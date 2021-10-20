"Без цензури" в прямому ефірі: опальний сезон Зе, українці, вакцини і палиця, Крим стає Сахарою, Скабєєву перекособочило. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Найгарячіший стрім українського ютуба - з вами цього холодного вечора на Цензор.НЕТ.

О 20:45 Марина Данилюк-Єрмолаєва і Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ розкажуть ось про що.

👉Зима близько ...

Енергетична криза - в розпалі, зима - на порозі, запасів вугілля і газу, м'яко кажучи, небагато. Що чекає на нас в опалювальному сезоні? І чи заморозять холоди рейтинги Зеленського?

👉Треба підганяти українців палицею до здорового глузду?

Тисячі громадян вишикувалися в черзі на вакцинацію напередодні обмежень у "червоних" зонах карантину. Людей місяцями благали вакцинуватися, але поки не припекло - ніхто не поспішав. Що дієвіше для українців - батіг чи пряник? І чи справді нас потрібно підганяти до здорового глузду палицею?

👉Окупований Крим далі перетворюється на пустелю

Водна криза в окупованому Росією Криму триває. У Білогірському районі - одному з найбільш благополучних щодо водозабезпечення в Криму, що є водним донором для південно-східної частини півострова, дуже обміліли водойми. Що відбувається з водою в Криму і чому, швидше за все, буде тільки гірше?

👉Як Скабєєву перекособочило від голови Пентагону

На десерт - трохи веселого трешу із-за поребрика про "натовську вояччину". Чому пропагандистку Скабєєву так схвилював глава Пентагону Ллойд Остін, який відвідав Україну?

Буде гаряче, включайтеся!