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Новини
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"Талібан" погодив співпрацю з Росією, КНР та Іраном для протидії "Ісламській державі"

Екстремісти з руху "Талібан" 20 жовтня погодилися співпрацювати з Росією, КНР та Іраном у сфері регіональної безпеки для протидії терористам "Ісламської держави" і незаконному наркотрафіку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, відповідні переговори відбувалися у Москві.

"У спільній заяві сторони московської зустрічі заявили, що висловили стурбованість діяльністю терористичних угруповань і підтвердили свою готовність продовжувати сприяти безпеці в Афганістані для сприяння регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники "Талібану" перед переговорами в Москві зустрілися з представниками Європейського Союзу та США і відвідали Туреччину, щоб заручитися офіційним визнанням і допомогою від міжнародної спільноти.

Додається, що упродовж останніх років РФ зверталася до талібів і кілька разів приймала їхніх представників для проведення переговорів, попри те, що "Талібан" - заборонена в РФ організація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби відмовилися співпрацювати із США в боротьбі з ІДІЛ

Автор: 

Іран (2062) Китай (4678) москва (1263) росія (65856) Талібан (150) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+11
Омерзительная четвёрка
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21.10.2021 04:58
+7
ага талибы 20 лет делали теракты по всему Афганистану ,а теперь угомонятся ...откажутся от свого естественного ремесла
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21.10.2021 05:45
+5
Ну наконец то Россия нашла истоки своих корней и духовности !
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21.10.2021 09:07
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Ещё один плацдарм утёк от НАТО к Китаю и рф.
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21.10.2021 01:57 Відповісти
Омерзительная четвёрка
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21.10.2021 04:58 Відповісти
Альянс изгоев.
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21.10.2021 08:23 Відповісти
ага талибы 20 лет делали теракты по всему Афганистану ,а теперь угомонятся ...откажутся от свого естественного ремесла
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21.10.2021 05:45 Відповісти
А зачем теперь талибам теракты? Против себя теракты устраивать? Они теперь могут официально убивать кого угодно и выдавать это за правосудие. Они теперь будут бороться с террористами что бы их не подрывали. Не против мгил или алькаиды, но против тех кто может им угрожать.
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21.10.2021 07:26 Відповісти
переходный процесс террора пройден, режим установлен
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21.10.2021 07:59 Відповісти
черговий когнітивний десонанс
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21.10.2021 05:45 Відповісти
"пчелы против меда " (С)
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21.10.2021 07:13 Відповісти
Талібан та регіональна стабільність(??????) Давно я так не сміявся...
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21.10.2021 07:51 Відповісти
Іран проти ІГІЛ?
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21.10.2021 08:02 Відповісти
" не законному наркотрафику" .. теперь это будет законным надо понимать... у них это основная часть дохода
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21.10.2021 08:30 Відповісти
Ну наконец то Россия нашла истоки своих корней и духовности !
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21.10.2021 09:07 Відповісти
 
 