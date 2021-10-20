Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС. ФОТО
Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Європейська делегація зустрілися з представниками командування ООС і побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське".
Представники ЄС вивчали питання безпеки і впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування.
"Спецпредставник ЄС Гілмор висловив надію на швидке звільнення тимчасово окупованої території України", - сказано в повідомленні.
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"У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "чёрных" зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошёл слух об этой истории и там очень сильно нервничают"....
Хотя НАБУ управляет госдеп, клоун и там устаканит дело. На то он и клоун....