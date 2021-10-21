Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" заявила про тиск Банкової: Відкликають міністрів з ефіру, а "слуги народу" оголосили бойкот
Редакція програми "Свобода слова Савіка Шустера" часто зазнає тиску на свободу слова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила шеф-редакторка токшоу Дар'я Тарасова.
За її словами, влада завжди намагалася нав'язати зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого редакція хотіла б запросити.
Шеф-редакторка згадала, як у травні 2020 року в ефірі програми обговорювали енергетичну незалежність.
"Депутат "Слуги народу" (нині позафракційний. - Ред.) Олександр Дубінський, якого запросили на включення через Skype, вирішив, що він має право вносити корективи в сценарій нашого ефіру і не дотримуватися того, про що домовився з нами напередодні. Він спробував прорватися до студії. Це була чистої води провокація, брехня і особистий піар. Олександр Дубінський оббрехав нас, вийшов у YouTube зі своїм стримом, але незважаючи на це партія стала на його бік. А Офіс Президента відкликав просто з прямого ефіру міністра енергетики", – розповіла Тарасова.
За її словами, другий схожий випадок стався на початку жовтня, коли депутати партії "Слуга народу" бойкотували ефір програми.
"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента. Про це ми публічно заявили в прямому ефірі", – каже Тарасова.
Також журналістка зазначила, що нинішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 2015 року, будучи генеральним директором телеканалу "1+1", за наказом олігарха Ігоря Коломойського викинув програму Савіка Шустера з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції.
"Нинішня влада не приймає критику, навіть конструктивну. Співробітники Офісу президента, які намагаються захистити президента від критики, насправді роблять йому ведмежу послугу. Влада поза критикою неминуче стає диктатурою. Спроби влади впливати на зміст суспільно-політичних програм – і наших, і "Суспільного" і будь-яких інших – свідчать про те, що ми рухаємося в напрямку Росії та Білорусі. Чи можливі такі прецеденти в країні, яка проголосила пріоритет європейських цінностей? Чи прийме Євросоюз до своєї спільноти державу, де є такі тенденції? Думаю, відповідь очевидна", – підсумувала Тарасова.
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Но знаю, что тесно были с 95-м кварталом связаны.
А по факту я их не смотрю с момента, как Зеленский протягивал закон о распродаже земли.
95 рыгатник благополучно украл у "дизеля" минимум три топовых номера
а вся их "связь" заключалась в том что дизель отыграл один сезон в высшей лиге квн у маслякова в середине нулевых. в тот момент 95 рыгатник оттуда уже "ушел"
Уже даже как-то не прилично, если на твоё СМИ не давит ОП.)) «Вы придёте ко мне на передачу? Ах, нет?! Ну тогда я напишу на Цензор, что вы на меня давите.»
Маразм какой-то! Где хоть в одном законе написано, что чиновники и депутаты обязаны ходить на тв-шоу?
Мой пост об отсутствие каких-либо ущемлений, искусственном нагнетании и ловле хайпа.
Если требования организаторов шоу не совпадают с требованиями потенциальных участников и поиски компромисса безуспешны, потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника. В чём давление, демагог?
Приезжал ко мне в гости как-то знакомый грек. Машина хорошая, вот только нет у них в Греции зимней резины, совсем нет. А тут декабрь... Так ему прохожие помогали с места на перекрестках трогаться. Ну невозможно у нас при минусе ездить на летней резине.
зачьот !
Они даже подкупили журналистов государственного суспильного, и теперь все дружно воют, что их обижают.
Я программу Шустера смотрела до тех пор, пока не увидела, как он в каком-то интервью хвалил ахметова за его порядочность.
После того не смотрю. Как может быть этот бандюга порядочным? Сколько людей пострадали и пропали без вести, пока он нажил свои капиталы?
Он держит в заложниках всю Украину, мы все от него зависим в плане энергетики.
А Савик о порядочности судит лишь с позиции того, как поступили именно с ним лично.
Хлопчику тоді було 11 років, відкеля у Київі, а не у Львові, він у 2041-му чув до того бандерівську говірку, щоб гарно її запамятати?
А до речи, ідіш, якому навчали тоді євреєв, дуже схож на німецьку мову, так що не міг він не розуміти того, що казали німці...
І ще, раз вже завів про це мову.
Після війні засуджено багато гітлеровців, яки приймали учась у масових рострілах по всій Європі, но чомусь під суд не потрапив жоден з тих, хто якоби приймав участь у розстрілах у Бабьему Ярі!! Ось в мене і виникає питання - а були лі там розстріли у вересні 1941-го?
Кого ви там зробили?
Вы бы лучше свою глупость, да еще выделенную жирным шрифтом, сами, совсем прибрали. Ну ошиблись - с кем не бывает. Но пока много людей её не прочли, то лучше сами удалите.
Спочатку Савік в вас лише футбольний коментатор, а зараз ви вже про стандарти журналістики )))))
Ну типовий представник команди Зе
Полностью поддерживаю бойкот СН этого олигархического шлака. Хватит манипуляций, лжи, унижений, закрывания ртов и перебиваний! Хватит создавать рейтинги этой помойке! Пусть сами себя уничтожают!
Но это треш, конечно, обвинять в "ущемлении свободы слова" за отказ участвовать в этом балагане!
Типа "чи повинні всі вибачитися перед євреями яких утискали під час війни?"- BLM вид збоку (хоча це було на передачі задовго до BLM).
І він тисне, що не можна нікому відмовитися відповідати, або виказати власну відповідь.
А потім видає це за результуючу думку всієї України (типа ми набрали різних - насправді професійниу масовку).
Нехай в Афган їде, Талібан Свободі Слова вчить і такі хвокуси провертає.
І на першу передачу запросив Пороха, після того, як той його викинув - мерзотно і безпринципно підлизав.