Стафілокок виявили під час перевірки у кожного десятого працівника їдалень у дитсадках і школах, - МОЗ

Регіональні Центри контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я виявили у 10% протестованих працівників харчоблоків у навчальних закладах золотистий стафілокок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це стало відомо за результатами раптових перевірок, які почалися 11 жовтня. При цьому за 8 днів станом на 19 жовтня фахівці обстежили 9117 осіб, серед яких 3951 - у закладах дошкільної освіти, 4610 - в установах загальної середньої освіти, 44 - у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 436 - в інтернатах і 76 - в інших установах.

"За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілокока, серед них: 422 особи - в закладах дошкільної освіти, 455 - в установах загальної середньої освіти, 3 - в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 55 - в інтернатах, 5 - в харчоблоках інших закладів", - розповіли в міністерстві.

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Загалом раптові перевірки пройшли в 3002 освітніх установах. Фахівці перевірили 1410 закладів дошкільної освіти, 1 477 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів та 30 інших закладів.

Як зазначили в МОЗ, виявлених носіїв інфекцій відсторонять від роботи на час лікування і до повного одужання. При цьому результати 2283 досліджень все ще очікуються.