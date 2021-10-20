"Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Черкаської області заявив, що Чорне море і Крим - не "власність однієї людини".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Укотре разом із нашими друзями - міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море і наш український півострів Крим - це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території і кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права і відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти", - підкреслив президент, виступаючи в Центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби.

"Вірю, що настане той день, коли ми, українці, використовуватимемо наші літаки, вертольоти, безпілотники в мирному небі тільки для зйомок яскравих подій, щасливих облич українців, териконів у Донецькій області, безкрайніх ланів пшениці на Луганщині та Черкащині, тиші вод Азовського і Чорного морів і, звичайно, краси Карпатських і Кримських гір", - додав Зеленський.

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