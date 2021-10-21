Білий дім поки не готовий повідомити про можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна, - Дженніфер Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що не готова повідомити про те, чи відбудеться нова зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна до кінця поточного року.

Про це вона заявила в ході пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також нічого повідомити про плани поїздок з нашого боку", - зазначила Дженніфер Псакі.

Вона підкреслила, що президент США "займається дипломатією "обличчям до обличчя" як з людьми, з якими у нього є угоди, так і з людьми, з якими у нього розбіжності.

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"Але на цей момент мені нічого повідомити", - сказала представник Білого дому.

Раніше прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Байдена в поточному році "в тому чи іншому форматі - цілком реальна".