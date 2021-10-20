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Новини
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"Без цензури" в прямому ефірі: опальний сезон Зе, українці, вакцини і палиця, Крим стає Сахарою, Скабєєву перекособочило. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Найгарячіший стрім українського ютуба - з вами цього холодного вечора на Цензор.НЕТ.

О 20:45 Марина Данилюк-Єрмолаєва і Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ розкажуть ось про що.

👉Зима близько ...

Енергетична криза - в розпалі, зима - на порозі, запасів вугілля і газу, м'яко кажучи, небагато. Що чекає на нас в опалювальному сезоні? І чи заморозять холоди рейтинги Зеленського?

👉Треба підганяти українців палицею до здорового глузду?

Тисячі громадян вишикувалися в черзі на вакцинацію напередодні обмежень у "червоних" зонах карантину. Людей місяцями благали вакцинуватися, але поки не припекло - ніхто не поспішав. Що дієвіше для українців - батіг чи пряник? І чи справді нас потрібно підганяти до здорового глузду палицею?

👉Окупований Крим далі перетворюється на пустелю

Водна криза в окупованому Росією Криму триває. У Білогірському районі - одному з найбільш благополучних щодо водозабезпечення в Криму, що є водним донором для південно-східної частини півострова, дуже обміліли водойми. Що відбувається з водою в Криму і чому, швидше за все, буде тільки гірше?

👉Як Скабєєву перекособочило від голови Пентагону

На десерт - трохи веселого трешу із-за поребрика про "натовську вояччину". Чому пропагандистку Скабєєву так схвилював глава Пентагону Ллойд Остін, який відвідав Україну?

Буде гаряче, включайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
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Таки добра новина теж- 60 відстокам українців Ахмєтов ротом й Олега Ляшка у тому числі таки доніс новину про ВАГНЕРГЕЙТ (КМІС) Родили вони вову-БУРАТІНУ-ПРЕЗА разом з БЄнєй ,а схоже будуть хоронити вже без нього, опозиціїї б не прогавити...
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20.10.2021 20:49
+3
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20.10.2021 20:50
+3
Не варто туди вже їхати, "замироточить".
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20.10.2021 20:56
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Таки добра новина теж- 60 відстокам українців Ахмєтов ротом й Олега Ляшка у тому числі таки доніс новину про ВАГНЕРГЕЙТ (КМІС) Родили вони вову-БУРАТІНУ-ПРЕЗА разом з БЄнєй ,а схоже будуть хоронити вже без нього, опозиціїї б не прогавити...
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20.10.2021 20:49 Відповісти
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20.10.2021 20:50 Відповісти
Не варто туди вже їхати, "замироточить".
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20.10.2021 20:56 Відповісти
До речі, працював з кабовердіанцями в Португалії. Дуже хороші привітні люди, навідміну від ангольців та мозамбіканців. Теж португальські колонії колишні.
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20.10.2021 21:05 Відповісти
Я мав на увазі притязання нової послиці рашки.
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20.10.2021 21:16 Відповісти
у няши?
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20.10.2021 21:47 Відповісти
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20.10.2021 21:06 Відповісти
Чи потрібно підганяти палкою? Ні. Українців не потрібно. А решту треба було стимулювати так само, як то було при агітації за найвеличнішого у 2019-му...

Крим перетворюється на пустелю? Так за окуповані території несе відповідальність окупант. Біда в тому, що відновлювати півострів доведеться нам (після деокупації чи звільнення)

********* зкособочило? Хіба то новина? Її і так "кособочить" при новинах з України... А тут ще й темношкірий! Мабуть згадала про "нєгров на танках", які розсікали по Донбасу під американським прапором
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20.10.2021 21:20 Відповісти
Все пропагандоны мавзолейные, которые сейчас вылизывают задницу старому ботоксному педофилу и распространяют ненависть и злобу к Украине, не понимают одного. ***** не вечное. Рано или поздно оно подохнет и вот эта вот ********* первая на ходу переобуется, будет оправдываться и уже будет подлизывать новому вождю. История их ничему не учит! Убогие и жалкие существа....
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20.10.2021 21:27 Відповісти
Прпоблема не тільки у х.йлі, проблема у "братерському" наріді( Воно звикло бути старшим, не маючи для цього підстав. Акумулючи фінансові потоки з усіх донорів, можна їх (потоки) розтринькувати та підтримувати центральлізуючі сили!
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20.10.2021 22:18 Відповісти
Скабееву перекособочило? Это ее естественное состояние
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20.10.2021 21:34 Відповісти
Друзья, вы просто МОЛОДЦЫ с большой буквы!
Реально показываете такой трэш, что мозг иногда зависает и не воспринимает эту реальность.
Всё что говорите - всё правда.
Спасибо вам большое за пищу для мозга!
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20.10.2021 22:15 Відповісти
 
 