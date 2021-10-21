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Новини Агресія Росії проти України
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Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет, - The Times

Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет, - The Times

Україна веде з Великою Британією переговори про придбання ракет для кораблів і літаків на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для ескалації агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Times із посиланням на свої джерела.

За даними видання, планується, що Велика Британія надасть для українських патрульних катерів ракети класу "земля-земля", розроблені компанією MBDA UK, найбільшим виробником ракет в Європі. Ці ракети можуть вражати "рій" цілей одночасно і використовуватися проти цілей як на морі, так і на суші.

Дві країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків, пишуть у виданні. Вважається, що вони коштуватимуть по 100 000 фунтів стерлінгів за кожну. Ці ракети можуть вражати невеликі швидкого руху цілі та застосовувалися на британських винищувачах RAF проти терористичної організації Ісламська держава.

За даними видання, переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

За словами неназваного українського дипломата, є побоювання, що Росія планує зимову військову операцію, яка може призвести до ескалації напруженості на Донбасі та може мати непередбачувані наслідки для безпеки всієї Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня, - посол Пристайко

Нагадаємо, у жовтні 2020-го Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах на 1,25 млн фунтів стерлінгів.

У червні 2021-го Україна і Британія підписали меморандум про морське партнерство. Країни разом будуватимуть кораблі та військові бази. Повідомлялося, що ракетні катери, які Велика Британія побудує для України, отримають британське ракетне озброєння.

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що в Україні за допомоги Великої Британії розпочалося будівництво двох нових військово-морських баз.

Також планується, що Велика Британія передасть Україні два протимінних кораблі – HMS Blyth і HMS Ramsey.

Автор: 

Велика Британія (5643) перемовини (2996) ракети (4051)


