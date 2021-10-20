Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор відвідав район проведення ООС. ФОТО

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Європейська делегація зустрілися з представниками командування ООС і побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське".

Представники ЄС вивчали питання безпеки і впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування.

"Спецпредставник ЄС Гілмор висловив надію на швидке звільнення тимчасово окупованої території України", - сказано в повідомленні.

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