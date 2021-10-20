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Столтенберг про реакцію НАТО на збільшення ядерного потенціалу РФ: Не будемо відповідати тим самим, але збережемо стримування

Столтенберг про реакцію НАТО на збільшення ядерного потенціалу РФ: Не будемо відповідати тим самим, але збережемо стримування

Голови оборонних відомств країн-союзників по НАТО на майбутній зустрічі обговорять прогрес в реагуванні на збільшення кількості російських ракетних систем-носіїв ядерної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми оцінюємо прогрес у реагуванні на виклик з боку російських ракетних систем з ядерним зарядом", - сказав Столтенберг.

За його словами, з 2018 року Росія збільшила ракетний потенціал і розробляє гіперзвукові системи. Генсек зазначив, що такі ракети "становлять реальну загрозу безпеці в євроатлантичному просторі".

"Ми не відповідатимемо на російські дії тим самим, але будемо зберігати стримування і підтримувати оборону на високому рівні", - заявив генсек НАТО.

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Автор: 

НАТО (6503) росія (65800) ядерна зброя (1165) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
не будет американского яо, будет сруское, что не ясно?
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20.10.2021 17:34
+4
Если начнётся мировая ядерная война, уже будет абсолютно пох, есть в Украине ядерное оружие, или нет. Тут будет актуальным один вопрос: успеешь ли ты произнести Отче наш, до того как умрёшь, или нет.)
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20.10.2021 17:59
+1
Против кого его использовать? Против москалей, которые с нами граничат? Свое ядерное оружие это куда не шло, но чужое.....допустим практически нереальный ядерный конфликт между юса и москалями или между юса и китаем, мы будем для американцев полигоном. Нахера оно нужно?
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20.10.2021 17:43
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У відповідь на нарощування ядерного потенціалу росії потрібно розмістити ядерну зброю в Україні.
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20.10.2021 17:30 Відповісти
1.Нахера оно тут? 2.Нахера тут чужое ядерное оружие?
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20.10.2021 17:32 Відповісти
не будет американского яо, будет сруское, что не ясно?
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20.10.2021 17:34 Відповісти
Туреччина зберігає в себе американську ядерну зброю і може застосувати її з дозволу США. Так само потрібно зробити і в Україні.
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20.10.2021 17:37 Відповісти
Туреччина натівська країна.І після інциденту,який стався декілька років назад,ядерну зброї хотіли вивезти.
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20.10.2021 17:43 Відповісти
Ядерна зброя в Україні це потужний інструмент тиску на путіна та російських терористів, саме тому вона потрібна в Україні! Ядерна зброя в Україні це ядерні ракети повітряного базування та ядерні бомби, отже потрібні літаки які можуть нести цю ядерну зброю, отже Україна отримає від США ******* літаки американського виробництва, ******* системи шифрованого зв'язку, системи моніторінгу повітряного простору, ******* засоби ППО-ПРО, ******* системи наземного захисту та оборони баз ВПС. Розміщення ядерної зброї США в Україні це отримання Україною від США десятків мільярдів доларів військової допомоги та пряма військова присутність військового персоналу США в Україні.
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20.10.2021 17:58 Відповісти
А це в свою чергу гарантує початок участі всієї військової потужності США в війні проти росії на українському фронті без всяких складних міжнародних переговорів, простим рішенням чергового генерала США в Європі.
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20.10.2021 18:01 Відповісти
Таке скажете! Вам що, бубочку не жалко? Воно ж з ума зійде від жаху та окосіє Як тоді ***** в очі заглядать?!!
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20.10.2021 21:12 Відповісти
А вы можете себе представить, что Янукович, Порошенко или Зеленский даст приказ на его применение или попросит разрешение у США его применить?
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20.10.2021 21:36 Відповісти
Против кого его использовать? Против москалей, которые с нами граничат? Свое ядерное оружие это куда не шло, но чужое.....допустим практически нереальный ядерный конфликт между юса и москалями или между юса и китаем, мы будем для американцев полигоном. Нахера оно нужно?
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20.10.2021 17:43 Відповісти
Розміщення ядерної зброї США в Україні робить ядерну війну між США та росією неможливою, бо американські військові літаки гарантовано подолають російську ППО і нанесуть точкові ядерні удари на всю глибину російської території.
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20.10.2021 18:03 Відповісти
Главное, что б цапов было чем бить! У них же есть чем
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20.10.2021 18:12 Відповісти
Из-за конфликта с москалями, делать полигон с Украины лишь бы насолить тем же москалям? Вы мля понимаете что такое ядерное оружие и что это будет означать если не дай Бог мировая война начнется?
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20.10.2021 17:37 Відповісти
Если начнётся мировая ядерная война, уже будет абсолютно пох, есть в Украине ядерное оружие, или нет. Тут будет актуальным один вопрос: успеешь ли ты произнести Отче наш, до того как умрёшь, или нет.)
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20.10.2021 17:59 Відповісти
Розміщення ядерної зброї США в Україні примусить путіна витрачати додаткові десятки мільярдів доларів на стримування американського повітряного удару з території України, а це пришвидшить банкрутство та розвал росії!
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20.10.2021 18:08 Відповісти
Предлагаете не собственную армию кормить, а москалей?
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20.10.2021 18:14 Відповісти
рашка не допустит , натовских ракет на территории Украины, мечтать не вредно.
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20.10.2021 18:51 Відповісти
І в яку позицію вона стане, щоб НЕ допустИть?
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24.11.2021 17:49 Відповісти
Ядерна зброя це аргумент.Совок дуже боявся США,саме через ядерну зброю.Он і Китай розробляє боєголовки на балістичні ракети,мегатонного класу.
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20.10.2021 17:30 Відповісти
Ядерна зброя США в Україні може бути зброєю стримування і проти КНР, бо з території України американці зможуть наносити повітряні ядерні удари по тиловим військовим базам КНР
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20.10.2021 18:10 Відповісти
То ти хочеш, щоб і китайці сюди націлили свої ракети?
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20.10.2021 18:15 Відповісти
На 100 москальських ракет, має бути 1000 натівських.
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20.10.2021 17:35 Відповісти
Вы ещё ждёте НАТО?
Мы оценим прогресс в реагировании на вызов со стороны российских ракетных систем. Мы не будем отвечать на российские действия тем же, но будем сохранять сдерживание и поддерживать оборону на высоком уровне" Источник:

