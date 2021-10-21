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"Слуга народу" вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - "ЄС", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Вперше за тривалий час перше місце в рейтингу партій посіла "Європейська Солідарність", обійшовши тим самим "Слугу народу". "Батьківщина" також потрапила до трійки лідерів.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Таблиці 1 (див. нижче) наводиться рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України, якби у виборах брали участь зазначені партії. Відносно найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська солідарність" (13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13,7% і 15.5%), "Батьківщина" (12% і 13,6%) та "ОПЗЖ" (11,5% і 13%).

Далі йдуть "Сила і честь" (7,6% і 8,6%), "Наші" (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (4,9% і 5,6%). Партія "Свобода" має 3,9% і 4,4%. У інших партій – нижча підтримка.

Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

Слуга народу вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - ЄС, - опитування КМІС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Водночас серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали "ЄС" (27,2%) і "ОПЗЖ" (24,3%). Ще 17,5% назвали "Батьківщину". Партію "Голос" назвали 4,4%. 

Слуга народу вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - ЄС, - опитування КМІС 02

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (15022) опитування (1963) партія (371) рейтинг (1663) КМІС (338)


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Топ коментарі
+73
и это клоунов еще бить не начинали
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21.10.2021 09:13
+67
За 2 года просрать всё... Мастера спорта прям
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21.10.2021 09:13
+58
получим платежки за отопление и рейтинг грохнется в минус....
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21.10.2021 09:22
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Все свои погоняла выдал, нетрадиционное)
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22.10.2021 17:55 Відповісти
А все почему?
Потому что холодильник непобедим!
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21.10.2021 15:46 Відповісти
Найкращим індикатором актуальності та точності подібних ретингів є "плацкартна позиція" партії "Стратєгія Гройсмана".
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21.10.2021 15:51 Відповісти
На жаль, ще не всіх опзжопників ковід забрав!
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21.10.2021 16:04 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:44 Відповісти
В общем, бубочка докукарекался.
То-ли еще будет...
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21.10.2021 16:57 Відповісти
Где сейчас все эти политологи, предрекавшие в 2019-м Порошенку крах и политическое забвение?
Первое место в рейтинге электоральных симпатий партии ЕС - это полный крах политического проекта Слуга Народа.
Зеленая пирамида рухнула, Зе-Мавроди уже не вызывает никаких надежд у 73 процентов обманутых вкладчиков. Сегодня обманутые вкладчики уже не надеются на высокие ожидания от своих вкладов. Они рады бы вернуть хотя бы ситуацию 2019 года, но увы, за все нужно платить.
И за показ красивой сказки тоже.
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21.10.2021 17:24 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 21
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.

Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.

Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
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21.10.2021 17:49 Відповісти
Мене особисто не так тішить зростання рейтингу ЄС, як засмучує і дивує зростання "НАШих". Мураєв і Україна??? ... далі без слів.
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21.10.2021 17:59 Відповісти
Не зрозуміло де ви побачили зростання рейтингу ЄС. Порівняно з минулим опитуванням цієї ж контори він впав на 2%.

Зріс він у "Батьківщини" +3% та проросійських сил. В цьому також нічого дивного. Серед виборців СН як мінімум половина - потенційні виборці "Батьківщини". Є там і упороті які додадуть мураєву і ко.
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21.10.2021 18:36 Відповісти
Если бы не антирейтинги их основных конкурентов ( конкретно их "вождей", да простят меня их адепты) и не остатки, тающих былых рейтингов ихнего патрона Зелепупенко (он же Голобородько, он же " лицо с обложки", он же " пианист") у них уже сейчас ( на экваторе их каденции) рейтинги были бы на уровне Пидалика и Шария, ну максимум Мураева или радикального вилоносца.
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21.10.2021 18:50 Відповісти
Нагадую всім, в тому числі й порохоботам (сам такий в якійсь мірі) - будь-яка статистична інформація, оприлюднена публічно, майже напевно є маніпуляцією.

