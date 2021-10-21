Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" заявила про тиск Банкової: Відкликають міністрів з ефіру, а "слуги народу" оголосили бойкот

Редакція програми "Свобода слова Савіка Шустера" часто зазнає тиску на свободу слова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила шеф-редакторка токшоу Дар'я Тарасова.

За її словами, влада завжди намагалася нав'язати зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого редакція хотіла б запросити.

Шеф-редакторка згадала, як у травні 2020 року в ефірі програми обговорювали енергетичну незалежність.

"Депутат "Слуги народу" (нині позафракційний. - Ред.) Олександр Дубінський, якого запросили на включення через Skype, вирішив, що він має право вносити корективи в сценарій нашого ефіру і не дотримуватися того, про що домовився з нами напередодні. Він спробував прорватися до студії. Це була чистої води провокація, брехня і особистий піар. Олександр Дубінський оббрехав нас, вийшов у YouTube зі своїм стримом, але незважаючи на це партія стала на його бік. А Офіс Президента відкликав просто з прямого ефіру міністра енергетики", – розповіла Тарасова.

За її словами, другий схожий випадок стався на початку жовтня, коли депутати партії "Слуга народу" бойкотували ефір програми.

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"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента. Про це ми публічно заявили в прямому ефірі", – каже Тарасова.

Також журналістка зазначила, що нинішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 2015 року, будучи генеральним директором телеканалу "1+1", за наказом олігарха Ігоря Коломойського викинув програму Савіка Шустера з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції.

"Нинішня влада не приймає критику, навіть конструктивну. Співробітники Офісу президента, які намагаються захистити президента від критики, насправді роблять йому ведмежу послугу. Влада поза критикою неминуче стає диктатурою. Спроби влади впливати на зміст суспільно-політичних програм – і наших, і "Суспільного" і будь-яких інших – свідчать про те, що ми рухаємося в напрямку Росії та Білорусі. Чи можливі такі прецеденти в країні, яка проголосила пріоритет європейських цінностей? Чи прийме Євросоюз до своєї спільноти державу, де є такі тенденції? Думаю, відповідь очевидна", – підсумувала Тарасова.

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