Столтенберг про реакцію НАТО на збільшення ядерного потенціалу РФ: Не будемо відповідати тим самим, але збережемо стримування
Голови оборонних відомств країн-союзників по НАТО на майбутній зустрічі обговорять прогрес в реагуванні на збільшення кількості російських ракетних систем-носіїв ядерної зброї.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми оцінюємо прогрес у реагуванні на виклик з боку російських ракетних систем з ядерним зарядом", - сказав Столтенберг.
За його словами, з 2018 року Росія збільшила ракетний потенціал і розробляє гіперзвукові системи. Генсек зазначив, що такі ракети "становлять реальну загрозу безпеці в євроатлантичному просторі".
"Ми не відповідатимемо на російські дії тим самим, але будемо зберігати стримування і підтримувати оборону на високому рівні", - заявив генсек НАТО.
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Мы оценим прогресс в реагировании на вызов со стороны российских ракетных систем. Мы не будем отвечать на российские действия тем же, но будем сохранять сдерживание и поддерживать оборону на высоком уровне" Источник:
https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2021/04/01/nato-preodolevaet-novye-vyzovy-voznikshie-iz-za-izmeneniya-klimata/index.html Помимо всего прочего, страны НАТО должны произвести замеры и предоставить стандартизованные данные по окружающей среде, чтобы улучшить предсказуемость и моделирование климата.
Китайские военные эксперты считают, что в случае ядерной войны с США и Западом , Россия прекратит свое сущестВОВАние через 30 минут в случае конфликта , исходя из наличия и качества у сторон оружия и его расположения. Только в непосредственной близости у границ РФ расположено более шестисот боеголовок , не считая тех которые размещены на ВМФ . Россия так же не обладает как США носителями оружия на базе технологий стелс. На полную ликвидацию армии России и ее стратегических объектов отводят три часа.
Китай же Россию рассматривает как своего вассала , который отдает все что ему необходимо и без конфронтации.с ней
А що там збільшувати - кремлядські іржаві ракети з радянського союзу ?