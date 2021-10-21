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Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" заявила про тиск Банкової: Відкликають міністрів з ефіру, а "слуги народу" оголосили бойкот

Редакція

Редакція програми "Свобода слова Савіка Шустера" часто зазнає тиску на свободу слова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявила шеф-редакторка токшоу Дар'я Тарасова.

За її словами, влада завжди намагалася нав'язати зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого редакція хотіла б запросити.

Шеф-редакторка згадала, як у травні 2020 року в ефірі програми обговорювали енергетичну незалежність.

"Депутат "Слуги народу" (нині позафракційний. - Ред.) Олександр Дубінський, якого запросили на включення через Skype, вирішив, що він має право вносити корективи в сценарій нашого ефіру і не дотримуватися того, про що домовився з нами напередодні. Він спробував прорватися до студії. Це була чистої води провокація, брехня і особистий піар. Олександр Дубінський оббрехав нас, вийшов у YouTube зі своїм стримом, але незважаючи на це партія стала на його бік. А Офіс Президента відкликав просто з прямого ефіру міністра енергетики", – розповіла Тарасова.

За її словами, другий схожий випадок стався на початку жовтня, коли депутати партії "Слуга народу" бойкотували ефір програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне": Спроби будь-якої політсили впливати на склад учасників токшоу неприпустимі

"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента. Про це ми публічно заявили в прямому ефірі", – каже Тарасова.

Також журналістка зазначила, що нинішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 2015 року, будучи генеральним директором телеканалу "1+1", за наказом олігарха Ігоря Коломойського викинув програму Савіка Шустера з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції.

"Нинішня влада не приймає критику, навіть конструктивну. Співробітники Офісу президента, які намагаються захистити президента від критики, насправді роблять йому ведмежу послугу. Влада поза критикою неминуче стає диктатурою. Спроби влади впливати на зміст суспільно-політичних програм – і наших, і "Суспільного" і будь-яких інших – свідчать про те, що ми рухаємося в напрямку Росії та Білорусі. Чи можливі такі прецеденти в країні, яка проголосила пріоритет європейських цінностей? Чи прийме Євросоюз до своєї спільноти державу, де є такі тенденції? Думаю, відповідь очевидна", – підсумувала Тарасова.

Також читайте: Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов

Автор: 

свобода слова (391) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+40
не плачьте... ваша передача что с ними что без них явная заказуха
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21.10.2021 09:19
+35
Но это не делает его порядочным человеком.
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21.10.2021 09:39
+32
По-перше, олігархи почали зливати Бубу, бо зажерся, а по-друге - Буба скоро піде в депресію і у відмову, але головне - не випустити його з країни, як це було з Зеком, всі ці зелені бариги мають рештки своєї молодості віддати тюремній лаві.
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21.10.2021 09:27
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"Дизель" не трожь. ты или не знаешь историю команды КВН Николаева или намеренно пытаешься их мешать с грязью
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21.10.2021 15:14 Відповісти
Не изучал.
Но знаю, что тесно были с 95-м кварталом связаны.
А по факту я их не смотрю с момента, как Зеленский протягивал закон о распродаже земли.
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21.10.2021 15:51 Відповісти
никак они связаны небыли. мало того - они враждовали
95 рыгатник благополучно украл у "дизеля" минимум три топовых номера
а вся их "связь" заключалась в том что дизель отыграл один сезон в высшей лиге квн у маслякова в середине нулевых. в тот момент 95 рыгатник оттуда уже "ушел"
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21.10.2021 18:36 Відповісти
Знаете, мне собственно Дизель-шоу уже давно не симпатичны. Я не хочу тупеть, как ранее тупели кацапы при просмотрах "кривое зеркало" с участием Петросяна и его жены. Потому не смотрю. Совсем не смотрю, как и Кварталы. Лишь вижу их рекламу.
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21.10.2021 18:42 Відповісти
абсолютно разный уровень юмора. отсутствие пошлости, минимум политики.
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21.10.2021 18:49 Відповісти
Я не знаю, как там сейчас, но раньше действительно было мало политики, а вот уровень пошлости, как по мне, то зашкаливал.
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21.10.2021 18:56 Відповісти
конкретный пошлый номер по твоему разумению давай ссылкой.
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21.10.2021 19:48 Відповісти
а то прикольно получается "не смотрю их, но номера у них пошлые"
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21.10.2021 19:48 Відповісти
Стрелок читатель, или только писатель? Я же написал вам, что раньше смотрел. Когда смотрел, то не понравилось. Всякую муру не запоминаю.
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21.10.2021 20:53 Відповісти
Пошел какой-то массовый флешмоб- «признайся миру, как сильно на тебя давит ОП».)))
Уже даже как-то не прилично, если на твоё СМИ не давит ОП.)) «Вы придёте ко мне на передачу? Ах, нет?! Ну тогда я напишу на Цензор, что вы на меня давите.»
Маразм какой-то! Где хоть в одном законе написано, что чиновники и депутаты обязаны ходить на тв-шоу?
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21.10.2021 10:49 Відповісти
Достойный ответ, так их! И это не единственный случай ущемления прав не только чиновников и депутатов, но и простых граждан! Вот, например, где в Конституции хоть в одной статье написано, что нужно менять летнюю резину на зимнюю?
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21.10.2021 10:58 Відповісти
Слишком витиевато с резиной. Поменял на прошлой неделе, но в метафору не въехал. Уж простите. Не голосовал за Порошенко. Могу не понимать тонких материй.))
Мой пост об отсутствие каких-либо ущемлений, искусственном нагнетании и ловле хайпа.
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21.10.2021 11:16 Відповісти
до тебе, як до зебіла, ніяк не доходить, що вимоги ЄрЗе стосовно конструкції передачі, до наявності тих чи інших запрошених - це якраз і є тиском...
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21.10.2021 12:26 Відповісти
У тебя другая проблема. Слишком много до тебя, антизебила, доходит.)) В том числе информационного мусора и конспирологического шлака.

