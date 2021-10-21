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Новини Коронавірус і карантин
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Проїзд лише для COVID-безпечних людей: від сьогодні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень в Україні

Проїзд лише для COVID-безпечних людей: від сьогодні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень в Україні

Від сьогодні в Україні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

При цьому уточнюється, що COVID-сертифікат, що видається на підставі одужання, хоч і передбачений у застосунку "Дія", зараз перебуває лише на етапі тестування.

"Отримання паперової довідки (про перенесену хворобу - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним", - говориться в повідомленні.

У МОЗ також уточнили, що в даний момент не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - підкреслюють у міністерстві.

Також наголошується, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами, а після вакцинації - використовувати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи невакцинованих держслужбовців і працівників освіти

"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використовувати для поїздок міжрегіональним транспортом", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадуємо, на засіданні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236 про посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів:

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини або двома дозами вакцини, дозволених ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

Читайте: Нові правила пасажирських перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх, - Ляшко

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсного 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) перевезення (1015) транспорт (1402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Коротше кажучи, не можна їхати без наявності документів, форми яких ще не розроблені, а на паперових носіях не видаються. Це - повний абзац!
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21.10.2021 07:59
+17
Наявна ілюстрація компетенції цієї влади. І так у всьому.
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21.10.2021 08:09
+14
Знаю людей яким протипоказана вакцинація через онкологію, то там і так все пєчально, а тепер і не працювати, і не їздити, і взагалі держава пропонує тупо здохнути. Бо ці упирі так захопились розкраданнями десятків мільярдів ковід фонду, виведеного з-під прозоро, що взагалі нічого не підготували.
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21.10.2021 08:08
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навіщо так про себе. всі вже зрозуміли що ти брехло
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21.10.2021 10:32 Відповісти
Будь здоров и не кашляй, хамло.
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21.10.2021 11:38 Відповісти
оце усе? щось збрехало та втікло. по кацапськи так
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21.10.2021 11:50 Відповісти
Вакцинированные не только попадают под швл...но и умирают...
Представляешь?? А ты думал тебе вместе с уколом бессмертие подвалило???
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21.10.2021 09:41 Відповісти
А зачем тебя в детстве кололи от всякой заразы и даже не спрашивали разрешения на то ни твоих родителей, ни тебя?
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21.10.2021 09:57 Відповісти
Кололи...кололи вакцинами которые прошли все этапы исследований...
А ты укололся экспериментальной жидкостью...да еще и бумажку подписал что в случае чего ни каких претензий ни кому не имеешь...маладец...
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21.10.2021 10:00 Відповісти
И прекрасно и спокойно себя чувствую! Представляешь?
Вокруг меня на работе толпа антиваксеров за месяц уже переболела, один из них -- здоровяк на 20 лет моложе меня -- и в больничке отдохнул.
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21.10.2021 10:06 Відповісти
И я себя прекрасно чувствую...и не болел...
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21.10.2021 10:09 Відповісти
Так держать!
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21.10.2021 10:16 Відповісти
Обязательно..
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21.10.2021 10:17 Відповісти
"Вакциновані не потрапляють під ШВЛ."

Чего вакцинированных так беспокоит факт, что невакцинированные якобы попадают под ИВЛ?
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21.10.2021 15:17 Відповісти
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21.10.2021 16:00 Відповісти
слушай внимательно что Ляшко говорит - вакцинированые также заразны как и не вакцинированные, по этому надо как в Сингапуре делать если куда-то хочешь попасть то только с ПЦР тестом.
А так вакцинированные будут просто развозить заразу между областями Украины, но виноваты будут невакцинированные которые здадут ПЦР тест и их заразят вакцинированные которые не здавали ПЦР тест и их статус был неизвестен
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21.10.2021 09:40 Відповісти
Ваксеры развозят, а антиваксеры болеют.
Лично меня это вполне устраивает.
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21.10.2021 09:58 Відповісти
коли твоя мати, якій 90 років і яка скоріш за все не вакцинована, отримає вірус від вакцинованого, а скоріш від тебе. тебе це влаштує.
поздоровляю тебе, гарний син
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21.10.2021 12:12 Відповісти
это относится и к тебе т.к. через год ты опять превратится с "Тыкву" - т.е. станешь не вакцинированным, хотя биологически это может наступить и раньше
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21.10.2021 13:44 Відповісти
год - многовато,сами файзерократы говорили о 6-ти месяцах..
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21.10.2021 15:57 Відповісти
в їх інструкціі взагалі нема ніяких термінів. про що вони і пишуть.
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21.10.2021 16:21 Відповісти
Отношение к вакцинированию -- это как тест на IQ....
Не удивительно что в Украине,в которой 73% избирателей выбрали себе в Президентом клоуна (еще один тест на интеллект), так много антиваксеров.....
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21.10.2021 09:19 Відповісти
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21.10.2021 10:19 Відповісти
по твоей логике, так у нас в стране 73% антиваксеров

