Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура

Грузинська прокуратура оприлюднила детальну інформацію про те, як експрезидент Міхеіл Саакашвілі добирався до Грузії з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У поширеному прокуратурою повідомленні йдеться, що 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту Чорноморськ до порту Поті прибуло судно "Вільнюс". З цього судна 29 вересня о першій годині ночі спустився трейлер із причепом, завантажений молочними продуктами.

У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів у кабіну водія. "Цими діями Міхеіл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії", - заявляють у прокуратурі.

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Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 пересів до іншого транспортного засобу - до легкового автомобіля марки "Мерседес". В інформації сказано, що цієї самої ночі Саакашвілі і три людини, які допомагали йому, добралися до села Тквірі Абашського району (край Самегрело - Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit у бік Батумі, а потім повернувся назад до Абашського району.

За заявою прокуратури, до Тбілісі Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому самому транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна "Вільнюс".

Прокуратура Грузії пред'явить Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині грузинського кордону. Як повідомив журналістам до входу в Руставську в'язницю прокурор Леван Вепхвадзе, для пред'явлення цього звинувачення є багато матеріалів. У цій справі затримано чотирьох громадян Грузії, які допомагали Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.