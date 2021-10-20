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Новини
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Головні новини 20 жовтня: UA:Перший звинувачує ОП в тиску, рейтинг Зеленського впав

Головні новини 20 жовтня: UA:Перший звинувачує ОП в тиску, рейтинг Зеленського впав

Суспільний мовник стверджує, що ОП висуває журналістам ультиматуми, рейтинг Зеленського падає, а Разумкова зростає, на кладовище і в крематорій вишикувалися черги, - головні новини України 20 жовтня.

UA:Перший звинуватив Офіс президента в тиску

Ведуча токшоу "Зворотний відлік" Мирослава Барчук розповіла, що ОП давно вже пускає в ефір програми тільки узгоджених нардепів "СН". А на останній ефір взагалі їх не пустив, бо участь у програмі брав Гео Лерос. Громадський мовник каже, що на журналістів тиснути не можна. Зеленський говорить, що і не тисне - мовляв, ОП тут ні при чому, а журналісти влаштували хайп. Президент стверджує, що "слуги" ходять або не ходять на ефіри з власної волі, і ніхто нічого не погоджує.

Свіжі рейтинги

Рейтинги Зеленського падають, а Разумкова ростуть, - такими є результати свіжого опитування КМІС. Президента підтримують 24,7%, ексспікера - 7,1%. 39,1% українців негативно ставляться до відставки Разумкова, майже стільки ж (39,5%) вважають, що вище політкерівництва України злило інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців". 56,9% вірять, що Коломойський виводив кошти з "Привату" через "95 квартал".

Азарова заарештували. Заочно

Печерський райсуд Києва заочно відправив експрем'єра під арешт у справі про держзраду. Це рішення дозволить розпочати стосовно Азарова, який переховується в Росії, процедуру екстрадиції.

На кладовище і в крематорій вишикувалися черги, але локдауну не буде

Катафалкам доводиться чекати на київському "Байковому" близько двох годин. Захворюваність і смертність по всій країні б'ють рекорди: за добу захворіли майже 19 тис. осіб, померли - 495. Локдаун при цьому вводити не збираються, - пообіцяв прем'єр-міністр Шмигаль.

У столиці підвищують ціни на проїзд

Скільки коштуватиме проїзд, поки невідомо, але чиновники вже заявили, що ціни точно не залишаться колишніми - енергоносії дорожчають, а перевізникам не хочеться заганяти себе в борги.

РНБО пояснив, як правильно говорити про російську агресію

Рада розробила цілий словник з 64 пунктів. Тепер зрозуміло, як говорити про АТО, ООС, окупований Крим, переселенців і Другу світову.

Apple вважає окупований Крим частиною Росії

Карта, на якій півострів позначений як російська територія, з'явилася в додатку Apple Music. МЗС України просить посольство в США розібратися.

Автор: 

Apple (676) Азаров Микола (1877) журналістика (1777) Зеленський Володимир (24213) Київ (19626) цвинтар (198) рейтинг (1663) свобода слова (391) РНБО (2293) телебачення (1174) Разумков Дмитро (1528) Офіс Президента (2029) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) крематорій (25)


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Топ коментарі
+8
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20.10.2021 22:27
+7
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20.10.2021 22:26
+6
Політикам варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.

Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.

Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
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20.10.2021 22:18
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Політикам варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.

Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.

Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
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20.10.2021 22:18 Відповісти
Вот мы и проверим твою мысль во время следующих выборов.
Посмотрим, сколько наберут политики, которые прислушаются к твоим советам.
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20.10.2021 22:27 Відповісти
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20.10.2021 22:26 Відповісти
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20.10.2021 22:27 Відповісти
ВОНО, так і тільки так!

Усім, хто не згоден можна мене в СПАМ!
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20.10.2021 23:14 Відповісти
Разумков наследник Медведчука.
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20.10.2021 22:31 Відповісти
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20.10.2021 22:32 Відповісти
Вот и второй лётчик.
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20.10.2021 22:33 Відповісти
Оно такое и есть...
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20.10.2021 22:33 Відповісти
У Зеленського падає, у Разумкова росте... Лише Петро Олексійович стабільненько тримається середини.
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20.10.2021 22:35 Відповісти
Никаких шансов во втором туре.
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20.10.2021 22:42 Відповісти
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20.10.2021 22:52 Відповісти
То не балотуйся
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20.10.2021 22:53 Відповісти
Я выбирать буду.
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20.10.2021 22:56 Відповісти
СтАять!Доїдай!!!
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20.10.2021 23:02 Відповісти
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20.10.2021 22:53 Відповісти
От навіщо так паплюжити світлий лик ГЕТЬмана нашого? Що чекає Петра Олексійовича після такого макіяжу, якщо Януковощу лише червону цятку на лобі намалювали?
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20.10.2021 23:55 Відповісти
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20.10.2021 22:36 Відповісти
Что-то Марьяна Безуглая резко разлюбила ходить на телеканалы....Это после феерического интервью о работе комиссии по расследованию срыва спецоперации ....
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20.10.2021 22:49 Відповісти
А шо по поводу падєнія рєйтінга думає Український недержавний центр найнезалежніших економічних і політичних досліджень ім. Разумкова?

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20.10.2021 22:57 Відповісти
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20.10.2021 23:01 Відповісти
там и 24% нету.
Рейтинг зеленского держался на самом тупом малообразованом быдле которое счас сидит в холодных квартирах, с перспективой сидеть в теплых, но уже за 7-8 тысяч в месяц.
И которому он сам 5 лет втирал что цену на отопление устанавливает президент лично.
Карма бубочку уже догнала, хотелось бы чтоб и прокуратура не подкачала.
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20.10.2021 23:07 Відповісти
Новинка на ринку! Новітня 95 кварталівська сковорідка з електронним антипригарним покриттям !!! Коли у Вас починає підгоряти їжа - в квартирі автоматично відключається інтернет.
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21.10.2021 09:04 Відповісти
А замовили футболочки і майки "Я тобі не дорогенька" чи " я тобі не пані", чи як там Вован їх обізвав?
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21.10.2021 09:10 Відповісти
 
 