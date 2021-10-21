США продовжать підтримувати НАТО і стримувати спроби РФ домінувати в регіоні Чорного моря, - глава Пентагону Остін

Сполучені Штати Америки продовжать перешкоджати спробам Росії отримати домінуючі позиції в чорноморському регіоні.

Про це заявив глава американського оборонного відомства Ллойд Остін на пресконференції в Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що дестабілізаційна діяльність Росії у Чорному морі і поблизу нього відображає її прагнення знову дістати позицію домінування в регіоні і запобігти реалізації єдності, свободи і миру Європи", - заявив Остін за підсумками зустрічі з міністром оборони Румунії Ніколає Чуке.

"Я вважаю, наші позиції в регіоні продовжують становити суттєву загрозу Росії і дозволяють силам НАТО діяти більш ефективно в разі, якщо стримування зазнає невдачі", - додав Остін.

За словами шефа Пентагону, він обговорив з румунським колегою "важливість зміцнення співпраці з союзниками в Чорному морі і партнерами з метою стримування і захисту від згубної російської активності в регіоні".

За його словами, американські позиції в регіоні підтверджуються "прагненням підтримувати ротаційну присутність сил США". Остін зазначив, що в Румунії зараз перебувають близько тисячі американських військових, і цього достатньо для ефективного протистояння загрозам.

Остін 20 жовтня відвідав Румунію, де зустрівся з президентом Клаусом Йоганнісом і міністром оборони Ніколає Чуке.

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