Проїзд лише для COVID-безпечних людей: від сьогодні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень в Україні
Від сьогодні в Україні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
При цьому уточнюється, що COVID-сертифікат, що видається на підставі одужання, хоч і передбачений у застосунку "Дія", зараз перебуває лише на етапі тестування.
"Отримання паперової довідки (про перенесену хворобу - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним", - говориться в повідомленні.
У МОЗ також уточнили, що в даний момент не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19.
"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - підкреслюють у міністерстві.
Також наголошується, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами, а після вакцинації - використовувати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).
"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використовувати для поїздок міжрегіональним транспортом", - пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадуємо, на засіданні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236 про посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.
Від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини або двома дозами вакцини, дозволених ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, дійсного 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.
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Представляешь?? А ты думал тебе вместе с уколом бессмертие подвалило???
А ты укололся экспериментальной жидкостью...да еще и бумажку подписал что в случае чего ни каких претензий ни кому не имеешь...маладец...
Вокруг меня на работе толпа антиваксеров за месяц уже переболела, один из них -- здоровяк на 20 лет моложе меня -- и в больничке отдохнул.
Чего вакцинированных так беспокоит факт, что невакцинированные якобы попадают под ИВЛ?
А так вакцинированные будут просто развозить заразу между областями Украины, но виноваты будут невакцинированные которые здадут ПЦР тест и их заразят вакцинированные которые не здавали ПЦР тест и их статус был неизвестен
Лично меня это вполне устраивает.
поздоровляю тебе, гарний син
Не удивительно что в Украине,в которой 73% избирателей выбрали себе в Президентом клоуна (еще один тест на интеллект), так много антиваксеров.....
Нелагична
Во-первых, никакую "заразу" в организм никто не вносил - ни одна вакцина против коронавируса не содержит вируса, даже ослабленного. По сути, там инструкции, на основе которых клетки соберут некоторые ключевые белки вируса, с которыми должна познакомиться иммунная система.
Во-вторых, факт - вакцинированные заражаются меньше. Вот, например, свежие данные по Пфайзеру о предотвращении заражения. Эффективность, конечно, со временем падает, но поначалу достаточно высока.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/
Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы.
* Пишеш пости про вакцинацію
- Та ти задовбав, скіки можна про це писати!? Не будемо вакцинуватись!
* Чорт з вами, хочете здохнути - ваше право
- Как ві можєтє такоє гаваріть, ета ні па людскі!
Браво!
Или Вы думаете что в Украине другой Ковид?, в Сингапуре с ее 80% вакцинованных, чтоб куда-то поехать или выйти в офис на работу разрешается только по ПЦР тесту всем без исключения, чтоб не разносить заразу по стране.
М.Булгаков
Лично меня ваше здоровье волнует исключительно в том плане, что если когда моей 90-летней маме (не дай бог!!!!!) понадобится срочная мед.помощь, я мог бы вызвать скорую и она быстро бы приехала. А не "все машины и врачи заняты спасением заболевших короной", 99% из которых непривиты.
Здоровья вам и долгих лет!
А в остальном -- абсолютно с Вами согласен.
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Вот, например, свежая инфа по Пфайзеру
"Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается
до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/
Т. е. изначально вероятность заражения снижается во много раз, хотя потом защита ослабевает.
Ну а Вы и дальше продолжайте верить журналистским статьям, а не читать инструкцию к препарату
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Тут і порушення ст. 8 і 24 Конституції і законів України. Тут кримінал: самоуправство ,превищення службових повноважень і т.д.
Карантин з такими обмеженнями взагалі з такими обмеженнями вводиться з надзвичайним станом. У іншому випадку - це суд і стаття.
І ніхто не мусить нікому казати чи привитий він чи ні - це конфіденційна інформація розголосити яку можете за власним бажанням або за рішенням суду.
Нарешті поїздки стануть безпечнішими для нормальних людей .
Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» презентовали модифицированную версию вакцины «Спутник V» для антипрививочников.
Из новой вакцины исключили частицы ВИЧ, убрали компоненты, вызывающие бесплодие и импотенцию, а также снизили концентрацию тяжёлых металлов и ДНК антихриста до неэффективной. В препарат заложили на четверть меньше опасных реагентов, преднамеренно активирующих побочные действия, и на 10% снизили вероятность летального исхода. Сохранить эффективность при исключении важных составных элементов вакцины удалось только благодаря добавлению пяти кубиков галоперидола.
«Теперь у антипрививочников нет аргументов против прохождения вакцинации. Мы пошли им навстречу и убрали из вакцины все, что вызывало недоверие. Даже сексом после нее заниматься можно! Но только аккуратно и не больше двух раз в месяц», - заявил директор научной лаборатории Ринат Максютов.
Новый препарат поступит в пункты вакцинации уже на следующей неделе. В первые дни ожидаются большие очереди.
вот тут ковидную тему еще 50 лет назад разжевали