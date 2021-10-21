Не змогли відправити жоден патруль: найманці РФ продовжують перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі

Найманці РФ продовжують перешкоджати роботі Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі. Робота спостерігачів утруднена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку та інші перешкоди на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 20 жовтня.

Зазначається, що через блокування співробітників ОБСЄ в Донецькому патрульному центрі їм не вдається відправити жоден патруль для виконання завдань місії.

"Через триваючу акцію протесту в Донецьку місії не вдалося направити звідти жоден патруль для виконання передбачених мандатом місії завдань", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, найманці РФ на своїх блокпостах продовжують перешкоджати роботі спостерігачів - патрулі ОБСЄ не пускають на окуповані території під різними приводами.

Наприклад, на блокпості на південь від моста поблизу Станиці Луганської російський терорист не пропустив патруль до моста, пославшись на відсутність попереднього узгодження з тими, кому належить фактичний контроль.

Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки найманець РФ наказав спостерігачам залишити цей район, пославшись на "накази від командирів".

На залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці російський терорист прогнав спостерігачів, заявивши, що перебувати на станції дозволено лише кілька хвилин.

Також повідомляється про випадки глушіння безпілотників ОБСЄ в районі н. п. Обозне і Олександрівськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці. На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня російського офіцера Андрія Косяка.