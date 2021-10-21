546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

В Україні зафіксовано 22 415 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 жовтня - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався у квітні 2021 року - 3 квітня виявили 20 341 новий випадок. Також за минулу добу зафіксовано 546 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 19 жовтня - 538 летальних випадків, до цього 6 квітня - 481 летальний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців! Загалом проведено понад 15 млн щеплень.

За добу в Україні:

зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345);

251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 892 особи;

летальних випадків – 546;

одужало – 8 036 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 701 600 осіб;

одужало – 2 352 835 осіб;

летальних випадків – 62 389;

проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.











