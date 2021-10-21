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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб

За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб

За минулу добу, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 21 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили в штабі.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб 01

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обстріл (28993) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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а как ответили ВСУ?
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21.10.2021 07:52 Відповісти
Читаю российские сми то-же самое.Все врут?Думается ,что стреляют в друг друга,однозначно,но почему-то гибнут мирные жители только в Донбассе восставших.Реально ТВ России показывает трупы убиенных детей ,стариков.
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21.10.2021 08:08 Відповісти
Що з приводу обстрілів фіксує ОБСЄ, тебе не цікавить? Через це ви і намагаєтесь позбутися місії, щоб не заважала вам брехати, про "гібель мирних жітелей убієнних кієвской хунтой" І хто такі "восставшіє", вато? Україна воює з кацапами.
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21.10.2021 09:53 Відповісти
Ещё раз прочитал и посмялся-прямо так и невинные овечки ВСУ.Подумал,а зачем террористам палить на ту сторону,смысл?Чтобы ответили и они улетели на небеса?У ВСУ есть причины стрелять как никак захватчик,террорист,а у противоположной стороны нет ,однозначно.Так-что не надо врать так очевидно,
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21.10.2021 08:13 Відповісти
Ваня, а почему стреляли в Чечне?
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21.10.2021 08:41 Відповісти
ванька, а ну быстро в стойло, на бутылку пора!
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21.10.2021 12:03 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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21.10.2021 09:54 Відповісти
Нашему воину скорейшего выздоровления, восстановления и возвращение в строй! Расеянцам и их наемникам побольше двухсотых и тяжелых ранений . Убей русского, очисти землю Украины от русской падали!
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21.10.2021 11:58 Відповісти
 
 