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Топ коментарі
+11
А на наши ракеты денег значит нет...
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21.10.2021 08:33
+9
Таемне эмбарго - это немцы и жабоежы, а англосаксы наши верные друзья. Не от большой любви, у них свои стратегические интересы по сдерживанию репоедов.
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21.10.2021 08:46
+8
Ті що будуть всіх бамбіть.
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21.10.2021 08:48
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Зелень готується до розпилу бабла.
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21.10.2021 08:33 Відповісти
Невже англыйцы такі тупі, що не знають про українську корупцію? Зроблені певні запобіжники. Це дуже радісна подія. Прорвано таємне ембарго на поставки ракет з Європи в Україну. Радіти потрібно, а не зливатися жовчью.
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21.10.2021 08:40 Відповісти
Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
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21.10.2021 08:44 Відповісти
Таемне эмбарго - это немцы и жабоежы, а англосаксы наши верные друзья. Не от большой любви, у них свои стратегические интересы по сдерживанию репоедов.
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21.10.2021 08:46 Відповісти
Ну тогда понятно почему Обама эмбарго ввел, он явно не англосакс.
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21.10.2021 08:50 Відповісти
Болезный, а шо там еще написал твой хозяин Дерьмак в твоей ЗЕметодичке, по которой ты кукарекаешь?
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21.10.2021 09:02 Відповісти
Смешно, но как всегда глупо. Вы новый комик квартала?
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21.10.2021 11:26 Відповісти
А на наши ракеты денег значит нет...
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21.10.2021 08:33 Відповісти
Та не, пане, Порох, судя по всему, знал, шо ему против системы не устоять и к власти придет главный Буратина-тупень, полезный дурак для мафии олигархов по распилу баблосика, потому и затеял программу вооружения Украины не без помощи Англии, а не какого-то там Китая, чи не упаси господь, как говорят в народе, с "помощью" каазлабада..... У англичан особо не разгонишься попилить, бо поштучно цена на товар известна и контроль - на должном уровне. Так шо не берите тяжелого в руки, а...(далее по тексту).
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21.10.2021 09:19 Відповісти
А где Активы на РК " САПСАН" давно разработанным Украинскими специалистами ЮжМАША и сидящими без З/платы... 3 года..
А Фарисеи -наперсточники..
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21.10.2021 19:23 Відповісти
Зеленые за 2 года угробили оборонку, а ракеты нужны уже вчера
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21.10.2021 23:22 Відповісти
але ж Україна - це космічна держава... чи кацмічна?
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21.10.2021 08:35 Відповісти
Клоунична!
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21.10.2021 08:40 Відповісти
адже мова не про космічні ракети...
ці ,,ракеты могут поражать "рой" целей одновременно,,..
короче, вам и не снилось
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21.10.2021 08:51 Відповісти
Зря вы думаете что ракеты в космосе на деревьях растут.
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21.10.2021 08:51 Відповісти
Стєсняюсь спросіть, а хто буде ті ракети нести? Нє, ну хай там кораблі... там є чоловік з 20 команди, а літаки? Які літаки будуть нести ті ракети?
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21.10.2021 08:40 Відповісти
Ті що будуть всіх бамбіть.
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21.10.2021 08:48 Відповісти
Байрактары может?
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21.10.2021 08:50 Відповісти
Вполне, Байрактар 150 кг тащит, два Бримстоуна як зайчики на него станут.
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21.10.2021 11:39 Відповісти
не пригадаю, як воно називається, але пишуть джерела, що зараз розкручують таку програму:
транспортні літаки, обвішані ракетами літають глибоко в безпечному тилу, отримують сигнал на ціль від дронів і ******** ті цілі здалеку...
щось таке і ще більш мобільне, ніж ракетні вагони кучми
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21.10.2021 09:02 Відповісти
Якщо "обвішані" то треба розробляти кріплення ззовні. Це ціла епопея для проектування транспортників.
У амерів є ударний літак з гарматами і т.і., але його ж так проектували і будували.
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21.10.2021 12:18 Відповісти
так писали обвішані, а не начинені ...це така була відповідь на запитання про літаки...
про кріплення: якщо для мрії втілене кріплення для бурана чи пишуть про її ж використання, як літаючого першого ступеня/*****/ ракети,
то для причіплення чогось меншого на менші літаки це не менш можливе
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21.10.2021 13:34 Відповісти
+5
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21.10.2021 12:16 Відповісти
на 1,25 млн фунтов стерлингов.
серьезное усиление, бене на бассейн должно хватить
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21.10.2021 08:44 Відповісти
Не млн , а млрд.
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21.10.2021 09:06 Відповісти
Обижаешь! Думаю у Бени бассейн подороже стоит ...
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21.10.2021 11:34 Відповісти
Как бы при этой власти эти ракеты у кацапов не оказались через 3 дня.
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21.10.2021 08:49 Відповісти
Чому знищили програму по виробництву наших "Нептун"? Де проекти на нові ракети? Щось за два з половиною роки не показали жодної розборки. Де наші ракети на наших підприємствах? Невже Шифіри не видумали щось новеньке, що могло захистити Україну, чи тільки малороські сценки по "обсирону" цієї держави?
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21.10.2021 08:54 Відповісти
Кошерный сброд из ОПы рулит. Присмотрись к модераторам тут, на Цензоре. Они явно имеют такие-же шнобели, как бубочка и Шефир и подсасывают у *****.
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21.10.2021 09:06 Відповісти
рано чи пізно але смерть рашонацистам вже близько...
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21.10.2021 08:57 Відповісти
Да видали представителей, в Лондоне, Ринат и Игорь вполне порядочные бизнесмены.
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21.10.2021 09:04 Відповісти
Хвосты им заносили, видели-с?
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21.10.2021 09:21 Відповісти
а скільки ми купимо ракет? в сенсі, кількість буде достатня щоб боронитись, чи тільки щоб словами погратись? А може в раші купити наші ж профукані ракети дешевше буде, бо ж своє виробництво як і кадри ми традиційно ....
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21.10.2021 09:25 Відповісти
Всё по плану! Наши на переплавку сегодня ( металлолома пацанам не хватает) , а закупка сразу в 2033 году.
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21.10.2021 09:53 Відповісти
Запіздно всратися,це ще тре вміти. Восьмий рік бодання з рахою,і тільки зараз почались перемови з постачання зброї.
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21.10.2021 10:01 Відповісти
Это просто треш. Наши заводы по производству ракет стоят без заказов, они по 100 000 долларов закупают зарубежом ..... когда у нас есть эти разработки.

