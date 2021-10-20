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Стафілокок виявили під час перевірки у кожного десятого працівника їдалень у дитсадках і школах, - МОЗ

Стафілокок виявили під час перевірки у кожного десятого працівника їдалень у дитсадках і школах, - МОЗ

Регіональні Центри контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я виявили у 10% протестованих працівників харчоблоків у навчальних закладах золотистий стафілокок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це стало відомо за результатами раптових перевірок, які почалися 11 жовтня. При цьому за 8 днів станом на 19 жовтня фахівці обстежили 9117 осіб, серед яких 3951 - у закладах дошкільної освіти, 4610 - в установах загальної середньої освіти, 44 - у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 436 - в інтернатах і 76 - в інших установах.

"За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілокока, серед них: 422 особи - в закладах дошкільної освіти, 455 - в установах загальної середньої освіти, 3 - в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 55 - в інтернатах, 5 - в харчоблоках інших закладів", - розповіли в міністерстві.

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Загалом раптові перевірки пройшли в 3002 освітніх установах. Фахівці перевірили 1410 закладів дошкільної освіти, 1 477 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів та 30 інших закладів.

Як зазначили в МОЗ, виявлених носіїв інфекцій відсторонять від роботи на час лікування і до повного одужання. При цьому результати 2283 досліджень все ще очікуються.

Автор: 

дитячий садок (364) МОЗ (5400) перевірка (1239) школа (2223) їжа (431)


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Топ коментарі
+2
І шо? Він у всіх то є, то нема. Це ні на шо не впливає. Совкова практика - його шукати.
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20.10.2021 21:33
+1
он везде есть этот стафилококк. чтобы он причинил тебе вред, нужно иметь проблемы с иммунитетом
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20.10.2021 22:39
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І шо? Він у всіх то є, то нема. Це ні на шо не впливає. Совкова практика - його шукати.
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20.10.2021 21:33 Відповісти
Він "то є, то нема" поки нормальний імунітет. При збої може викликати багато різних хвороб. Це НЕ нормально.
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20.10.2021 22:20 Відповісти
Так це совок і є, - дали задачу шукати стафілокок, то його й знайшли.
Якби завдання було виявити ентеробіоз, то понаходили б купу глистів. І т. д.

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20.10.2021 22:21 Відповісти
Ви б не соромились на весь інтернет.

Up to 50,000 deaths each year in the USA are linked with S. aureus infections.
До 50 тис. смертей щорічно в США, пов'язані зі цією "совковою бактерією"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4274785/
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20.10.2021 22:25 Відповісти
А медогляди 2 рази в рік для чого?
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20.10.2021 21:37 Відповісти
Пошуки стафілокока виключені навіть при обстеженні вагітних, шукають по інерції для прикриття власного заду.
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20.10.2021 21:40 Відповісти
Тому що при вагітності імунна система може дати збій. Ви не вперше говорите на медичні теми, не розбираючись в них
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20.10.2021 22:22 Відповісти
Ти читати вмієш?
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21.10.2021 06:52 Відповісти
Відколи це вони "виключені"? Якщо це так, то такі ж прохвесіонали і виключали, як і ти.
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21.10.2021 09:14 Відповісти
Ну от, ти навіть не знаєш, для чого це зробили і звідки взяли цю практику.
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21.10.2021 10:55 Відповісти
он везде есть этот стафилококк. чтобы он причинил тебе вред, нужно иметь проблемы с иммунитетом
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20.10.2021 22:39 Відповісти
Обов'язкова ковід-вакцинація кажете?
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20.10.2021 22:56 Відповісти
Наслідок ліквідації районних санстанцій дав себе знати
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21.10.2021 09:06 Відповісти
 
 