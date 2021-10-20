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Очільник НАК "Нафтогаз" Вітренко впевнений, що Україна може відмовитися від імпорту газу впродовж 5 років

Очільник НАК

Україна може відмовитися від імпорту газу за 5 років завдяки власному видобутку, виробленню біогазу та підвищення енергоефективності.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Вітренко заявив, що досягти цієї мети Україна зможе завдяки трьом факторам: нарощуванню видобутку газу, збільшенню виробництва Україною біогазу та підвищенню енергоефективності.

Зокрема, за словами глави "Нафтогазу", Україна як найбільша за територією країна в Європі має величезний потенціал для виробництва біогазу. Цей газ утворюється при мікробіологічному розкладанні метанових бродінь біомаси або біовідходів твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, у каналізації, вигрібних ямах тощо.

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"Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тому у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій і виробництва біомаси. У нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу", - упевнений Вітренко.

Він також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

"Україна вдвічі менше енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі - українці споживають багато природного газу. Однак для досягнення енергетичної незалежності України має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша і надійна енергія - це та, яку ви не витратили даремно", - сказав він.

Автор: 

газ (10481) Нафтогаз (4429) енергоефективність (494) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+16
Порошенко безвиз, Зеленский безгаз. Надо же оставить след в истории,что бы помнили.
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20.10.2021 22:56
+12
Трепло, а если смотреть на его реальные дела то за 9 месяцев этого года добыча упала на 5%.
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20.10.2021 22:58
+4
Но все эти пять лет сын мамы Наташи должен оставаться на своей должности. Иначе счастья нам не будет.
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20.10.2021 23:04
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Вся надежда на потепление климата ( которым пугают) и полного отказа от отопления.
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20.10.2021 22:54 Відповісти
А как же водород? Витренко, ты чего, самое главное забыл
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20.10.2021 22:55 Відповісти
Водород у него только после гороха.
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20.10.2021 23:05 Відповісти
Порошенко безвиз, Зеленский безгаз. Надо же оставить след в истории,что бы помнили.
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20.10.2021 22:56 Відповісти
Трепло, а если смотреть на его реальные дела то за 9 месяцев этого года добыча упала на 5%.
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20.10.2021 22:58 Відповісти
зеленая болтовня
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20.10.2021 23:02 Відповісти
если уберет от газовых скважин, принадлежащих народу, ******** каломойского, ахметова , шуфрича и прочую пздоту.
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20.10.2021 23:04 Відповісти
Для этого Майдан нужен, только без последующего демонтажа, а так годков на десять, бандитов олигархов теперешних в тюрьму, ну и конечно до власти украинских заслуженных образованных людей, а не купленную олигархами зелёную куклу.
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21.10.2021 00:04 Відповісти
Но все эти пять лет сын мамы Наташи должен оставаться на своей должности. Иначе счастья нам не будет.
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20.10.2021 23:04 Відповісти
Україна могла відмовитись від імпорту газу десь на 2014-15 рік.
Це й стало однією з причин війни еа Донбасі. Згадаєм де саме виліз гіркін.
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20.10.2021 23:14 Відповісти
Не могла. На Донбасі були передпосилки розробки сланцевих родовищ, ціна тоді на газ сильно впала, і розробка була б не рентабельна.
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21.10.2021 06:28 Відповісти
за п'ять років повмирають стільки,що тим які залишаться,вистачить те що здобудуть.
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20.10.2021 23:14 Відповісти
Який ви оптиміст. Я також, сподіваюсь, що відмова від вакцинації, і голосування за Зе ,то симптоми одної хвороби.
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21.10.2021 06:41 Відповісти
Уже отказывались... Недавняя стратегия 2020 провалилась с треском. Теперь ещё хотят оттянуть на 5 лет. Тянут время, а вы, мол, ждите. Дальше снова придумают стратегию. Только и она будет для затягивания времени и продлении их времени в креслах.
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20.10.2021 23:14 Відповісти
Стратегия здорового человека - это отказаться от импорта самолётов, автомобилей, компьютеров в пользу своего производства. Стратегия курильщика - отказаться от импорта газа, угля, бананов.
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20.10.2021 23:29 Відповісти
Походу, тебя на банан присадили, урусский
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21.10.2021 06:31 Відповісти
И такую муйню мы слышим уже 30 лет)))))
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20.10.2021 23:36 Відповісти
А 31 год назад что Вы слышали, или 36 лет назад, кажись сухой закон, гластность, перестройка? Это ли не муйня?
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21.10.2021 00:36 Відповісти
"Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. Источник:
Хорошу землю заставляти батареями?
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20.10.2021 23:50 Відповісти
У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", - уверен Витренко. Источник:
Він не розвинений по справжньому.
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20.10.2021 23:51 Відповісти
Украинский газ народу для отопления, а бизнес пускай развивает технологии.
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21.10.2021 00:06 Відповісти
Украина богатая природными ресурсами страна, давайте сначала согласно Конституции обеспечьте народ тем что имеется, а проекты развивайте, только не на словах, а на деле.
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21.10.2021 00:13 Відповісти
Запровадження "Фонду майбутніх поколінь" по принципу Данії та інших розвинених країн це один із драйверів розвитку України, але олігархічним групам не вигідно виносити це питання в інформаційне поле навіть на обговорення не те що реалізацію
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21.10.2021 02:27 Відповісти
Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет благодаря собственной добыче, выработке биогаза и повышению энергоэффективности. Источник:

Где-то я уже про это слышал, от Коболева и Гройсмана. Правда ни одного ни второго уже у руля нет, но и увеличения добычи газа тоже нет.
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21.10.2021 00:28 Відповісти
скважины бурите епрст, газа в Украине только разведанного на 1 трлн. кубов..в полесье бурите, там есть газ...олешкинскую пустыню, там всего валом, не только газа...
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21.10.2021 00:33 Відповісти
ЄС із СШАми поки що тільки думають , а Україна вже декарбонізується з такими дятлами у руля.
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21.10.2021 01:05 Відповісти
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21.10.2021 01:32 Відповісти
Можливо вже пора запровадити "Фонд майбутніх поколінь" по принципу Данії та інших розвинених країн. Чому ця успішна в стратегія не обговорюється в українському інформаційному просторі.
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21.10.2021 02:19 Відповісти
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21.10.2021 06:33 Відповісти
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21.10.2021 06:36 Відповісти
Ещё одно брехло всплыло!! То тот придурок колобов дурил нас шесть лет , ничего не делал и получал по 3-4 млн гривен зарплаты екжемесячно!!То теперь этот фрукт врёт и не моргнёт!!
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21.10.2021 09:25 Відповісти
У нас мільйони людей до сих пір не мають газових лічильників. А ті, що мають, інколи не можуть передати дані, бо облгази не хочуть їх приймати, й рахують по-своєму.
Скільки неправильно облікованого (краденого) газу на різних підприємствах, теплоенерго науці і Нафтогазу теж невідомо.
Тому, можливо, Україна і через 5 місяців могла жити без імпортного газу, але хто ж ій це дозволить.
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21.10.2021 10:24 Відповісти
Не при зелёной власти
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21.10.2021 11:46 Відповісти
 
 