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Український воїн зазнав поранень внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 9 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Український воїн зазнав поранень внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 9 порушень режиму

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранень зазнав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Березового війська РФ здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріл, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

В районі Новолуганського збройні формування РФ двічі обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Біля Троїцького окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї. Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілу найманцями РФ один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Автор: 

поранення (2813) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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пораненому - найскорішого одужаня і повного відновлення

нашим військовим - удачі (бо вдача в них є)

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20.10.2021 17:29 Відповісти
Достал уже этот так называемый режим тишины. Сколько лет он еще будет длится?? Пора уже мочить ********** ватничков, так чтоб говно через уши вылезло. Тако впечатление, что украинским властям эта война на руку и они целенаправленно затягивают ее...
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20.10.2021 18:46 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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20.10.2021 19:43 Відповісти
 
 