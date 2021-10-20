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Новини Агресія Росії проти України
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"Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Черкаської області заявив, що Чорне море і Крим - не "власність однієї людини".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Укотре разом із нашими друзями - міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території і кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права і відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти", - підкреслив президент, виступаючи в Центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби.

"Вірю, що настане той день, коли ми, українці, використовуватимемо наші літаки, вертольоти, безпілотники в мирному небі тільки для зйомок яскравих подій, щасливих облич українців, териконів у Донецькій області, безкрайніх ланів пшениці на Луганщині та Черкащині, тиші вод Азовського і Чорного морів і, звичайно, краси Карпатських і Кримських гір", - додав Зеленський.

Читайте також: "На Донбасі" і без "Л/ДНР": в рамках боротьби з російською пропагандою РНБО розробила глосарій для ЗМІ та чиновників. ТАБЛИЦЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Крим (14183)


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Топ коментарі
+23
поток сознания
видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
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20.10.2021 23:18
+22
Что оно снова несёт? Какого одного человека? ***** что-ли?!
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
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20.10.2021 23:20
+14
долой ЗЕ-лень !
Хай живе Гетьман !
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20.10.2021 23:22
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поток сознания
видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
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20.10.2021 23:18 Відповісти
+++, но вы не правы, просто идиот
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20.10.2021 23:40 Відповісти
У англійця є дружина і коханка. Любить він дружину.
У француза є дружина і коханка. Любить він коханку.
У єврея є дружина і коханка. А любить він маму.
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21.10.2021 09:57 Відповісти
Что оно снова несёт? Какого одного человека? ***** что-ли?!
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
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20.10.2021 23:20 Відповісти
Порошенко, неужели не понятно. Пославшего украинских моряков на верную смерть на штурм крымского моста.
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20.10.2021 23:57 Відповісти
что, серьезно ?
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21.10.2021 00:05 Відповісти
Тихо . Не вспугни. Весело с ним.
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21.10.2021 01:20 Відповісти
С сарказмом тут на форуме в последнее время проблемы
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21.10.2021 01:56 Відповісти
Хорошо тебя тыркнуло - до сих пор не отпускает ...
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21.10.2021 00:25 Відповісти
И как оно? Мост взяли или все погибли верной смертью?

Или просто заставили весь ЧФ РФ встать на рога и гоняться за собой почти сутки?
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21.10.2021 00:33 Відповісти
Дрыщ ЗЕбанутый, а что это ты, убогий, кукарекаешь через прокси-сервер под флагом нашего союзника? Вас, идиотов, видно под любым флагом, стоит почитать текст. Доложи Дерьмаку, что тебя, зебанька, порохобот Кот разоблачил и вывалял в говне. ЗЕленом. Дерьмак тебя утешит, нальет гранчак стекломою и разрешит без очереди соснуть бубочкину пипетку.
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21.10.2021 07:43 Відповісти
Хотел написать то же самое...но вы меня опередили...Крым= Территория Украины - а она принадлежит Народу Украины. Народ Украины - это абстрактное понятие обозначающее всю совокупность Граждан Украины - любых национальностей и происхождений... и основа государства на основах неделимости, целостности и независимости Государства Украина в её международно признанных границах..

То есть нету такой херни как Киев для Чернигоцев или Харьков для Львовян...или Крым для Крымчан ибо налоги с Вуйко что приехал из Польши со сборов ананасов тратятся в той же степени на Харьков или Донецк как и деньги Изюмского предпринимателя на "Полоныны"...и Он имеет право приехать на терриконы под Металлургический завод отдохнуть вставить себе Херсонский огурец в известное место и получить "силы земли"...и никто не может лишить его такого права.

