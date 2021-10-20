Члени конкурсної комісії в КСУ підказували кандидату ОП, людині Татарова Погорецькому, - Жернаков

Під час співбесіди Погорецький не міг відповісти на запитання, і тоді член комісії почав підказувати йому правильні відповіді.

Про це пише у Фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він процитував фрагмент співбесіди з претендентом на посаду судді Конституційного Суду Миколою Погорецьким. За даними Жернакова, цей кандидат є протеже заступника голови ОП Олега Татарова.

"Член комісії - Погорецькому: Ви в Україні є одним із найвідоміших фахівців у сфері кримінального судочинства. Цікавить ваша думка: які рішення ЄСПЛ проти України мали важливе значення для розвитку кримінального судочинства України?

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Погорецький: Ну, просто вилетіло з пам'яті прізвище.

Член комісії: Ну, Харченко, наприклад.

Погорецький: Ну да, Харченко, це відомий в Україні адвокат.

Член Комісії: Нечипорук і Йонкало.

Погорецький: Нечипорук, так, точно, Нечипорук.

Член комісії: Дякую", - написав Жернаков.

Він зазначив, що члени комісії навіть не згадали, що Погорецький працював у КДБ і згідно із законом не може бути суддею Конституційного Суду.