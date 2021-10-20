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На Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи невакцинованих держслужбовців і працівників освіти

На Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи невакцинованих держслужбовців і працівників освіти

З 8 листопада відсторонятимуть від роботи працівників держструктур, органів місцевого самоврядування та всіх освітніх установ, якщо вони не будуть щеплені від COVID-19.

Про це 20 жовтня на брифінгу щодо епідситуації на Закарпатті повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо, 4 жовтня МОЗ затвердило наказ, згідно з яким вакцинація проти коронавірусу обов'язкова для працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, установ вищої освіти, післядипломної, професійної передвищої, професійної, технічної, загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що відсторонення має на увазі не звільнення, а відсторонення від роботи без збереження зарплати. Місце роботи за невакцинованими мають зберегти, проте поки діє карантин, людина не зможе працювати на посаді.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+7
в якій статті Конституції це можно прочитати ?
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20.10.2021 22:04
+6
"Обов'язкової вакцинації не буде" казали вони...
Зате про шантаж ніхто й нічого не казав
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20.10.2021 22:02
+3
зате є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською ! а також про безкоштовну медицину . про рівність громадян, не залежно вакциновані вони чи ні ...
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20.10.2021 22:48
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депутаты тоже госслужащие, почему их не отстраняют от работы?
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20.10.2021 21:59 Відповісти
госслужащими не являются Президент Украины, члены Кабинета Министров и их заместители, народные депутаты, судьи и прокуроры.
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20.10.2021 22:03 Відповісти
Ну да, они не слуги, они хозяева страны... мать их!
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20.10.2021 22:16 Відповісти
"Обов'язкової вакцинації не буде" казали вони...
Зате про шантаж ніхто й нічого не казав
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20.10.2021 22:02 Відповісти
на сегодня в "красной" зоне - пять областей. Ситуация продолжает обостряться. Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелом течении болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных за неделю пациентов не были привиты"
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20.10.2021 23:57 Відповісти
Манипуляция цифрами, значит 6% таки были привиты, а так как процент привитых меньше чем не привитых, то с увеличением привитых цыфра попавших в больницу, будет увиличиватся...
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21.10.2021 08:40 Відповісти
Так я не проти вакцинації. Я проти чергової брехні "узеленських" та методів їх дій, які вони використовують для прикриття своїх прорахунків
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21.10.2021 10:00 Відповісти
в якій статті Конституції це можно прочитати ?
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20.10.2021 22:04 Відповісти
у зеленій, вона зараз замість української.
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20.10.2021 22:08 Відповісти
Ой не кизди... Третья прививка как рекомендация... Никто не заставляет.. Первые две да... Обязательно
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20.10.2021 22:39 Відповісти
Где написано, что первых две обязательны....
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21.10.2021 08:42 Відповісти
Нет ни одной статьи конституции, которая заставляет вас одевать зимнюю резину... А еще нет ни одной статьи конституции, которая говорит о том, что зубы нужно чистить.... И вообще в конституции много чего нет...
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20.10.2021 22:42 Відповісти
зате є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською ! а також про безкоштовну медицину . про рівність громадян, не залежно вакциновані вони чи ні ...
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20.10.2021 22:48 Відповісти
Говорить по украински на форуме с тролями... Ну це я зможу...
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20.10.2021 22:52 Відповісти
так саме на українському форумі , українською ! змож, будь ласка .
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20.10.2021 22:58 Відповісти
Знаєш, для мене це взагалі не проблема, але... Я відкриваю російськомовну версію сайту... Так само, я не знаходжусь на території країни... Навіть не знаю, що тобі відповісти.. Тобто все якось як би і так і не так...
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20.10.2021 23:07 Відповісти
ось коли з'ясуєш так чи ні , тоді і поспілкуємось !
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20.10.2021 23:13 Відповісти
є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською !

договорюй.

держслужбовців.
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20.10.2021 23:59 Відповісти
громадян України !
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21.10.2021 00:04 Відповісти
в статті 21, статті 27 та статті 43...якщо коротко, то ваші права закінчуються там де починаються мої...у випадку, якщо права когось можуть нанести шкоду іншому - держава гарантує захист
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21.10.2021 09:01 Відповісти
для тих в кого з мікробіології двійка пояснюю , вакцинація на розповсюдження вірусу не впливає ! тож права порушуються відсутністю засобів захисту !
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22.10.2021 21:46 Відповісти
Лайк! Незабаром вакцинованим нема буде до кого звернутися.
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20.10.2021 22:07 Відповісти
могут, где-то в КЗоТе есть статья
ну шо, захочешь кушать - будешь колоться
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20.10.2021 22:09 Відповісти
Там речь о обязательных прививках. От короны, в этот список не входит.
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20.10.2021 22:27 Відповісти
Возможно, но где-то должны были уже подправить, хоть в других законах, иначе могут в суды подавать.
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20.10.2021 22:38 Відповісти
Могу только предположить, что расчет на то, что никто до суда не дойдет. На самом деле, тот человек, который будет непосредственно отстранять, вполне возможно под статью КК попадет.
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20.10.2021 23:23 Відповісти
Удачный ход. От голода надежнее. А запишут как надо.
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20.10.2021 22:11 Відповісти
Взагалі то дивно не бачити у цій гілці вакцерів...
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20.10.2021 22:19 Відповісти
Тому що дятлам пояснювати що вони дятли нема сенсу, бо вони - дятли.
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20.10.2021 22:21 Відповісти
Вражаюча агітація за вакцинацію! І нічого по темі статті, чи пан підтримує ці заходи, чи ні...?
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20.10.2021 22:26 Відповісти
Коротко: за.
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20.10.2021 22:31 Відповісти
Ну хоч пан не лукавить, як решта ваксерів котрі так не і дописують у статтях схожого змісту, і в цьому йому респект! Реально дяка за відвертість!
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20.10.2021 22:38 Відповісти
антиваксери,ви кого хочеш заї..ете кількістю
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21.10.2021 00:00 Відповісти
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20.10.2021 22:21 Відповісти
як щоб я був президентом то заборонив би працювати всім хто голосував за нелоха і не носить наліпку !
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20.10.2021 22:25 Відповісти
Картіна "Под конвоєм. Антіваксєра вєзут на обязатєльную прівівку".
Ілья Рєпін. 1876 год.
https://gallerix.ru/album/Repin/pic/glrx-533630371

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20.10.2021 22:31 Відповісти
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20.10.2021 22:46 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:05 Відповісти
Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.
Конечно они будут всегда нагло врать,что жижелизация не причём.
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21.10.2021 19:16 Відповісти
 
 