Нелагична
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21.10.2021 13:22 Відповісти
в Украине очень много серых необразованных людей. а разгоняют антивакцинаторскую пропаганду из кремля. им там уже официально объявили, что "вакцина не сработала"
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21.10.2021 15:39 Відповісти
зато как дышали,как дышали,да еще мадяро-словацких дружбанов "провакцинировать" успели..
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21.10.2021 15:58 Відповісти
Не факт, что вакцинированные менее заразные. А может даже более, учитывая то, что им эту заразу уже внесли в организм в виде прививки, пусть и в слабой форме.
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21.10.2021 09:35 Відповісти
Вы маленько не в теме.

Во-первых, никакую "заразу" в организм никто не вносил - ни одна вакцина против коронавируса не содержит вируса, даже ослабленного. По сути, там инструкции, на основе которых клетки соберут некоторые ключевые белки вируса, с которыми должна познакомиться иммунная система.

Во-вторых, факт - вакцинированные заражаются меньше. Вот, например, свежие данные по Пфайзеру о предотвращении заражения. Эффективность, конечно, со временем падает, но поначалу достаточно высока.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/
Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы.
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21.10.2021 14:11 Відповісти
P. S.: По Модерне сейчас не смог найти, но раньше видел оценку, что вероятность заражения она снижает в 4.5 раза, а госпитализации в 11.
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21.10.2021 14:12 Відповісти
главно верить зомбоящику
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21.10.2021 15:10 Відповісти
"Зомбоящик" не смотрю давным-давно, предпочитаю инфу об исследованиях со ссылками на серьезные научные журналы (в новости про пфайзер, например, ссылка на The Lancetl
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21.10.2021 18:58 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27431678.html ¯\_(ツ)_/¯

* Пишеш пости про вакцинацію
- Та ти задовбав, скіки можна про це писати!? Не будемо вакцинуватись!
* Чорт з вами, хочете здохнути - ваше право
- Как ві можєтє такоє гаваріть, ета ні па людскі!

