это сделал!.


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20.10.2021 17:07 Відповісти
Одно слово - Зебил...
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20.10.2021 17:17 Відповісти
Зеленский не понимает, что он за все отвечает, так как президент. Ну его мозг этого не может объять. Отвечает даже за то, что третий год подтирает зад Конституцией, его правительство в очередной раз наплевало на статью 33, статью 21 Конституции Украины и запретило передвижение в Украине между областями без вакцинации, то есть одним махом превратило все население в рабов, которые лишены права передвижения по собственной стране, а экспериментальные прививки по закону остаются ДОБРОВОЛЬНЫМИ. Нарушение Конституции является также приказ предоставлять какому-то непонятному водителю, кондуктору, стюардессе свою личную медицинскую конфиденциальную информацию. В суде это признают незаконным и дадут моральную компенсацию всем пострадавшим за такие явные нарушения. УЖАС, что творят Зеленский и его команда.Совсем уже ку-ку.
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21.10.2021 09:58 Відповісти
Ты не в курсе, что так делается для всех непривитых граждан, даже в самых демократичных государствах? Когда стоит вопрос жизни или смерти многих людей, то вводятся временные ограничения.
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21.10.2021 12:20 Відповісти
Когда стоит вопрос жизни и смерти объявляют ЧП хотя бы и т.д. Сейчас не вижу никакого повода для ЧП, простудные инфекции были всегда, смертность в Украине не возросла.
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21.10.2021 12:34 Відповісти
Поинтересуйтесь статистикой заболеваемости и смертности от ковида Каждый день прибавляется число умерших Не трудно сделать укол в руку Ничего страшного не происходит а это может спасти вашу жизнь и жизнь других людей Мне 75 лет я уже сделала 2 прививки и чувствую себя нормально Советую и другим это сделать -меньше будет больных и умерших
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21.10.2021 15:51 Відповісти
Нина, вы странная женщина, если и вправду женщина. Что значит нетрудно сделать укол? Какой укол? Что в нем? Вы уверены , что знаете его состав и для чего его создали?Для борьбы с короной, которую также создали? ЛОГИКА? И не забывайте о том что постоянно поступает информация об осложнениях и смертях от вакцинации, недавно было сообщение что умер 13 летний мальчик от вакцинации. Вас это не трогает? Значит вы не человек, а бот.
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22.10.2021 09:03 Відповісти
И еще допишу, что у меня полно знакомых, которые после вакцинации через некоторое время заболели короной или другими простудными инфекциями, некоторые тяжело. Так что, если с вами "ничего не происходит" как вы пишете, то вы - это не все, и пока что - это не навсегда.
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22.10.2021 09:08 Відповісти
Лариса, президент по Конституции у нас и правда не отвечает за большинство моментов. Его вотчина это обороноспособность и внешняя политика. Это советский менталитет. Но в одном вы правы, сейчас за все в стране отвечать должен Зеленский, так как мы имеем безпрецедентную концентрации власти в одних руках. В новой истории Украины такое впервые, когда все ветви власти и силовые органы подчинены 1 человеку. И как только смениться президент (если...) то стоит забыть об этом совковом подходе ибо в головах людей именно мысль (что президент всегда виноват во всем) и привела Зеленського к власти вместо демократа Порошенко
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21.10.2021 16:21 Відповісти
хайп - это то, что происходит в стране с весны 2019 года
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20.10.2021 17:28 Відповісти
Марамой
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20.10.2021 17:29 Відповісти
Зеленський... сцяв в очі, сцить в очі, і буде сцяти в очі.
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20.10.2021 17:29 Відповісти
https://prm.ua/vlada-povynna-zvituvaty-pro-svoiu-diialnist-a-ne-nakydatysia-na-zhurnalistiv-holova-nszhu-pro-intsydent-na-telekanali-ua-*******/ Влада повинна звітувати про свою діяльність, а не накидатися на журналістів - голова НСЖУ про інцидент на телеканалі "UA: Перший"

