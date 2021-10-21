За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб
За минулу добу, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.
Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 21 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили в штабі.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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