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21.10.2021 09:36 Відповісти
ты типа бессмертным стал.
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21.10.2021 09:56 Відповісти
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21.10.2021 10:18 Відповісти
ШЕДЕВРАЛЬНО!!!
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21.10.2021 10:03 Відповісти
Ковид безопасные люди..
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21.10.2021 09:38 Відповісти
Это банальная сегрегация населения Украины т.к. вакцинированные также заразны как не вакцинированные, Яныку не удалось расколоть Украину на запад-восток, но Зеленскому это удалось: разделить народ на вакцинированные - не вакцинированные,
Браво!
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21.10.2021 09:44 Відповісти
Ну чушь ведь, вакцинация снижает риск заражения в разы, так же как и тяжелого течения болезни. И в данном случае власти совершенно правы - больницы переполнены, а люди по-прежнему не хотят вакцинироваться и постят в интернете всякую чепуху. Если по уму не доходит, надо как-то заставлять.
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21.10.2021 14:17 Відповісти
не пишите чушь, а внимательно слушайте Ляшко, он четко сказал что: - "вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни" и все, не выдумывайте того чего нет.
Или Вы думаете что в Украине другой Ковид?, в Сингапуре с ее 80% вакцинованных, чтоб куда-то поехать или выйти в офис на работу разрешается только по ПЦР тесту всем без исключения, чтоб не разносить заразу по стране.
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21.10.2021 14:32 Відповісти
В общем, не пишите чушь, а внимательно читайте вашу, она явно забористей. Офигительно мощные аргументы "в Сингапуре не дураки сидят" и "слушайте Ляшко". Прям эффект Даннинга-Крюгера в действии. При этом ссылка на исследование конкретно по этому вопросу (в другом комменте из моих двух, под которыми вы оставили свой) осталась незамеченной. Ну, в принципе, нормальное поведение антипрививочника: с фактами до таких не достучаться, только с бейсбольной битой.
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21.10.2021 14:49 Відповісти
"У самих револьверы найдутся" (с)
М.Булгаков
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21.10.2021 16:00 Відповісти
Получение бумажной справки (о том, что человек переболел коронавирусом - ред.) пока не предусмотрено. - это как я болел дома сделал повторный тест негативный через 14 дней есть справка о перенесеной короне у меня естственный имунитет и пол года вообще можно не париться что заболею аж потом привика так что мне никуда нельзя поехать на автобусе или поезде?
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21.10.2021 10:06 Відповісти
Уважаемые антиваксеры! Еще раз попытаюсь объяснить:
Лично меня ваше здоровье волнует исключительно в том плане, что если когда моей 90-летней маме (не дай бог!!!!!) понадобится срочная мед.помощь, я мог бы вызвать скорую и она быстро бы приехала. А не "все машины и врачи заняты спасением заболевших короной", 99% из которых непривиты.
Здоровья вам и долгих лет!
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21.10.2021 10:15 Відповісти
Ага, т.е. причина одна, заболевшим ковидом после вакцинации зеленый свет в больницу. Теперь понял.
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21.10.2021 10:18 Відповісти
Понял неправильно.
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21.10.2021 10:22 Відповісти
Им бесполезно доказывать. Люди в ограниченном развитии никогда не признают что они не правы - ибо у них недостаточно развито чувство самосохранения. Они не думают о окружающих и о последствиях своих действий или бездействия, им по%иг и хоть потоп после них. Они не думают что перегружают собой мед.систему, которая и без того развалена, не думают о врачах, которые пашут сутками, не думают о том что занимают место действительно тех, кому нужна мед.помощь в силу возраста или других заболеваний, не связанных с Короной, кто бережется и старается всеми силами выжить. У таких людей всегда все виноваты = кроме них самих : Власть виновата (сами ж выбрали под стать себе - равнодушных к ближнему), медики -хамло (так платить им, за их каторжный труд и риск жизнью и здровьем надо по-людски), Ваксеры виноваты - потому как заразу разносят, Бил Гейтс с евонными чипами, и т.д, и т.п.
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21.10.2021 10:39 Відповісти
+ Иногда их развитие чрезмерно, и они очень умные (легендарный Анатолий Вассерман не дурак же!)...
А в остальном -- абсолютно с Вами согласен.
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21.10.2021 11:28 Відповісти
Санитари! Заберіть у цього буйного телефон. Він знову розв'язався, час пеленати знову.
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21.10.2021 14:15 Відповісти
ГО-ГО-ГО Кацапстан, канализацию прорвало, говнометчики в ленте)))
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21.10.2021 14:17 Відповісти
бесправное животное, ты больше всего похоже на одного из рядовых жителей кацапстана, которым пофиг, куда и как их имеет власть
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21.10.2021 15:09 Відповісти
До уровня быдла и оскорблений я не собираюсь опускаться. Только вы подумали что вы на ДНЕ - как снизу постучали)))) Вас таких воспитанных и "вумных как утка" аж 73%. Ничего удивительного.
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21.10.2021 15:12 Відповісти
нет никаких оскорблений, есть только констатация фактов
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21.10.2021 15:20 Відповісти
Взаимно!
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21.10.2021 14:34 Відповісти
Вот не являюсь махровым антиваксером, просто вопрос. Если (это из официальных данных) переносчиками ковида в равной степени могут быть и те и другие, зачем тотальный прессинг? Забота о населении? В нашей стране? Во главе с ЗЕдерьмом? Не смешите мои тапки. И как пример Позвонил товарищ, жена работает в ресторане. С утра собрали коллектив, 100% и сказали или вакцинация или с вещами на выход. Вот и ответ.
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21.10.2021 10:16 Відповісти
Маразм крепчал...
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
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21.10.2021 11:28 Відповісти
Из официальных данных от полоумных антиваксеров в ютубе? Или где вы взяли такие официальные данные?
Вот, например, свежая инфа по Пфайзеру

"Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается
до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/