Інцидент з токшоу на телеканалі "UA: Перший", https://prm.ua/ofis-zelenskoho-tysne-na-telekanaly-ta-stavyt-zhurnalistam-ultymatumy-zhurnalistka/ про який заявила Марина Барчук , свідчить про те, що представники влади критикують журналістів замість того, щоб звітувати про свою діяльність.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, основний обов'язок урядовців полягає в підзвітності.
"Посадовці й чиновники не повинні накидатися на журналістів і критикувати ЗМІ. Їхній ключовий обов'язок - це підзвітність. І звітувати перед громадянами за те, що та влада, яка в них є, ті повноваження, які є, виконуються раціонально, ними не зловживають тощо", - вважає Томіленко.
Заслужений журналіст України додав, що ситуація на телеканалі "UA: Перший" має стати приводом більшою мірою говорити про свободу слова.
"А зараз ми бачимо в суспільстві, що частина експертів, пов'язана з владою, посадовцями, все одно роблять крайніми журналістів, а я вважаю, що цей привід інформаційний - це привід більшою мірою говорити про відповідальність чиновників і про їхній обов'язок комунікувати і говорити про свободу слова" , - підсумував Томіленко.
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20.10.2021 17:31 Відповісти
Теперешней власти закон не писан Они и понятия не имеют как должно быть Делают как представляют невзирая на порядочность Это для них - что то очень далекое- закон Дорвались до государственных денег и грабят страну да чтобы никто и не пикнул против зелени
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21.10.2021 15:57 Відповісти
Воно грало для бидла та продовжує це робити. Розумні люди все бачать та фіксують. Як тільки почнется "стадіон №2", там тебе Порох зітре в порошок пригадавши всі твої офшори, кумовство, велике крадивницьтво, зраду нац. інтересів та інше.
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20.10.2021 17:37 Відповісти
Все таки хочеться щоб хтось інший його стер в порошок...
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20.10.2021 17:41 Відповісти
назови хоть одну фамилию...!
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20.10.2021 17:54 Відповісти
А зітре Порошенко ! А ми допоможемо зебілів стерти .
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20.10.2021 18:56 Відповісти
Порох - сбитый летчик.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
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20.10.2021 21:43 Відповісти
Що один що другий далеко від зЄЛоха не втекли, команди ноль, мізків ноль, для країни така ж жопа як і при цьому
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20.10.2021 22:25 Відповісти
Порох - сбитый летчик.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
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20.10.2021 17:45 Відповісти
ой ой работай лепше
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20.10.2021 17:49 Відповісти
он думает что и другие ЗЕтупени как он...!
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20.10.2021 17:56 Відповісти
Рейтинги перед выборами решат, кто сбитый летчик.
Разумков? Этот рыгоанальный зелупень?
Кличко? Пусть дальше педали крутит.
У руля государства должен быть решительный, умный патриот и дипломат мирового уровня. Твои кандидаты не подходят под эти категории.
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20.10.2021 17:50 Відповісти
спасибо, Камате Каора, я понял что следующий президент Украины будет хуже Зеленского - при таком-то количестве лайкнувших тебя.
Два года под властью Зелупы нарижд никак не поменяли.
Путин радостно хлопает в ладошки.
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20.10.2021 21:42 Відповісти
Залишилося тільки заспівати
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Кушаем мацу, играемся с мячом
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Танцуем, веселимся и двигаем плечом
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20.10.2021 17:40 Відповісти
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
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20.10.2021 17:41 Відповісти
не удивительно, нелох разве хоть что то вообще понимает, оно же только на рояле хреном может и всё
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20.10.2021 17:54 Відповісти
Отож і хріново Володику, що не розумієш!
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20.10.2021 18:00 Відповісти
Сопля включила дурника, думає,що Воно на сцені,чекає аплодисментів.Без рояля вже не катить.
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20.10.2021 18:10 Відповісти
...прі чьом здєсь я і моя ОПа? © Зе
Так це вже не вперше.
До та після виборів:

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20.10.2021 18:12 Відповісти
в жОПе вже залелись глисти
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21.10.2021 10:42 Відповісти
"Астанавитесь!" (с)
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20.10.2021 18:13 Відповісти
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20.10.2021 18:14 Відповісти
Рейтинг Зєлєнского схожий на той орган, яким він імітував гру на роялі. Доки ейфорія - постояв. Тепер обвис. І схоже, ту навіть Віагра не допоможе. 😁
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20.10.2021 18:45 Відповісти
"государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства Источник: "

зебильный нелох даже не понимает разницы между государственным и общественным.

