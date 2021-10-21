У центрі Києва 23-24 жовтня обмежать рух транспорту через марафон, - КМДА. Список вулиць

У зв'язку із проведенням Wizz Air Kyiv City Marathon у центрі Києва 23 і 24 жовтня обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Так, на вихідних із 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської).

При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону перекриють низку вулиць:

Зокрема, з 5:00 до 22:00 вул. Алли Тарасової, вул. Мала Житомирська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка), вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі).

З 8:00 до 10:30 бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги), площа Перемоги.

З 8:00 до 11:00 вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого), вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської), вул. Жилянська, вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі).

З 8:00 до 12:00 вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка), бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка), вул. Хрещатик, Європейська площа, Музейний провулок, вул. Грушевського.

З 8:00 до 12:30 - Петрівська алея, Паркова дорога, алея Героїв Крут.

З 8:00 до 15:30 - вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, Глибочицький проїзд.

З 8:00 до 16:00 - вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської), вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Січових Стрільців.

З 8:30 до 13:00 - Дніпровський узвіз (у напрямку моста Патона), вул. Лаврська, вул. Запечерний, бульвар Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької), обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ру Дружби Народів).

З 8:45 до 13.00 - проспект Соборності, вул. Сверстюка, Русанівський канал, вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона), Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона).

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З 8:45 до 13:30 - Набережне шосе (в напрямку моста Патона).

З 8:45 до 15: 30- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі).

З 9:00 до 14:30 - вул. Труханівська.

З 9:30 до 14:30 - обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту Бандери).

З 9:30 до 15:30 - вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона), Гаванський міст, Парк Муромець.