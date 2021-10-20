Головні новини 20 жовтня: UA:Перший звинувачує ОП в тиску, рейтинг Зеленського впав

Суспільний мовник стверджує, що ОП висуває журналістам ультиматуми, рейтинг Зеленського падає, а Разумкова зростає, на кладовище і в крематорій вишикувалися черги, - головні новини України 20 жовтня.

UA:Перший звинуватив Офіс президента в тиску

Ведуча токшоу "Зворотний відлік" Мирослава Барчук розповіла, що ОП давно вже пускає в ефір програми тільки узгоджених нардепів "СН". А на останній ефір взагалі їх не пустив, бо участь у програмі брав Гео Лерос. Громадський мовник каже, що на журналістів тиснути не можна. Зеленський говорить, що і не тисне - мовляв, ОП тут ні при чому, а журналісти влаштували хайп. Президент стверджує, що "слуги" ходять або не ходять на ефіри з власної волі, і ніхто нічого не погоджує.

Свіжі рейтинги

Рейтинги Зеленського падають, а Разумкова ростуть, - такими є результати свіжого опитування КМІС. Президента підтримують 24,7%, ексспікера - 7,1%. 39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, майже стільки ж (39,5%) вважають, що вище політкерівництва України злило інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців". 56,9% вірять, що Коломойський виводив кошти з "Привату" через "95 квартал".

Азарова заарештували. Заочно

Печерський райсуд Києва заочно відправив експрем'єра під арешт у справі про держзраду. Це рішення дозволить розпочати стосовно Азарова, який переховується в Росії, процедуру екстрадиції.

На кладовище і в крематорій вишикувалися черги, але локдауну не буде

Катафалкам доводиться чекати на київському "Байковому" близько двох годин. Захворюваність і смертність по всій країні б'ють рекорди: за добу захворіли майже 19 тис. осіб, померли - 495. Локдаун при цьому вводити не збираються, - пообіцяв прем'єр-міністр Шмигаль.

У столиці підвищують ціни на проїзд

Скільки коштуватиме проїзд, поки невідомо, але чиновники вже заявили, що ціни точно не залишаться колишніми - енергоносії дорожчають, а перевізникам не хочеться заганяти себе в борги.

РНБО пояснив, як правильно говорити про російську агресію

Рада розробила цілий словник з 64 пунктів. Тепер зрозуміло, як говорити про АТО, ООС, окупований Крим, переселенців і Другу світову.

Apple вважає окупований Крим частиною Росії

Карта, на якій півострів позначений як російська територія, з'явилася в додатку Apple Music. МЗС України просить посольство в США розібратися.