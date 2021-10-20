Очільник НАК "Нафтогаз" Вітренко впевнений, що Україна може відмовитися від імпорту газу впродовж 5 років

Україна може відмовитися від імпорту газу за 5 років завдяки власному видобутку, виробленню біогазу та підвищення енергоефективності.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Вітренко заявив, що досягти цієї мети Україна зможе завдяки трьом факторам: нарощуванню видобутку газу, збільшенню виробництва Україною біогазу та підвищенню енергоефективності.

Зокрема, за словами глави "Нафтогазу", Україна як найбільша за територією країна в Європі має величезний потенціал для виробництва біогазу. Цей газ утворюється при мікробіологічному розкладанні метанових бродінь біомаси або біовідходів твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, у каналізації, вигрібних ямах тощо.

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"Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тому у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій і виробництва біомаси. У нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу", - упевнений Вітренко.

Він також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

"Україна вдвічі менше енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі - українці споживають багато природного газу. Однак для досягнення енергетичної незалежності України має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша і надійна енергія - це та, яку ви не витратили даремно", - сказав він.