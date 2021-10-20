Викладачі вишів вмовляють студентів не вакцинуватися, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак

Викладачі українських вишів ведуть антивакцинаторську кампанію, вважає заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Про це вона заявила на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Значна кількість викладацького складу університетів веде антивакцинаторську кампанію, і ми про це знаємо", - сказала вона.

Микичак зазначила, що "керівництво вишів ще не провело достатньої роботи щодо вакцинації всіх студентів".

"Позиція Міністерства охорони є категоричною: студенти мають бути вакциновані, так само як і викладачі, не менше 80% студентів", - підкреслила вона.

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