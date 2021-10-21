НАТО не планує розгортати в космосі системи озброєння для стримування новітніх ракетних загроз, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс вважає космос дуже важливим простором для забезпечення власної діяльності, але не має наміру розміщувати в космосі системи озброєння для стримування новітніх ракетних загроз.

Про це під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, який відбудеться 21-22 жовтня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАТО інвестує, адаптує та розвиває сучасні спроможності, щоб бути готовими до відповіді, до захисту й оборони проти будь-яких загроз, включаючи сучасні ракетні системи. Ми робимо це багатьма різними шляхами. Ми також нарощуємо нашу активність у космосі, тому що він є надзвичайно важливим для наших комунікацій, для ракетного попередження, для спостереження тощо. Але НАТО не має жодних планів з розгортання будь-якої зброї у космосі. Це не є частиною наших космічних зусиль. Я не можу говорити від імені всіх союзників по НАТО, але НАТО не має таких планів", - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що союзники по Альянсу докладають зусиль для того, щоб бути на вістрі технологічного прогресу. Зокрема, за його словами, вже цього тижня Альянс започаткує так званий інноваційний фонд НАТО.

"Я очікую, що цей багатонаціональний фонд буде здатним інвестувати 1 мільярд євро. Фонд буде підтримувати розвиток подвійних, новітніх та руйнівних технологій у ключових сферах, що стосуються безпеки Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Він нагадав, що під час Брюссельського саміту у червні поточного року лідери НАТО погодилися заснувати так званий "Прискорювач оборонних інновацій", спільний інструмент, який матиме два центри у Європі та у Північній Америці, а також розгалужену мережу відділень, які вивчатимуть можливість використання цивільних інновацій в інтересах безпеки.

До того, як зазначив Столтенберг, в НАТО з’явилася перша в історії Стратегія щодо розвитку штучного інтелекту, яка передбачає його використання в таких сферах, як опрацювання масивів інформації, в енергетиці та у кібернетичній безпеці. Ця ж стратегія встановлює принципи безпечного та відповідального використання таких технологій, у повній відповідності до міжнародного законодавства у цій сфері.

Нагадаємо, програма розвитку "НАТО 2030", положення якої знайшли підтримку лідерів НАТО під час Брюссельського саміту у червні поточного року, одним із ключових напрямків діяльності передбачає технологічний розвиток країн Альянсу та відповідних об’єднаних спроможностей, щоб зберегти роль лідера у конкурентному глобальному середовищі та забезпечити надійний захист всіх союзників від сучасних загроз.

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