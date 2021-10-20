На Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи невакцинованих держслужбовців і працівників освіти

З 8 листопада відсторонятимуть від роботи працівників держструктур, органів місцевого самоврядування та всіх освітніх установ, якщо вони не будуть щеплені від COVID-19.

Про це 20 жовтня на брифінгу щодо епідситуації на Закарпатті повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо, 4 жовтня МОЗ затвердило наказ, згідно з яким вакцинація проти коронавірусу обов'язкова для працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, установ вищої освіти, післядипломної, професійної передвищої, професійної, технічної, загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що відсторонення має на увазі не звільнення, а відсторонення від роботи без збереження зарплати. Місце роботи за невакцинованими мають зберегти, проте поки діє карантин, людина не зможе працювати на посаді.

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