Столтенберг про реакцію НАТО на збільшення ядерного потенціалу РФ: Не будемо відповідати тим самим, але збережемо стримування

Голови оборонних відомств країн-союзників по НАТО на майбутній зустрічі обговорять прогрес в реагуванні на збільшення кількості російських ракетних систем-носіїв ядерної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми оцінюємо прогрес у реагуванні на виклик з боку російських ракетних систем з ядерним зарядом", - сказав Столтенберг.

За його словами, з 2018 року Росія збільшила ракетний потенціал і розробляє гіперзвукові системи. Генсек зазначив, що такі ракети "становлять реальну загрозу безпеці в євроатлантичному просторі".

"Ми не відповідатимемо на російські дії тим самим, але будемо зберігати стримування і підтримувати оборону на високому рівні", - заявив генсек НАТО.

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