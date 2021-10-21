"Слуга народу" вперше за тривалий час втратила перше місце в рейтингу партій. Лідер - "ЄС", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Вперше за тривалий час перше місце в рейтингу партій посіла "Європейська Солідарність", обійшовши тим самим "Слугу народу". "Батьківщина" також потрапила до трійки лідерів.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Таблиці 1 (див. нижче) наводиться рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України, якби у виборах брали участь зазначені партії. Відносно найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська солідарність" (13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13,7% і 15.5%), "Батьківщина" (12% і 13,6%) та "ОПЗЖ" (11,5% і 13%).

Далі йдуть "Сила і честь" (7,6% і 8,6%), "Наші" (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (4,9% і 5,6%). Партія "Свобода" має 3,9% і 4,4%. У інших партій – нижча підтримка.

Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%, Разумкова - виріс з 3,1% до 7,1%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Водночас серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали "ЄС" (27,2%) і "ОПЗЖ" (24,3%). Ще 17,5% назвали "Батьківщину". Партію "Голос" назвали 4,4%.

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.