Т. е. изначально вероятность заражения снижается во много раз, хотя потом защита ослабевает.
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21.10.2021 14:20 Відповісти
Вы думаете в Сингапуре идиоты живут - в стране где еще в 2020г особо эпидемии не было т.к. все связи ковидные там жестко отслеживались, где привито 80% населения и они все равно запрещают передвигаться по стране без ПЦР теста всем без разбора.
Ну а Вы и дальше продолжайте верить журналистским статьям, а не читать инструкцию к препарату
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21.10.2021 14:40 Відповісти
В фашистскую оккупацию так же было - только с аусвайсом.
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21.10.2021 10:59 Відповісти
Денис, так ты, оказывается, эфиоп?
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21.10.2021 17:38 Відповісти
допрыгались "подзаконо-послушненькие". намордники носите и счастье гарантировано. Сейчас колят абы-шо, потом вколят - что надо
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21.10.2021 11:22 Відповісти
Сергей Фурса. Низкий уровень вакцинации - это стыдно

Источник:
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21.10.2021 12:11 Відповісти
Більше.

Тут і порушення ст. 8 і 24 Конституції і законів України. Тут кримінал: самоуправство ,превищення службових повноважень і т.д.

Карантин з такими обмеженнями взагалі з такими обмеженнями вводиться з надзвичайним станом. У іншому випадку - це суд і стаття.

І ніхто не мусить нікому казати чи привитий він чи ні - це конфіденційна інформація розголосити яку можете за власним бажанням або за рішенням суду.
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21.10.2021 14:57 Відповісти
Супер . Це вже давно потрібно було зробити . Маргінал ? Не маєш ковід-сертифікату в додатку "ДіЯ" ? - сиди вдома і не рознось заразу по людях .
Нарешті поїздки стануть безпечнішими для нормальних людей .
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21.10.2021 13:37 Відповісти
а те, кто имеет сертификат, не разносят заразу?
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21.10.2021 15:07 Відповісти
Сертифікат? Який сертифікат?

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21.10.2021 14:16 Відповісти
Разработана вакцина с галоперидолом для антипрививочников

Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» презентовали модифицированную версию вакцины «Спутник V» для антипрививочников.

Из новой вакцины исключили частицы ВИЧ, убрали компоненты, вызывающие бесплодие и импотенцию, а также снизили концентрацию тяжёлых металлов и ДНК антихриста до неэффективной. В препарат заложили на четверть меньше опасных реагентов, преднамеренно активирующих побочные действия, и на 10% снизили вероятность летального исхода. Сохранить эффективность при исключении важных составных элементов вакцины удалось только благодаря добавлению пяти кубиков галоперидола.

«Теперь у антипрививочников нет аргументов против прохождения вакцинации. Мы пошли им навстречу и убрали из вакцины все, что вызывало недоверие. Даже сексом после нее заниматься можно! Но только аккуратно и не больше двух раз в месяц», - заявил директор научной лаборатории Ринат Максютов.

Новый препарат поступит в пункты вакцинации уже на следующей неделе. В первые дни ожидаются большие очереди.
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21.10.2021 14:24 Відповісти
Та прямо поети....)))))Пишіть просто - буде їздити той ,хто письмово відмовиться від висування претензій і вимог.Ковід безпеку може надати лише природній імунітет.
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21.10.2021 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P-tSqZ3HMSE&t=4s
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21.10.2021 14:42 Відповісти
І до усі хто тут один одного лаючись відсилають у 3,14зду: вам не тхне фашизмом? Ще трохи і усіх незгідних ("непривитих") з радіснми оплесками імунізованих відправлять у гето або на розстріл.
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21.10.2021 15:00 Відповісти
и вакцинированное безмозглое отребье только аплодировать будет
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21.10.2021 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w-YDv75NznM https://www.youtube.com/watch?v=w-YDv75NznM

вот тут ковидную тему еще 50 лет назад разжевали

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21.10.2021 16:06 Відповісти
у меня коллеги муж и жена привились летом пфайзером. Маски не носили особо и до прививки. А после нее... В итоге, поперлись на похороны, а на след. день обоим стало плохо. Сдали ПЦР на след. день - ковид. Тетка с тяжелой пневмонией, но пока дома. Муж вроде пока более-менее. Вопрос, скольких людей они заразили там целуясь и обнимаясь?? и это типа, вакцинированные.... То, что ввели для них - это редчайший бред. Тест дожны сдавать все! Маски должны носить все. Иначе с прививкой выходит еще хуже, чем без нее, из-за таких долбодятлов.
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21.10.2021 22:53 Відповісти
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