Если требования организаторов шоу не совпадают с требованиями потенциальных участников и поиски компромисса безуспешны, потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника. В чём давление, демагог?
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21.10.2021 14:58 Відповісти
ти що, не читав, що Подоляк висрав? Що в такому випадку "думки в студії не збалансовані"? А як вони можуть бути "збалансовані" якщо "потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника"? Так що якраз ти демагогією займаєшся.
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21.10.2021 19:18 Відповісти
Разобьёте свою машину, зимой на летней резине, и если на новую машину денег хватит, да сами сможете на своих ногах ходить, то сами, как только температура до 8 градусов тепла снизится, будете рысью мчаться, зимнюю ставить.
Приезжал ко мне в гости как-то знакомый грек. Машина хорошая, вот только нет у них в Греции зимней резины, совсем нет. А тут декабрь... Так ему прохожие помогали с места на перекрестках трогаться. Ну невозможно у нас при минусе ездить на летней резине.
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21.10.2021 14:14 Відповісти
Если вы отвечаете по поводу моего замечания относительно отсутствия в Конституции требования менять автомобильную резину по сезону, то с чувством юмора у вас все в порядке. Или совсем не в порядке.
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22.10.2021 20:30 Відповісти
Шоу давно утратило актуальность: слуг народа надо показывать без костюмов - как есть, со всеми выпирающими и свисающими обстоятельствами.
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21.10.2021 10:52 Відповісти
Так, это же кунсткамера получится!
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21.10.2021 10:56 Відповісти
Получится порнография.
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21.10.2021 11:22 Відповісти
😍

зачьот !
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21.10.2021 17:38 Відповісти
Вже й Пінчука заїпав зелений дурємар...
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21.10.2021 11:14 Відповісти
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21.10.2021 11:17 Відповісти
да это очередной "зашквар" , журналисты, а где судья Чаус, а что с вагнеровским предательством, а что с офшорами , и т.д. уже прошло...? теперь надо что-то новое.... ну, вот оно...
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21.10.2021 11:16 Відповісти
Я думал что цензура это когда рот закрывают СМИ. Не слышал, чтобы кто-то из слуг жаловался на цензуру из-за того, что им не разрешают ходить на эфиры.
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21.10.2021 11:38 Відповісти
У нас уже давно есть диктатура олигархата. Им принадлежат почти все СМИ.
Они даже подкупили журналистов государственного суспильного, и теперь все дружно воют, что их обижают.
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21.10.2021 12:04 Відповісти
"Тарасова отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции" (с) - а шустрик на всіх площадях бреше, що це зробив Порошенко Тарасова не боїться втратити роботу?
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21.10.2021 12:07 Відповісти
Вот это давление, так давление! На передачу не пришли! А могли бы нагнать налоговиков с проверками, а потом и вовсе закрыть передачу.

