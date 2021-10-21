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Новини
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У центрі Києва 23-24 жовтня обмежать рух транспорту через марафон, - КМДА. Список вулиць

У центрі Києва 23-24 жовтня обмежать рух транспорту через марафон, - КМДА. Список вулиць

У зв'язку із проведенням Wizz Air Kyiv City Marathon у центрі Києва 23 і 24 жовтня обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Так, на вихідних із 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської).

При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону перекриють низку вулиць:

Зокрема, з 5:00 до 22:00 вул. Алли Тарасової, вул. Мала Житомирська, вул. Трьохсвятительська, вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка), вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі).

З 8:00 до 10:30 бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги), площа Перемоги.

З 8:00 до 11:00 вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого), вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської), вул. Жилянська, вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі).

З 8:00 до 12:00 вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка), бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка), вул. Хрещатик, Європейська площа, Музейний провулок, вул. Грушевського.

З 8:00 до 12:30 - Петрівська алея, Паркова дорога, алея Героїв Крут.

З 8:00 до 15:30 - вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, Глибочицький проїзд.

З 8:00 до 16:00 - вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської), вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Січових Стрільців.

З 8:30 до 13:00 - Дніпровський узвіз (у напрямку моста Патона), вул. Лаврська, вул. Запечерний, бульвар Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької), обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ру Дружби Народів).

З 8:45 до 13.00 - проспект Соборності, вул. Сверстюка, Русанівський канал, вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона), Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона).

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З 8:45 до 13:30 - Набережне шосе (в напрямку моста Патона).

З 8:45 до 15: 30- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі).

З 9:00 до 14:30 - вул. Труханівська.

З 9:30 до 14:30 - обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту Бандери).

З 9:30 до 15:30 - вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона), Гаванський міст, Парк Муромець.

У центрі Києва 23-24 жовтня обмежать рух транспорту через марафон, - КМДА 01

Автор: 

Київ (19632) транспорт (1402) марафон (115) обмеження (245)


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Топ коментарі
+4
За.бали вы со своими марафонами.
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21.10.2021 07:29
+3
Да задолбали уже этими перекрытиями улиц, бегайте в лесу, уроды!
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21.10.2021 09:21
+2
бегайте в Конче Заспе! уроды
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21.10.2021 07:36
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Побольше массовок!!! Веталя луччий!!!
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21.10.2021 07:27 Відповісти
За.бали вы со своими марафонами.
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21.10.2021 07:29 Відповісти
Клично офигел. Перекрывать улицы в рабочий день. Просьба к меру Лютежа - на выходных устраивать забеги вокруг дома Кличка.
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21.10.2021 19:42 Відповісти
Не актуально вже, давай гру в кальмара, хто останній той і платить за дане дійство...
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21.10.2021 07:34 Відповісти
бегайте в Конче Заспе! уроды
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21.10.2021 07:36 Відповісти
Казлы!
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21.10.2021 08:26 Відповісти
Правильно, разносите корону по Киеву. Пора уже с третьего места по смертности подниматься на второе
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21.10.2021 08:30 Відповісти
тю, а корона?
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21.10.2021 08:30 Відповісти
У марафонцев будут проверять ковид сертификаты? А то может поймают с поддельными и можно штрафами пополнить бюджет )))
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21.10.2021 08:31 Відповісти
А забег в масках и при наличии аусвайса?
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21.10.2021 08:53 Відповісти
Самое время.
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21.10.2021 09:02 Відповісти
Да задолбали уже этими перекрытиями улиц, бегайте в лесу, уроды!
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21.10.2021 09:21 Відповісти
Это не марафон а тупо РЕКЛAМНAЯ AКЦИЯ WIZAIR - и почему из-за WIZAIR должны страдать водители?
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21.10.2021 09:23 Відповісти
Цікаво, а Віталік перед марафоном зачитає статистику скільки людей захворіло, скільки померло? Це б доповнило картину.
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21.10.2021 09:24 Відповісти
Напевно, маршрут потрібно було складали до крематорію - так було б в тему
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21.10.2021 09:25 Відповісти
 
 