Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 жовтня у світі зареєстрували 454 027 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7511 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 242 810 096 випадків інфікування, з них 454 027 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 937 666 осіб, з них 7511 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 220 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 3-тю і 2-гу позицію відповідно.



