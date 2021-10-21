Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет, - The Times

Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет для кораблів і літаків на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для ескалації агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Times із посиланням на свої джерела.

За даними видання, планується, що Велика Британія надасть для українських патрульних катерів ракети класу "земля-земля", розроблені компанією MBDA UK, найбільшим виробником ракет в Європі. Ці ракети можуть вражати "рій" цілей одночасно і використовуватися проти цілей як на морі, так і на суші.

Дві країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків, пишуть у виданні. Вважається, що вони коштуватимуть по 100 000 фунтів стерлінгів за кожну. Ці ракети можуть вражати невеликі швидкого руху цілі та застосовувалися на британських винищувачах RAF проти терористичної організації Ісламська держава.

За даними видання, переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

За словами неназваного українського дипломата, є побоювання, що Росія планує зимову військову операцію, яка може призвести до ескалації напруженості на Донбасі та може мати непередбачувані наслідки для безпеки всієї Європи.

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Нагадаємо, у жовтні 2020-го Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах на 1,25 млн фунтів стерлінгів.

У червні 2021-го Україна і Британія підписали меморандум про морське партнерство. Країни разом будуватимуть кораблі та військові бази. Повідомлялося, що ракетні катери, які Велика Британія побудує для України, отримають британське ракетне озброєння.

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що в Україні за допомоги Великої Британії розпочалося будівництво двох нових військово-морських баз.

Також планується, що Велика Британія передасть Україні два протимінних кораблі – HMS Blyth і HMS Ramsey.