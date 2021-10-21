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Білий дім поки не готовий повідомити про можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна, - Дженніфер Псакі

Білий дім поки не готовий повідомити про можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна, - Дженніфер Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що не готова повідомити про те, чи відбудеться нова зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна до кінця поточного року.

Про це вона заявила в ході пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також нічого повідомити про плани поїздок з нашого боку", - зазначила Дженніфер Псакі.

Вона підкреслила, що президент США "займається дипломатією "обличчям до обличчя" як з людьми, з якими у нього є угоди, так і з людьми, з якими у нього розбіжності.

Читайте: До кінця року цілком реальна ще одна зустріч Путіна і Байдена, - Пєсков

"Але на цей момент мені нічого повідомити", - сказала представник Білого дому.

Раніше прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Байдена в поточному році "в тому чи іншому форматі - цілком реальна".

Автор: 

Байден Джо (2892) путін володимир (24068) росія (65856) США (23303) Псакі Джен (148)


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Не в курсі, що пуцин -фуйло ?
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21.10.2021 09:02 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=603227720723726&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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21.10.2021 09:04 Відповісти
Хм-м-м, оце дядечко Джо із пуцею поіводиться так, як пуця із панунцем ЗЕ. А от із ким таким же чином поводитись панунцеві ЗЕ?... Ну,нехай поки що трохи потренується на арахамові. Ото, ніби-то арахлам-презик якоїсь зверхпотужної держави, а панунцьо ЗЕ на його сльозливі прохання про "заглянути в очі" й відповідає:-Пш-ш-шел вон, сопливе! І отак щоранку, в обід і в вечері.
Ото, і настрій,дивись, буде гарним у нашого "найсяйнішого" щодня...
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21.10.2021 11:06 Відповісти
 
 