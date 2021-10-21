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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 жовтня у світі зареєстрували 454 027 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7511 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 810 096 випадків інфікування, з них 454 027 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 937 666 осіб, з них 7511 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 220 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окремих населених пунктах Чернігівщини, Львівщини, Рівненщини та Житомирщини посилять карантин, - Кабмін

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 3-тю і 2-гу позицію відповідно.

Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Зато Шмаркля и его зебобики рассказывают, что в Украине все норм.
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21.10.2021 07:45
+5
И это сухие цифры, а если учесть количество населения, то в процентном отношении мы на почётном первом месте
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21.10.2021 07:50
+5
У відсотках, - Румунія на першому місці. Адже там на третину менше населення, ніж в Україні, а кількість померлих і нових випадків майже така сама.
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21.10.2021 07:59
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Зато Шмаркля и его зебобики рассказывают, что в Украине все норм.
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21.10.2021 07:45 Відповісти
И это сухие цифры, а если учесть количество населения, то в процентном отношении мы на почётном первом месте
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21.10.2021 07:50 Відповісти
У відсотках, - Румунія на першому місці. Адже там на третину менше населення, ніж в Україні, а кількість померлих і нових випадків майже така сама.
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21.10.2021 07:59 Відповісти
Не посмотрел ниже +
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21.10.2021 08:02 Відповісти
Все дуже просто: берете кількість померлих за добу і ділите на 41 (приблизне населення) і отримуєте кількість померлих на мільйон жителів. Цифра сумна
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21.10.2021 08:55 Відповісти
Александр Невзоров говорил пару дней назад что РАБссию в этом плане никто не победит....,2 600 трупов...
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21.10.2021 07:55 Відповісти
можливо там ще отруєння технічним спиртом на коронавірус списують. Так що каратнтин з 30 до 7 може ще погіршить ситуацію.
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21.10.2021 09:41 Відповісти
Печально. Некоторые так хотели проучить фармацевтические компании , а проучили сами себя. А фармацевты ... Собирают урожай.
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21.10.2021 07:57 Відповісти
Когда считаешь себя самым умным, и решил кого то перехитрить , самое главное не перехитрить самого себя ))
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21.10.2021 08:00 Відповісти
+100%.
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21.10.2021 08:18 Відповісти
Мавзолейный фюрер отдало приказ...прекратить всякую работу на РАБссии с 30 октября по 7 ноября... сидеть в бункерах и не высовываться...праздновать годовщинку Мировой сраной ливарюции на РАБссии...
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21.10.2021 08:07 Відповісти
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21.10.2021 08:11 Відповісти
Сегодня мой телефон показал уровень загрязнения окружающей среды 28 %,19 октября было 9%....,что это значит догадайтесь с одного раза....
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21.10.2021 08:22 Відповісти
Догонім і пєрєгонім. Півшостий казав же що ми чемпіони.
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21.10.2021 08:41 Відповісти
шо в атб не идти теперь...а какже киоски наливайки и колбасные шараги))
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21.10.2021 08:48 Відповісти
зеленский - это реальный "доктор смерть"!
Статистика по короновирусу - яркое тому подтверждение
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21.10.2021 09:05 Відповісти
Я не підтримую Зеленського, але при чому тут Зеленський до смертей і захворювань від коронавірусу? Він що ходить і заражає людей, чи лікарні не приймають і не лікують хворих? Чи може вакцина недоступна? Винні в першу чергу самі люди які не носять маски, не укріпляють свій імунітет - шляхом здорового харчування і заняття спортом, не вакцинуються. Тому йде природній відбір і йому не треба мішати.
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21.10.2021 09:55 Відповісти
Рыба гниет с головы. А с головой Украине не повезло 2.5 года назад
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21.10.2021 12:41 Відповісти
Это не хорошие достижения, учесть что в Украине ещё и платные тесты, многим покойный пишут сердечная недостаточность
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21.10.2021 09:51 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения на счет этой "статистики" ...
Кто-нибудь сомневается в том, что тот же Китай тотально контролирует все СМИ и все данные в своей стране?
Кто-нибудь верит что в Индии считают трупы?
Стесняюсь спросить за Африку ...
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21.10.2021 11:37 Відповісти
 
 