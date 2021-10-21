Проїзд лише для COVID-безпечних людей: від сьогодні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень в Україні

Від сьогодні в Україні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

При цьому уточнюється, що COVID-сертифікат, що видається на підставі одужання, хоч і передбачений у застосунку "Дія", зараз перебуває лише на етапі тестування.

"Отримання паперової довідки (про перенесену хворобу - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним", - говориться в повідомленні.

У МОЗ також уточнили, що в даний момент не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - підкреслюють у міністерстві.



Також наголошується, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами, а після вакцинації - використовувати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

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"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використовувати для поїздок міжрегіональним транспортом", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадуємо, на засіданні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236 про посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів:

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини або двома дозами вакцини, дозволених ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

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- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсного 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.