Потому москали и выдумали эту дичь с народами Донбасяу и Лугондоняу и народ крыма... - но таких народов нет. Есть Народ Украины и если русскоговорящий Сумчанин не согласен с аннексией Крыма то отторгнуть его нельзя до момента Всеукраинского референдума с результатом которого согласятся как согласные так и несогласные Все граждане Украины что посетят данное мероприятие...и сколько присоединением это не называй - международное право Российским не станет...

Более того даже если Ермак захочет отдать своим кураторам Крым - всё это херня - потому что отменится это решение любым судом любой инстанции как превышение полномочий - максимум они заморозят этот вопрос и всё.

Так что Слить нас могут только сами МЫ....так что не видитесь на манипуляции и прочую дичь. Соблюдайте Информационную гигиену!)
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21.10.2021 01:13 Відповісти
Всё правильно! Ассоциация у вас не возникла, Хрущёв Ермак?
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21.10.2021 05:36 Відповісти
ухарь ухариться заухарился....

альо, ухарь,
где зарплата Воинам?
где выполнение военного заказа ?
где поддержка военпрома ?

балаболка хр..нова !!!
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20.10.2021 23:20 Відповісти
долой ЗЕ-лень !
Хай живе Гетьман !
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20.10.2021 23:22 Відповісти
ему ни кто, а мне и моей стране мешают, вы не в курсе?
тогда наф пошел в паРашу и не высовывайся.
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20.10.2021 23:43 Відповісти
Поменяйте ему траву или порошёк,шо он курит?
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20.10.2021 23:57 Відповісти
Це питання до єрмоли
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21.10.2021 00:03 Відповісти
Судячи з твоїх дій твоя власність вся Україна.
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21.10.2021 00:05 Відповісти
"Верю, что наступит тот день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий" --вроде сейчас оно использует самолеты вертолеты и беспилотники на передовой.
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21.10.2021 00:34 Відповісти
а бамбить?
самольоты летять, бамбить будем !

бамбандировщики тоже видосики мылить будут ?
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21.10.2021 01:00 Відповісти
у этого ..итара только одно на уме - КИНО !
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21.10.2021 01:00 Відповісти
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21.10.2021 00:39 Відповісти
Нельзя старого педофила ********* ************* человеком называть. В нём нет ничего человеческого. Это дьявольское отродье, прилитевшее к нам из другой планеты. На Земле такие не рождаются. Даже Гитлер на его фоне - пустышка !
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21.10.2021 00:46 Відповісти
А если одним словом, то фюрер репоедов - *****.
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21.10.2021 07:47 Відповісти
1 марта 2019 года
клип ТИКа "Циклоны" оказался пророческим
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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21.10.2021 00:46 Відповісти
Владімир також нині не тренд
Он у москалів вже є такий презідент
І як би не вийшло нам з вами на зло
Із маленького Вовки велике ху....

Ви скажете, а що ти понтуєшся
А чому це ти Вітька не балатуєшся
А я відповім без усяких нюансів
Третій Вітька...

Так, що у нас знову немає вибору
Давайте обирати якогось там лідера
Не знаю як вам, ну, а як по мені
В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні

Весняні циклони, ці клоуни
Недолюстровані, перефарбовані
З вилами й косами на постаменти
Голими й босими йдуть в президенти
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21.10.2021 00:51 Відповісти
https://www.facebook.com/100023144378535/videos/357117512625706 https://www.facebook.com/100023144378535/videos/357117512625706

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21.10.2021 01:19 Відповісти
Ну бубочка молодець. Може ще на піаніні зіграє...
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21.10.2021 03:07 Відповісти
1."Та сторона"
2."Один человек"
Далі буде...
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21.10.2021 05:56 Відповісти
А що там з Азовським морем? Де супер "зелені катери 95 кварталу" і Беняавіаносці? Чому за Азовське море мовчимо?
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21.10.2021 08:03 Відповісти
таке вумне-аж страшно!
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21.10.2021 08:56 Відповісти
Ці пропагандони мабть бути знищені https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
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10.03.2022 14:07 Відповісти
 
 