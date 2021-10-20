Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура
Грузинська прокуратура оприлюднила детальну інформацію про те, як експрезидент Міхеіл Саакашвілі добирався до Грузії з України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У поширеному прокуратурою повідомленні йдеться, що 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту Чорноморськ до порту Поті прибуло судно "Вільнюс". З цього судна 29 вересня о першій годині ночі спустився трейлер із причепом, завантажений молочними продуктами.
У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів у кабіну водія. "Цими діями Міхеіл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії", - заявляють у прокуратурі.
Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 пересів до іншого транспортного засобу - до легкового автомобіля марки "Мерседес". В інформації сказано, що цієї самої ночі Саакашвілі і три людини, які допомагали йому, добралися до села Тквірі Абашського району (край Самегрело - Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit у бік Батумі, а потім повернувся назад до Абашського району.
За заявою прокуратури, до Тбілісі Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому самому транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна "Вільнюс".
Прокуратура Грузії пред'явить Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині грузинського кордону. Як повідомив журналістам до входу в Руставську в'язницю прокурор Леван Вепхвадзе, для пред'явлення цього звинувачення є багато матеріалів. У цій справі затримано чотирьох громадян Грузії, які допомагали Саакашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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мало ли какую заразу опять занесем в дружественную страну !
Так что бутылочек и пакетиков там хватало...
это чудо в контейнере с молочкой
цирк на дроте
Проклинал красоту островов и морей
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабаков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что имел не сберег, что любил - потерял.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
президента"
https://www.youtube.com/watch?v=FCyYcpgWzaA