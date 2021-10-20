Головні новини 20 жовтня: UA:Перший звинувачує ОП в тиску, рейтинг Зеленського впав
Суспільний мовник стверджує, що ОП висуває журналістам ультиматуми, рейтинг Зеленського падає, а Разумкова зростає, на кладовище і в крематорій вишикувалися черги, - головні новини України 20 жовтня.
UA:Перший звинуватив Офіс президента в тиску
Ведуча токшоу "Зворотний відлік" Мирослава Барчук розповіла, що ОП давно вже пускає в ефір програми тільки узгоджених нардепів "СН". А на останній ефір взагалі їх не пустив, бо участь у програмі брав Гео Лерос. Громадський мовник каже, що на журналістів тиснути не можна. Зеленський говорить, що і не тисне - мовляв, ОП тут ні при чому, а журналісти влаштували хайп. Президент стверджує, що "слуги" ходять або не ходять на ефіри з власної волі, і ніхто нічого не погоджує.
Свіжі рейтинги
Рейтинги Зеленського падають, а Разумкова ростуть, - такими є результати свіжого опитування КМІС. Президента підтримують 24,7%, ексспікера - 7,1%. 39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, майже стільки ж (39,5%) вважають, що вище політкерівництва України злило інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців". 56,9% вірять, що Коломойський виводив кошти з "Привату" через "95 квартал".
Азарова заарештували. Заочно
Печерський райсуд Києва заочно відправив експрем'єра під арешт у справі про держзраду. Це рішення дозволить розпочати стосовно Азарова, який переховується в Росії, процедуру екстрадиції.
На кладовище і в крематорій вишикувалися черги, але локдауну не буде
Катафалкам доводиться чекати на київському "Байковому" близько двох годин. Захворюваність і смертність по всій країні б'ють рекорди: за добу захворіли майже 19 тис. осіб, померли - 495. Локдаун при цьому вводити не збираються, - пообіцяв прем'єр-міністр Шмигаль.
У столиці підвищують ціни на проїзд
Скільки коштуватиме проїзд, поки невідомо, але чиновники вже заявили, що ціни точно не залишаться колишніми - енергоносії дорожчають, а перевізникам не хочеться заганяти себе в борги.
РНБО пояснив, як правильно говорити про російську агресію
Рада розробила цілий словник з 64 пунктів. Тепер зрозуміло, як говорити про АТО, ООС, окупований Крим, переселенців і Другу світову.
Apple вважає окупований Крим частиною Росії
Карта, на якій півострів позначений як російська територія, з'явилася в додатку Apple Music. МЗС України просить посольство в США розібратися.
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Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.
Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.
Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
Посмотрим, сколько наберут политики, которые прислушаются к твоим советам.
Усім, хто не згоден можна мене в СПАМ!
Рейтинг зеленского держался на самом тупом малообразованом быдле которое счас сидит в холодных квартирах, с перспективой сидеть в теплых, но уже за 7-8 тысяч в месяц.
И которому он сам 5 лет втирал что цену на отопление устанавливает президент лично.
Карма бубочку уже догнала, хотелось бы чтоб и прокуратура не подкачала.