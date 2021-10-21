Кабмін повторно звільнив ексзаступника голови ДСНС Стоєцького, якого в 2015-му затримали на засіданні уряду

Кабінет Міністрів 20 жовтня відновив на посаді і відразу ж звільнив колишнього заступника глави ДСНС Василя Стоєцького, якого в 2015 році затримали на засіданні уряду.

Відповідні постанови Кабміну №1255-р і №1259-р опубліковано на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримати пропозицію Державної служби України з надзвичайних ситуацій і відновити у виконання рішення Окружного адміністративного суду м.Києва від 16 травня 2018 р. Стоєцького Василя Федоровича на посаді заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 26 березня 2015 року", - говориться в першому розпорядженні.

"Вважати Стоєцького Василя Федоровича звільненим з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій 28 серпня 2017 р. в зв'язку з досягненням ним граничного віку перебування на службі (пункт 2 частини другої статті 106 Кодексу цивільного захисту України)", - йдеться в другому розпорядженні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів правоохоронці затримали Сергія Бочковського і його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників. Їм було оголошено підозру.

Печерський районний суд Києва 28 березня задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Бочковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави в 1,184 млн грн. Бочковський вийшов під заставу з Лук'янівського СІЗО 2 квітня.

Головне слідче управління МВС 8 жовтня 2015 року закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чиновників. Дії Бочковського були кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Дії В.Стоєцького кваліфіковані також за ч.4 ст.368 та ч.2 ст.364 КК. За інформацією МВС, дії екс-чиновників завдали збитки державі на суму понад 6,6 млн грн.