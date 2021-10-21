"Талібан" погодив співпрацю з Росією, КНР та Іраном для протидії "Ісламській державі"

Екстремісти з руху "Талібан" 20 жовтня погодилися співпрацювати з Росією, КНР та Іраном у сфері регіональної безпеки для протидії терористам "Ісламської держави" і незаконному наркотрафіку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, відповідні переговори відбувалися у Москві.

"У спільній заяві сторони московської зустрічі заявили, що висловили стурбованість діяльністю терористичних угруповань і підтвердили свою готовність продовжувати сприяти безпеці в Афганістані для сприяння регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники "Талібану" перед переговорами в Москві зустрілися з представниками Європейського Союзу та США і відвідали Туреччину, щоб заручитися офіційним визнанням і допомогою від міжнародної спільноти.

Додається, що упродовж останніх років РФ зверталася до талібів і кілька разів приймала їхніх представників для проведення переговорів, попри те, що "Талібан" - заборонена в РФ організація.

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