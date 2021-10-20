Український воїн зазнав поранень внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 9 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранень зазнав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Березового війська РФ здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріл, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

В районі Новолуганського збройні формування РФ двічі обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Біля Троїцького окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї. Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілу найманцями РФ один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.