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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура

Саакашвілі дістався до Грузії на судні

Грузинська прокуратура оприлюднила детальну інформацію про те, як експрезидент Міхеіл Саакашвілі добирався до Грузії з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У поширеному прокуратурою повідомленні йдеться, що 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту Чорноморськ до порту Поті прибуло судно "Вільнюс". З цього судна 29 вересня о першій годині ночі спустився трейлер із причепом, завантажений молочними продуктами.

У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів у кабіну водія. "Цими діями Міхеіл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії", - заявляють у прокуратурі.

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Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 пересів до іншого транспортного засобу - до легкового автомобіля марки "Мерседес". В інформації сказано, що цієї самої ночі Саакашвілі і три людини, які допомагали йому, добралися до села Тквірі Абашського району (край Самегрело - Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit у бік Батумі, а потім повернувся назад до Абашського району.

За заявою прокуратури, до Тбілісі Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому самому транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна "Вільнюс".

Прокуратура Грузії пред'явить Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині грузинського кордону. Як повідомив журналістам до входу в Руставську в'язницю прокурор Леван Вепхвадзе, для пред'явлення цього звинувачення є багато матеріалів. У цій справі затримано чотирьох громадян Грузії, які допомагали Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1851) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+32
еще раз убеждаюсь ,что Саакашвили клоун похлеще ЗЕленского
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20.10.2021 17:39
+22
чебурашка в ящике с апельсинами
это чудо в контейнере с молочкой
цирк на дроте
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20.10.2021 17:55
+21
Та он рецидивист - злостный нарушитель государственных границ
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20.10.2021 17:45
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еще раз убеждаюсь ,что Саакашвили клоун похлеще ЗЕленского
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20.10.2021 17:39 Відповісти
больше молочку в Грузию из Украины не поставлять -
мало ли какую заразу опять занесем в дружественную страну !
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20.10.2021 17:48 Відповісти
коні не винні!
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20.10.2021 18:40 Відповісти
Да Ваш Зеленский клоун из всех клоунов, а Михо признал весь мир...Так что нехер клоуна сравнивать с Михо.
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20.10.2021 20:12 Відповісти
ну так вони в різних цирках виступають, а фесь мір, це в якій галактиці?
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20.10.2021 21:06 Відповісти
и куды писял и какил?
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20.10.2021 17:39 Відповісти
груженый молочными продуктами. Источник:

Так что бутылочек и пакетиков там хватало...
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20.10.2021 17:43 Відповісти
Президент Веселий Молочник!
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20.10.2021 17:41 Відповісти
Масло, сир і молоко-"Президент"!
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20.10.2021 17:53 Відповісти
ох, представляю, сколько новых мемо-картинок появится на этой почве...
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20.10.2021 17:44 Відповісти
Мистер Йогурт со вкусом Саакашвили))
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20.10.2021 17:58 Відповісти
Вызывает блевотную реакцию.
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20.10.2021 20:30 Відповісти
Та он рецидивист - злостный нарушитель государственных границ
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20.10.2021 17:45 Відповісти
Карлсон тоже всегда был падок до сладенького.
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20.10.2021 17:45 Відповісти
он вообще вменяемый ?
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20.10.2021 17:47 Відповісти
чебурашка в ящике с апельсинами
это чудо в контейнере с молочкой
цирк на дроте
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20.10.2021 17:55 Відповісти
Вах, вах, вах! Куда смотрела таможня в Черноморске, почему "груз"не был задекларирован?
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20.10.2021 17:55 Відповісти
Патаму ша "барига" не дав Мішутки реформувати портову систему Одесчини!
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20.10.2021 17:58 Відповісти
****** змінив тактику: український кордон при "кривавому братовбивці Порошенку" атакував влоб і нахрапом-а на рідну землю повертався тишком-нишком з пляшками молока і кефіра! Така от трансформейшн!
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20.10.2021 17:56 Відповісти
Ще один доказ ідентичності шоумена ЗЕклована і Сааки пройдисвіта і поганого танцюриста!
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20.10.2021 17:57 Відповісти
И окурки я за борт бросал в океан,

Проклинал красоту островов и морей

И бразильских болот малярийный туман,

И вино кабаков, и тоску лагерей.

Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,

Полететь к ненаглядной певунье своей.

Да вот только узнает ли родина-мать

Одного из пропащих своих сыновей?
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20.10.2021 18:28 Відповісти
Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что имел не сберег, что любил - потерял.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.

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20.10.2021 21:13 Відповісти
фильм "Ошибка президента"
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20.10.2021 22:23 Відповісти
Один в один - Ілліч! Хоча Лєеін закінчив погано. Ілліча з'їв сифіліс. Теж скакав по бойових подружках.😁
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20.10.2021 18:01 Відповісти
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20.10.2021 18:01 Відповісти
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20.10.2021 18:05 Відповісти
Тролінг від "Рошен"!😎
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20.10.2021 18:06 Відповісти
Нееее, Рошен такое говно не выпускает, сразу видно по цвету "шоколада" что это подделка.
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20.10.2021 20:33 Відповісти
Хоть не в апельсинах...
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20.10.2021 18:18 Відповісти
Причем в обмен на земли в районе Иерусалима. Апельсиновая сделка была.
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20.10.2021 20:56 Відповісти
Авантюрист михо))
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20.10.2021 18:22 Відповісти
Михуил-веселая молочница
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20.10.2021 18:22 Відповісти
веселая молочница- це Ясько, але не кажіть їй, що Міхуіл козел...
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21.10.2021 01:28 Відповісти
Т.е. Саакашвили таки еще и границу опять нарушил. Да его в Интерпол надо подавать, как злостного нарушителя границ Украины и Грузии.
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20.10.2021 18:26 Відповісти
Блин. Единственный оставшийся революционер. Это вам не АроХамия на фирташевском самолете. Только такие люди и могут изменить страну. Что собственно Саакашвили доказал еще десять лет назад.
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20.10.2021 18:27 Відповісти
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20.10.2021 18:28 Відповісти
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20.10.2021 18:36 Відповісти
Майонез чи плавлений строк?
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20.10.2021 18:44 Відповісти
Кефирошвили...
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20.10.2021 18:55 Відповісти
Ну по идее,Михо теперь должны депортировать на родину в Украину,как незаконного мигранта
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20.10.2021 19:06 Відповісти
батон сулугуні тепер і зовсім, веселий молочник)
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20.10.2021 19:17 Відповісти
,Міхо-батоно із таким тяжким трудом дістався до рідних пенатів,хоча й знав,що там його жде кіча,а надалі,може й президенство і ореол "великомученика", а арахам горлає на увесь світ,що його потрібно звільнити і випровадити в Ураїну. Дурненьке, може гарно схлопотати по суслям від Міхо, щоби не заважав. Хоча й без Саака давно вже заробив на теє дійство.
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20.10.2021 19:34 Відповісти
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20.10.2021 19:59 Відповісти
Кот просто красавец, важный такой. На табличке надо написать : Он гадил в тапочки ЗЕли.
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20.10.2021 20:43 Відповісти
Листопрокатчик?
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20.10.2021 21:55 Відповісти
Бутылка кефира, пол-батоно!

https://www.youtube.com/watch?v=FCyYcpgWzaA
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20.10.2021 20:23 Відповісти
В Грузию из Украины на судне "Вильнюс". Символично.
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20.10.2021 20:30 Відповісти
Такой крутой перец Михо, а плыл на корабле как крыса позорная.
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20.10.2021 20:41 Відповісти
Почти как Фидель и Че. Только без отряда.
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20.10.2021 20:58 Відповісти
Сподобалась йому роль нелегала.
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20.10.2021 22:03 Відповісти
 
 