Как можно было выбрать такое тупорылейшее зепри314здойобище
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20.10.2021 18:15 Відповісти
Тупорилі і безграмотні вибрали тупориле і безграмотне зе .
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20.10.2021 18:58 Відповісти
Блазнює дурник) ну цим нас не здивуєш. Хотіло дурненьке відповідати за все-маєш,на тримай.
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20.10.2021 18:19 Відповісти
Маладець! Нахапав повноважень, а винен Порошенко
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20.10.2021 18:21 Відповісти
А что ты вообще понимаешь?
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20.10.2021 18:22 Відповісти
А что ещё остаётся с 2.7 тыщ просмотров, 2/3 из которых- не до конца? только хайп!
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20.10.2021 18:23 Відповісти
никогда такого не было и вот опять. темники.
вова не понимает, что такое уже не прокатит
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20.10.2021 18:29 Відповісти
Это не хайп а хуцпа!
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20.10.2021 18:31 Відповісти
ОП(Отряды Путина) - ОП(Офіс Президента)
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20.10.2021 18:34 Відповісти
ОПУщений зрадою офіс
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20.10.2021 18:45 Відповісти
Яке ж воно нікчемне і брехливе створіння.
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20.10.2021 18:45 Відповісти
Виявляється він нічого не знає.
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20.10.2021 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу.
Там зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:53 Відповісти
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20.10.2021 19:01 Відповісти
арахаморізновид
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20.10.2021 19:55 Відповісти
Арахамоковид 21
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20.10.2021 23:44 Відповісти
Ага... Дурємар зелений...
А я тут не причьом...
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20.10.2021 19:02 Відповісти
ЗЕлений олігофрен
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20.10.2021 19:17 Відповісти
ой - вэй зеля ----ты же вроде роль президента получил . хайпы кончились включи мозги . шифер хай подскажет . он же ..первый.. помощник --- януковощ и то иногда пытался соображать что от него ***** требует и за бобло соглашался . а ты вова дуриком пять лет хочеш проскочить . не получится вова или подай в отставку или не позорь твою мать римму
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20.10.2021 19:27 Відповісти
Совок в найгірших криворізьких проявах...
Включив "дурачка" на всю Країну
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20.10.2021 19:27 Відповісти
відморозок... повний...
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20.10.2021 19:31 Відповісти
Мне кажется, что они свободные люди.,,,, - если презу начинает что -то казатся ,он одержим лукавым духом ,и пора немедленно, или экзорцистов вызывать , или врачей - психоремонтников
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20.10.2021 19:37 Відповісти
Холуй олігархів вішає зедебілам локшину, як він давить на олігархів.

"На вашем канале ["Украина"] сейчас говорят тоже, что я давлю... на олигархов. У вас их называют крупными бизнесменами, а я человек простой, поэтому могу прямо сказать, - обратился он к представителями СМИ. - Я давлю сегодня уже на всех - на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, - это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-davlyu-segodnya-uzhe-na-vseh-zelenskiy-prokommentiroval-slova-vedushchey-obshchestvennogo-o-davlenii-so-storony-op-1577390.html
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20.10.2021 19:44 Відповісти
Когда наступит время Ч - не дайте никому из них скрыться...
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20.10.2021 20:46 Відповісти
Дожився, злиденний.
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20.10.2021 21:04 Відповісти
Якесь воно... дурне.
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20.10.2021 21:14 Відповісти
Вот оно как должно быть: на всех каналах, в том числе и на государственных, должны участвовать только порохоботы.
Это несправедливо, что у них только лишь свои собственные каналы, государственные тоже должны принадлежать олигархам.
Посмотрите, какой гвалт дружный подняли - "свободу слова душат".
Бедные - бедные олигархи...
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20.10.2021 21:24 Відповісти
Чудовий сарказм, пане Президент)
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20.10.2021 21:37 Відповісти
Читав той допис.. там Зеленський не згадувався ані словом... Мова була про Охфіс Президента, до чого тут Зеленський?
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20.10.2021 22:30 Відповісти
Ну как всегда, зелёный всегда ни при чём, включит дурочку и трава не расти. Какой же он брехливый, просто уже противно его слушать, отвращение к нему, с каждым днём всё больше и больше.
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20.10.2021 23:43 Відповісти
Спасибо Людям Кривбаса за зеленого папуаса !
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20.10.2021 23:44 Відповісти
https://pozdravitel.ru/
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21.10.2021 04:23 Відповісти
А кто , а кто это сдеееелал!? (Людвиг Аристархович из Наша Раша)
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21.10.2021 04:37 Відповісти
ДРУЗІ! ЗАКЛИКАЮ НАС УСІХ ПІДТРИМУВАТИ ПЕРЕГЛЯДАМИ ПРОГРАМУ МИРОСЛАВИ БОРКОВСЬКОЇ ТА ПАВЛА КАЗАРІНА - ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК . Знищимо ЛЕЩЕНКОПОДОЛЯКІВЩИНУ !
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21.10.2021 06:08 Відповісти
Ты еще много не понимаешь, это тебе не на сцене кривляться.
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21.10.2021 08:53 Відповісти
А что он вообще знает и понимает - этот неук ?
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21.10.2021 12:06 Відповісти
Воно, дерев'яне буратіно папи бені, дійсно нічого не розуміє. Тому й поклали олігархи порожнього болванчика на крісло презЕдента.
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21.10.2021 13:12 Відповісти
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