Тому радіти ніхто не забороняє (невеличка переможенька - вже непогано), але поки що дуже обережно - до чергових виборів ще далеко...
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21.10.2021 20:19 Відповісти
если бы зелю и его партию мочили все каналы как пороха, его рейтинг был бы на минимуме
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21.10.2021 20:51 Відповісти
И еще не опровергли на всех каналах, всех сайтах и всех газетах, что это технический сбой, а слуги-уроды и сейчас впереди планеты всей?
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21.10.2021 21:07 Відповісти
Сейчас моноклоуны примут новый налоговый закон и рейтинги полетят вниз с ещё большим ускорением
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21.10.2021 21:26 Відповісти
Впервые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла "Европейская солидарность", обойдя тем самым "Слугу народа". "Батькивщина" также попала в тройку лидеров. Источник:
Давно би так, а от баба Юла там зайва зі своїми дебільними воланнями про захист українців і кулю в лоба
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21.10.2021 21:39 Відповісти
Мої поздоровлення особисто - подоляку міші .?? І його ботофермі .Оце підняли - рєйтінг слугам , так підняли .!!
Вєрной дорогой ідьотє таваріщі . Результати вашої роботи - на ліцо . .
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21.10.2021 21:40 Відповісти
Похоже, для Запада это уже не просто красная линия, а очень толстая красная линия. Потому что форма для выдвижения требования была выбрана особенная. 20 октября на "Украинской правде" https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/20/7311062/ вышла большая статья "Пора трансформировать Украину" , которую подписали временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Понятно, что выход такой статьи - это экстраординарное событие. В переводе с дипломатического языка ее появление означает, что руководители трех посольств видят невозможность достучаться до Зеленского обычными методами и решили сделать это публично, через медиа.
DSnews
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22.10.2021 04:42 Відповісти
Пани боти. Ви би краще почали хоч трохи думати про мати Україну й думати й пропонувати, як перемогти олігархію.
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21.10.2021 22:48 Відповісти
Пропонуй же, уважно тебе слухаю.
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22.10.2021 09:57 Відповісти
Справа не тільки в мені. Необхідні масові пропозиції. А я вже пропонував. І все як в трубу. Повторю.
Викинути в гидкий смітник, небаченого ніде в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу в виборах президента. Вона являється головною базою олігархічної системи. Ставленики олігархату скуповують місця в бюлетенях в виборці вимушені з циї негідників "обирати". Заставу придумав Кучма, при створенні ним олігархічної системи. І ні один з наступних президентів не викинув її на смітник. Всі вони нічим не кращі Кучми. Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там самі виборці формують склад бюлетенів помірною кількістю підписів за претендентів (100 тис).
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23.10.2021 19:46 Відповісти
Так, згоден щодо прибрати майновий бар'єр.
А щоб Ваші пропозиції не пішли в трубу приходьте на https://defence-line.org/
Там спільнота розумних людей.
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23.10.2021 20:28 Відповісти
"Слуга народу" (відповідно, 13,7% і 15.5%),

=============

Ці зебіли вже не виліковні.
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21.10.2021 23:36 Відповісти
Я дивуюсь, що президентський рейтинг Зе досі очолює. Причини падіння зрозумілі: Зе та СН пройшли на голосах лібералів, тих націоналістів хто розчарувався в Порошенку і поміркованих "ватників", які не підтримували майдан, але й відверта проросійскість ОПЗЖ їх теж відлякувала.
Пішовши відвертим шляхом Порошенка - корупція під вигуки про любов до України та Бандери, Зе банально втратив більшість із цих людей, що свідчить про штучність його ідеологічної позиції. Не може бути компромісу між цими верствами українського населення.
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22.10.2021 00:03 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3703238.html У Вовочки зірвало пердак від падіння рейтингів, тому клоуни бігом купують "правильний" рейтинг)

А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
🗣Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг».
Його мають опублікувати вже завтра.
🤷‍♂️Очевидно, що якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - то ні про які реальні дослідження не йдеться.
❗️«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського.
Кажуть, у «найвеличнішого» так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Міша Падаляк. 😱
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.😊😠
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22.10.2021 01:30 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/101358/yak-kmis-vidomu-i-respektabelnu-sociolohichnu-kompaniyu-vykorystaly-v-rosijskij-informacijnij-operaciyi/
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22.10.2021 01:49 Відповісти
"ес" говорит? ну да, это ж святейшая правда)))))))))))))))ну прям у порохоботов форменное головокружение от "успехов"! похмелье будет тяжким))))))))))
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22.10.2021 02:48 Відповісти
фронт ЗЕботов слабый и раздраженный- знают же, что срака наблыжаеться,...Все, кто наконец-то прозревают становятся порохоботами- БРАВО!!! ,ЗЕбараны сдают Пороху свои рейтинги и сами это утверждают
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22.10.2021 04:33 Відповісти
я скорее съем блюдо из мухоморов, чем ЕЩЁ РАЗ проголосую за петю! если встанет не дай Бог выбор между порошенкой и кем то еще, я проголосую хоть за Му-Му Герасима, но только не за этого козла!
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22.10.2021 11:27 Відповісти
Смачного ЗЕбіл.
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23.10.2021 14:16 Відповісти
Як ця зелена погань одразу заспівала,що це рейтинги неправдиві.А те,що витворяє ця ******* Гетьманцев і рейтинг"СН"тримався майже два роки. Вони мовчать.

З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку.
Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/v3295170
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22.10.2021 10:33 Відповісти
https://t.me/s/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 22
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
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22.10.2021 15:28 Відповісти
А когда вдарят морозы и начнутся отключения электроэнергии рейтинги "Слуг" и непосредственно Великого Кормчего ЗЕ! надо будет рассматривать под микроскопом.
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23.10.2021 11:54 Відповісти
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