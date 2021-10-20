"Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Черкаської області заявив, що Чорне море і Крим - не "власність однієї людини".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Укотре разом із нашими друзями - міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території і кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права і відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти", - підкреслив президент, виступаючи в Центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби.
"Вірю, що настане той день, коли ми, українці, використовуватимемо наші літаки, вертольоти, безпілотники в мирному небі тільки для зйомок яскравих подій, щасливих облич українців, териконів у Донецькій області, безкрайніх ланів пшениці на Луганщині та Черкащині, тиші вод Азовського і Чорного морів і, звичайно, краси Карпатських і Кримських гір", - додав Зеленський.
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видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
У француза є дружина і коханка. Любить він коханку.
У єврея є дружина і коханка. А любить він маму.
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
Или просто заставили весь ЧФ РФ встать на рога и гоняться за собой почти сутки?
То есть нету такой херни как Киев для Чернигоцев или Харьков для Львовян...или Крым для Крымчан ибо налоги с Вуйко что приехал из Польши со сборов ананасов тратятся в той же степени на Харьков или Донецк как и деньги Изюмского предпринимателя на "Полоныны"...и Он имеет право приехать на терриконы под Металлургический завод отдохнуть вставить себе Херсонский огурец в известное место и получить "силы земли"...и никто не может лишить его такого права.
Потому москали и выдумали эту дичь с народами Донбасяу и Лугондоняу и народ крыма... - но таких народов нет. Есть Народ Украины и если русскоговорящий Сумчанин не согласен с аннексией Крыма то отторгнуть его нельзя до момента Всеукраинского референдума с результатом которого согласятся
как согласные так и несогласныеВсе граждане Украины что посетят данное мероприятие...и сколько присоединением это не называй - международное право Российским не станет...
Более того даже если Ермак захочет отдать своим кураторам Крым - всё это херня - потому что отменится это решение любым судом любой инстанции как превышение полномочий - максимум они заморозят этот вопрос и всё.
Так что Слить нас могут только сами МЫ....так что не видитесь на манипуляции и прочую дичь. Соблюдайте Информационную гигиену!)
альо, ухарь,
где зарплата Воинам?
где выполнение военного заказа ?
где поддержка военпрома ?
балаболка хр..нова !!!
Хай живе Гетьман !
тогда наф пошел в паРашу и не высовывайся.
самольоты летять, бамбить будем !
бамбандировщики тоже видосики мылить будут ?
клип ТИКа "Циклоны" оказался пророческим
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
Он у москалів вже є такий презідент
І як би не вийшло нам з вами на зло
Із маленького Вовки велике ху....
Ви скажете, а що ти понтуєшся
А чому це ти Вітька не балатуєшся
А я відповім без усяких нюансів
Третій Вітька...
Так, що у нас знову немає вибору
Давайте обирати якогось там лідера
Не знаю як вам, ну, а як по мені
В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні
Весняні циклони, ці клоуни
Недолюстровані, перефарбовані
З вилами й косами на постаменти
Голими й босими йдуть в президенти
2."Один человек"
Далі буде...