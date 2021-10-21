546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні
В Україні зафіксовано 22 415 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 жовтня - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався у квітні 2021 року - 3 квітня виявили 20 341 новий випадок. Також за минулу добу зафіксовано 546 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 19 жовтня - 538 летальних випадків, до цього 6 квітня - 481 летальний випадок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців! Загалом проведено понад 15 млн щеплень.
За добу в Україні:
зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345);
251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 892 особи;
летальних випадків – 546;
одужало – 8 036 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 701 600 осіб;
одужало – 2 352 835 осіб;
летальних випадків – 62 389;
проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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Ну, хіба не тупі уроди?
заболели - 2 701 600 человек;
выздоровели - 2 352 835 человек;
летальных случаев - 62 389;
проведено ПЦР-тестов - 13 781 54
То то не сходиться у меня с бухгалтерией. Может потому,что у меня в школе по математике была тройка. Если я беру колличество заболевших и умерших,это смертность в районе 3%, если беру количество заболевших и отнимаю количество выздоровевших, теоретичеси остаток это умершие, но их примерно 400 тысяч. Похоже ситуация ковидом раскручивается,то бы скрыть стественную убыль по другим причинам,а именно финансовой невозможности получить медицинскую помощь при серьезных хронических заболеваниях, тотальной нищеты и повальной корупции.