https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2021/04/01/nato-preodolevaet-novye-vyzovy-voznikshie-iz-za-izmeneniya-klimata/index.html Помимо всего прочего, страны НАТО должны произвести замеры и предоставить стандартизованные данные по окружающей среде, чтобы улучшить предсказуемость и моделирование климата.
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20.10.2021 17:45 Відповісти
Да ладно. Нет у москалей никаких ракет, это мультики. А их уран с плутонием давно сгнили или распроданы.
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20.10.2021 18:00 Відповісти
Результат будет тот же, что и со "Звёздными войнами".
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20.10.2021 18:11 Відповісти
Путін, використавши всі засоби змушення України до капітуляції, використає ядерну зброю проти України. Розпочне з невеликих локальних ударів і буде їх посилювати поки Україна не капітулює. Захід сильно озаботится. Як завжди. Нам потрібно брати приклад з Ізраїлю і втихаря робити собі таку зброю. Не ваірю, що КНДР може зробити а ми ні.
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20.10.2021 18:20 Відповісти
НАТО мультиков испугалось.
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20.10.2021 18:46 Відповісти
Китайские СМИ.

Китайские военные эксперты считают, что в случае ядерной войны с США и Западом , Россия прекратит свое сущестВОВАние через 30 минут в случае конфликта , исходя из наличия и качества у сторон оружия и его расположения. Только в непосредственной близости у границ РФ расположено более шестисот боеголовок , не считая тех которые размещены на ВМФ . Россия так же не обладает как США носителями оружия на базе технологий стелс. На полную ликвидацию армии России и ее стратегических объектов отводят три часа.

Китай же Россию рассматривает как своего вассала , который отдает все что ему необходимо и без конфронтации.с ней
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20.10.2021 19:30 Відповісти
Главы оборонных ведомств стран-союзников по НАТО на предстоящей встрече обсудят прогресс в реагировании на увеличение количества российских ракетных систем-носителей ядерного оружия. Источник:
А що там збільшувати - кремлядські іржаві ракети з радянського союзу ?

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20.10.2021 20:02 Відповісти
Ні якому разі не відповідайте расєї на збільшення її ядерного потенціалу, це може роздратувати путєна, безпечніше буде усьому нато вступити у одкб...
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20.10.2021 20:40 Відповісти
 
 