Когда закажут 3000 корсаров ПТРК, и 10 дивизионов Нептуна с РАКЕТАМИ !!!!!!!!!!

Когда закончится этот распил?! Война 7й год идёт.
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21.10.2021 10:06 Відповісти
Нептун ето противокорабельная ракета, нахера их 10 дивизионов, шо ими топить, кацапы армаду морского десанта собирают, чи шо?
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21.10.2021 11:44 Відповісти
Модифікації різні і "земля-земля" і потря. Аби платили. Час іде.
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21.10.2021 12:21 Відповісти
Та нема еще никаких модификаций земля-земля, Луч там шо-то пилит, но им никто не подтвердил лаве, а даже если и запилит - тоже будет шо-то типа нептуна, совеццька ракета 70-х, три пускаем одна попадает.
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21.10.2021 12:36 Відповісти
Так влаштоване створення і виробництво. Зпочатку проект ...
Запуски вже були. На озброєння прийняті.
Он ... Точка-У до цих на бойовому чергувані.
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21.10.2021 12:42 Відповісти
Прокинься !!!
Восьмий рік війни вже давно йде !!!
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21.10.2021 14:14 Відповісти
Свідомо знищили налагоджену ракетну програму, позбавили людей роботи, щоб купувати ракети за кордоном. Підтримувати закордонного виробника.
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21.10.2021 10:06 Відповісти
Брексит пошел на пользу Украине.
Британцы в отличии от других не забыли, чем заканчивается страусиная поза в отношении агрессоров...
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21.10.2021 10:07 Відповісти
Какие корабельные ракеты?
Только ПВО!
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21.10.2021 14:10 Відповісти
Вассся, вникай у мат.частину, у сенс прочитаного... ракети для кораблів та літаків, догнав чи ні..???
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21.10.2021 14:23 Відповісти
Ты сперва читать научись. А потом попороси маму пояснить тебе смысл прочитанного.
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21.10.2021 14:29 Відповісти
Да успокойтесь отмывают опять деньги как с джевелинами которые даже не стрельныли на учениях ! Наши заводы режут на метал а покупают списанный хлам по бешенным ценам , разницу в карман , ,,слугам,, . Розвод для глупых . Лиш офшоры растут . А люди 80 % живут за гранью бедности .
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21.10.2021 18:51 Відповісти
Так "Джавелины" хранятся на закрытых складах ЗАп ВО под охраной американцев со списанными аккумуляторами .. т.е. бесцельный боезапас.
""""несколько слов о стоимости FGM-148. В 1992 году одна ракета «Джавелина» стоила 73 тыс. долларов, через десять лет ее цена возросла до 78 тыс., а в 2013 году она вплотную приблизилась к 100 тыс. долларов. Цена пускового блока в начале нулевых годов превышала 126 тыс. долларов.
Ракета находится в герметичном транспортно-пусковом контейнере, с подключенным источником питания и блоком охлаждения на сжиженном газе, функцией которого является охлаждение головки наведения ракеты до рабочей температуры. Ракета может десять лет храниться в контейнере.
. В состав командно-пускового блока входит батарейный отсек, в котором находятся
одноразовые батареи
или
заряжаемый аккумулятор.
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21.10.2021 19:38 Відповісти
Министр обороны подтвердил отказ Украины от ракетного комплекса "Сапсан": 200 мhttps://zn.ua/UKRAINE/ministr-oborony-podtverdil-otkaz-ukrainy-ot-raketnogo-kompleksa-sapsan-200-mln-grn-potratili-neeffektivno-124683_.htmlлн грн потратили неэффективно
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21.10.2021 19:27 Відповісти
 
 