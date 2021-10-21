УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12216 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 613 109

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

В Україні зафіксовано 22 415 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 жовтня - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався у квітні 2021 року - 3 квітня виявили 20 341 новий випадок. Також за минулу добу зафіксовано 546 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 19 жовтня - 538 летальних випадків, до цього 6 квітня - 481 летальний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців! Загалом проведено понад 15 млн щеплень.

За добу в Україні:

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 771, медпрацівників – 345);

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей.

Також за минулу добу:

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 госпіталізовано – 4 892 особи;

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 летальних випадків – 546;

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 одужало – 8 036 осіб.

Також читайте: У МОЗ дозволили виписувати киснезалежних пацієнтів, їм видаватимуть концентратори, - ЗМІ

За весь час пандемії в Україні:

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 захворіло – 2 701 600 осіб;

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 одужало – 2 352 835 осіб;

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 летальних випадків – 62 389;

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 10
546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 11
546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 12
546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Это логичная закономерность людей которые - не хотят вакцинироваться, не носят масок, при этом не думают о свом здоровье, и здоровье своих близких. Побольше слушайте кацапскую пропаганду о вреде вакцинирования, и непонятных штунд и сект, при этом будут в выиграше только похоронные бюро.
показати весь коментар
21.10.2021 08:39
+20
Чемпионы по короновирусу! Прямо как ЗЕбизяна и обещала.
показати весь коментар
21.10.2021 08:17
+19
ЗЕбильные добьют страну. Если смотреть в абсолютных цифрах к численности населения, то Украина на первом месте в мире по смертности.
показати весь коментар
21.10.2021 08:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
здається, 546 померлих - це не остаточна кількість.. лікар казав, що знов повернулася практика примусової заміни діагнозу на будь-який, аби тільки не COVID (
показати весь коментар
21.10.2021 10:42 Відповісти
Умерших не от ковид, а с положительным очень неточным тестом на ковид. Так правильно. Точную причину смерти может установить экспертиза, на которую нужно минимум несколько дней.
показати весь коментар
21.10.2021 10:57 Відповісти
Ситуация не изменится, пока не вакцинированных дегенератов не будут 3,14?;ть...
показати весь коментар
21.10.2021 11:10 Відповісти
уже начали. В маршрутках 3,14ят сами пассажиры - других пассажиров которые лезут внаглую без маски, а водитель отказывается ехать в этом случае.
показати весь коментар
21.10.2021 12:01 Відповісти
К сведению! 80% невакцинированных переносят это как обычное ОРВИ, а по статистике минздрава, 40% переболели, в реальности гораздо больше.
показати весь коментар
07.11.2021 10:11 Відповісти
в маршрутках 314дят пропогандистов-вакцинаторов и проверяющих эту лажу
показати весь коментар
21.10.2021 21:50 Відповісти
Локдаун???
показати весь коментар
21.10.2021 23:59 Відповісти
Весь світ вже вакцинувався та потрохи повертається до звично життя і лише наше тупе бидло продовжує вмирати, а ті хто вижив знову мріє сидіти всю зиму на карантині.
Ну, хіба не тупі уроди?
показати весь коментар
22.10.2021 00:08 Відповісти
За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 701 600 человек;

выздоровели - 2 352 835 человек;

летальных случаев - 62 389;

проведено ПЦР-тестов - 13 781 54

То то не сходиться у меня с бухгалтерией. Может потому,что у меня в школе по математике была тройка. Если я беру колличество заболевших и умерших,это смертность в районе 3%, если беру количество заболевших и отнимаю количество выздоровевших, теоретичеси остаток это умершие, но их примерно 400 тысяч. Похоже ситуация ковидом раскручивается,то бы скрыть стественную убыль по другим причинам,а именно финансовой невозможности получить медицинскую помощь при серьезных хронических заболеваниях, тотальной нищеты и повальной корупции.
показати весь коментар
22.10.2021 05:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 