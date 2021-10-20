Члени конкурсної комісії в КСУ підказували кандидату ОП, людині Татарова Погорецькому, - Жернаков
Під час співбесіди Погорецький не міг відповісти на запитання, і тоді член комісії почав підказувати йому правильні відповіді.
Про це пише у Фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він процитував фрагмент співбесіди з претендентом на посаду судді Конституційного Суду Миколою Погорецьким. За даними Жернакова, цей кандидат є протеже заступника голови ОП Олега Татарова.
"Член комісії - Погорецькому: Ви в Україні є одним із найвідоміших фахівців у сфері кримінального судочинства. Цікавить ваша думка: які рішення ЄСПЛ проти України мали важливе значення для розвитку кримінального судочинства України?
Пауза...
Погорецький: Ну, просто вилетіло з пам'яті прізвище.
Член комісії: Ну, Харченко, наприклад.
Погорецький: Ну да, Харченко, це відомий в Україні адвокат.
Член Комісії: Нечипорук і Йонкало.
Погорецький: Нечипорук, так, точно, Нечипорук.
Член комісії: Дякую", - написав Жернаков.
Він зазначив, що члени комісії навіть не згадали, що Погорецький працював у КДБ і згідно із законом не може бути суддею Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
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Ему вручили булаву, а он, паршивец, на трон с ногами вскарабкался.
И только Сергей Гусаченко все знает, все видит, и нигде не работает меньше, чем за мульен....
Піде такий турборежим !!! Якщо опозиція проспить- країни не стане.
А какая разница, ведь никто не погиб!
Ну провели интервью "паприколу", что тут такого?
Вступний іспит для дитинки партійного бонзи:
- А чи не у 1941 році розпочалася ВВВ?
- Угу.
- А чи не в 1945-му вона скінчилась?
- Угу.
Іспит здано.
Вступний іспит жля дитинки професора цього ж ВИШу:
- В якому році почалась ВВВ?
- 1941-му.
- А в якому закінчилась?
- 1945-му.
Іспит здано.
Вступний іспит для дитини пересічного громадянина:
- Коли почалася ВВВ?
- 22 червня 1941 року о четвертій ранку.
- А коли вона скінчилася?
- Капітуляція підписана в ніч з 8 на 9 травня 1945 року.
- А скільки загиблих у другій світовій?
- Більше 50 мільйонів.
- Поіменно, будь ласка....
выгнать этих членов комиссии из членов
"Ну при чем здесь я и ОПа?"- найвеличніВший борцун з корупцією.
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