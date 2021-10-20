Суд зобов'язав міськраду Львова віддати останки радянського диверсанта Кузнєцова родичам для перепоховання в РФ

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків радянського диверсанта Миколи Кузнєцова. Раніше львівська мерія неодноразово відмовлялася провести ексгумацію і передати останки його родичам у Єкатеринбурзі (РФ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Родичі Кузнєцова кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки вони не можуть доглядати за могилою на відстані, а у Львові його могилу систематично пошкоджують вандали. Однак міський голова Андрій Садовий заявляв, що ексгумувати останки російського агента неможливо, в той час, коли в російському полоні перебувають українські громадяни. Крім цього, міська рада просила СБУ та Міністерство закордонних справ надати свій висновок щодо перепоховання Миколи Кузнєцова.

Племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова подала на міську раду Львова до суду. Львівський окружний адмінсуд зобов’язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Миколи Кузнєцова й це рішення мерія не змогла оскаржити в апеляції. Після цього Маргарита Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов’язати ЛМР дозволити перепоховання її дядька.

Касаційний адмінсуд підтвердив, що Маргарита Брюханова зібрала всі документи, необхідні для перепоховання родича, а СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міська рада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання. Тож 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна. У п’ятницю, 22 жовтня, виконком Львівської міськради вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Миколи Кузнєцова на вимогу суду.

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 р. у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Кузнєцова у 1960 році перепоховали на Пагорбі Слави у Львові. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р невідомі викрали бронзовий барельєф з неї.