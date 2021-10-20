УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9003 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 463 3

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС. ФОТО

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС 01

Європейська делегація зустрілися з представниками командування ООС і побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське".

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС 02

Представники ЄС вивчали питання безпеки і впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування.

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС 03

"Спецпредставник ЄС Гілмор висловив надію на швидке звільнення тимчасово окупованої території України", - сказано в повідомленні.

Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС 04

Читайте також: З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

Автор: 

Донбас (22356) Євросоюз (13604) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не по теме, но важно.

"У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "чёрных" зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошёл слух об этой истории и там очень сильно нервничают"....

Хотя НАБУ управляет госдеп, клоун и там устаканит дело. На то он и клоун....
показати весь коментар
20.10.2021 19:12 Відповісти
Сьогодні може бути,а завтра?
показати весь коментар
20.10.2021 19:42 Відповісти
Спасибо тебе, иностранный дядько, за поддержку.
показати весь коментар
20.10.2021 20:24 Відповісти
 
 