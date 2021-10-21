Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет, - The Times
Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет для кораблів і літаків на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для ескалації агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Times із посиланням на свої джерела.
За даними видання, планується, що Велика Британія надасть для українських патрульних катерів ракети класу "земля-земля", розроблені компанією MBDA UK, найбільшим виробником ракет в Європі. Ці ракети можуть вражати "рій" цілей одночасно і використовуватися проти цілей як на морі, так і на суші.
Дві країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків, пишуть у виданні. Вважається, що вони коштуватимуть по 100 000 фунтів стерлінгів за кожну. Ці ракети можуть вражати невеликі швидкого руху цілі та застосовувалися на британських винищувачах RAF проти терористичної організації Ісламська держава.
За даними видання, переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".
За словами неназваного українського дипломата, є побоювання, що Росія планує зимову військову операцію, яка може призвести до ескалації напруженості на Донбасі та може мати непередбачувані наслідки для безпеки всієї Європи.
Нагадаємо, у жовтні 2020-го Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах на 1,25 млн фунтів стерлінгів.
У червні 2021-го Україна і Британія підписали меморандум про морське партнерство. Країни разом будуватимуть кораблі та військові бази. Повідомлялося, що ракетні катери, які Велика Британія побудує для України, отримають британське ракетне озброєння.
14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що в Україні за допомоги Великої Британії розпочалося будівництво двох нових військово-морських баз.
Також планується, що Велика Британія передасть Україні два протимінних кораблі – HMS Blyth і HMS Ramsey.
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А Фарисеи -наперсточники..
ці ,,ракеты могут поражать "рой" целей одновременно,,..
короче, вам и не снилось
транспортні літаки, обвішані ракетами літають глибоко в безпечному тилу, отримують сигнал на ціль від дронів і ******** ті цілі здалеку...
щось таке і ще більш мобільне, ніж ракетні вагони кучми
У амерів є ударний літак з гарматами і т.і., але його ж так проектували і будували.
про кріплення: якщо для мрії втілене кріплення для бурана чи пишуть про її ж використання, як літаючого першого ступеня/*****/ ракети,
то для причіплення чогось меншого на менші літаки це не менш можливе
серьезное усиление, бене на бассейн должно хватить
Когда закажут 3000 корсаров ПТРК, и 10 дивизионов Нептуна с РАКЕТАМИ !!!!!!!!!!
Когда закончится этот распил?! Война 7й год идёт.
Запуски вже були. На озброєння прийняті.
Он ... Точка-У до цих на бойовому чергувані.
Восьмий рік війни вже давно йде !!!
Британцы в отличии от других не забыли, чем заканчивается страусиная поза в отношении агрессоров...
Только ПВО!
""""несколько слов о стоимости FGM-148. В 1992 году одна ракета «Джавелина» стоила 73 тыс. долларов, через десять лет ее цена возросла до 78 тыс., а в 2013 году она вплотную приблизилась к 100 тыс. долларов. Цена пускового блока в начале нулевых годов превышала 126 тыс. долларов.
Ракета находится в герметичном транспортно-пусковом контейнере, с подключенным источником питания и блоком охлаждения на сжиженном газе, функцией которого является охлаждение головки наведения ракеты до рабочей температуры. Ракета может десять лет храниться в контейнере.
. В состав командно-пускового блока входит батарейный отсек, в котором находятся
одноразовые батареи
или
заряжаемый аккумулятор.