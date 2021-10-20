Українського політв'язня в РФ Приходька утримують в одиночній камері у в'язниці для особливо небезпечних злочинців, - адвокат

Українського політв'язня в РФ Олега Приходька утримують в одиночній камері у в'язниці для особливо небезпечних злочинців у Володимирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

Адвокат Сергій Легостов уперше за 3 місяці зміг поспілкуватися з Приходьком після етапування з Новочеркаська.

"Побачення з підсудним відбулося без дотримання конфіденційності, зазначеної в законодавстві. На зустрічі був присутній представник установи з відеокамерою, що записує розмову. Сам Приходько перебував за склом, зв'язок був низької якості, особливо з огляду на те, що засуджений має проблеми зі слухом. Через 25 хвилин розмова підійшла до кінця через обідню перерву у в'язниці", - розповів Легостов.

Адвокат також звернув увагу, що йому не дозволили передати підзахисному низку документів для підпису, що є грубим порушенням прав. Йдеться про подання касаційної скарги на оскарження його вироку, термін написання якої закінчується вже в листопаді. Крім цього, як стверджує адвокат, було відмовлено передати довіреність на представлення інтересів в ЄСПЛ, згоду на розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, персональних даних та опитування Приходька про умови утримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеперебування кримського політв'язня Приходька нині невідоме, - Денісова

Приходько повідомив, що перебуває весь цей час в одиночній камері. Літній чоловік із хронічними захворюваннями змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.

Також Приходько не отримав жодного листа. Його кореспонденція теж не доходить до родичів, хоча він пише її щодня. Політв'язень вважає, що вся його пошта цензурується виправною установою. Захисник охарактеризував це, як "повний інформаційний голод". Адміністрація в'язниці відмовляється видавати Приходьку його особисті речі, в яких у нього є номери телефонів рідних і близьких, за допомогою яких він може написати заяву на дзвінок.

Також читайте: У кримського політв'язня Олега Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям, - український консул Малишевський

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Суд РФ засудив українського політв'язня Приходька до 5 років ув'язнення.