Я программу Шустера смотрела до тех пор, пока не увидела, как он в каком-то интервью хвалил ахметова за его порядочность.
После того не смотрю. Как может быть этот бандюга порядочным? Сколько людей пострадали и пропали без вести, пока он нажил свои капиталы?
Он держит в заложниках всю Украину, мы все от него зависим в плане энергетики.
А Савик о порядочности судит лишь с позиции того, как поступили именно с ним лично.
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21.10.2021 12:16 Відповісти
хоч ми антагоністи, і я навіть часто спамлю - але тут в конкретному випадку погоджуюсь
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21.10.2021 12:23 Відповісти
Для мене він став не цікавим з програми за участю Червоненко.
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21.10.2021 12:24 Відповісти
В отанньому ефірі про Бабин Яр Савік навів маніпулятивну вирізку зі своєї передачі, що це нібито українці розстрілювали в'язнів у Бабину Яру
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21.10.2021 14:13 Відповісти
Так. Отой йго (вже померлий) свідок, у 2016-му році казав, що гарно запам'ятав бандерівську мову, коли їх начибто вели у Бабій Яр, а німецьку не розумів.
Хлопчику тоді було 11 років, відкеля у Київі, а не у Львові, він у 2041-му чув до того бандерівську говірку, щоб гарно її запамятати?
А до речи, ідіш, якому навчали тоді євреєв, дуже схож на німецьку мову, так що не міг він не розуміти того, що казали німці...

І ще, раз вже завів про це мову.
Після війні засуджено багато гітлеровців, яки приймали учась у масових рострілах по всій Європі, но чомусь під суд не потрапив жоден з тих, хто якоби приймав участь у розстрілах у Бабьему Ярі!! Ось в мене і виникає питання - а були лі там розстріли у вересні 1941-го?
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21.10.2021 14:22 Відповісти
Я вже давно не дивлюся Шустера, а особливо після повернення він став пісним. Але, не дивлячись на моє особисте несприйняття, він має право на слово. Не влаштовує тебе ставлення влади? Яка проблема- говори що, вважаєш правильним, а там вже як буде.
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21.10.2021 12:23 Відповісти
А хто йому слова не дає?)) Просто один раз слуги сказали ми на твоє помийне шоу не прийдемо. І тут піднявся крирк про утиски. Це жалюгідно)
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21.10.2021 14:11 Відповісти
+
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21.10.2021 14:23 Відповісти
А ведь шашлычок съел? Пора расплачиваться
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21.10.2021 12:23 Відповісти
Приятного аппетита, кушай-ТЕ!
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21.10.2021 13:03 Відповісти
Редакія Савіка в черговий раз з'їла лайна
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21.10.2021 14:09 Відповісти
Заступник завхоза керує міністрами.
Кого ви там зробили?
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21.10.2021 14:18 Відповісти
А зачем ходить на передачи, где обцеловывают Ахметова и его шестерок?
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21.10.2021 14:30 Відповісти
Васік Суштер - це футбольний коментатор, який знищив аналітичні політичні передачі в Росії. Потім його прислали сюди - зробити те ж саме в Україні. Я не вважаю Шустера ані хорошим журналістом, ані хорошим шоуменом. Якщо СН навіть до Шустера не ходить - це говорить про їх виняткову тупість
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21.10.2021 14:32 Відповісти
И в Афганистане Савик много лет не работал журналистом, после устроенного в стране Андроповым государственного переворота? И не он ли брал интервью у душманов? И не он ли самым первым взял интервью у лидеров душманов? И по другим горячим точкам мира, как журналист не ездил?

Вы бы лучше свою глупость, да еще выделенную жирным шрифтом, сами, совсем прибрали. Ну ошиблись - с кем не бывает. Но пока много людей её не прочли, то лучше сами удалите.
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21.10.2021 14:38 Відповісти
Для танкістів: журналістика визначається СТАНДАРТАМИ, а не місцем здійснення діяльності. Діяльність Шустера не має нічого спільного з журналістикою.
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22.10.2021 10:57 Відповісти
О! Вы уже поменяли предыдущую точку зрения, как депутат от СН
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22.10.2021 21:32 Відповісти
Нічого не міняв. Савік Шустер - це клоун, через якого нам нав'язують російську модель політичного ток-шоу - телевізійне ристалище, яке не має нічого спільного зі справжньою журналістикою
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22.10.2021 21:39 Відповісти
Ви ще жирніще, та капс логом пишить

Спочатку Савік в вас лише футбольний коментатор, а зараз ви вже про стандарти журналістики )))))
Ну типовий представник команди Зе
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22.10.2021 21:49 Відповісти
Шустер - це якраз рівень ЗеКоманди. В плані красномовності він схожий на Зеленського. І в політиці розбирається приблизно так само погано. Якщо Ви дурний, поясню: увесь сенс ток-шоу Шустера - це створювати в людей ілюзію участі в політичному процесі, хоча насправді всі політичні рішення приймаються тими, хто на ці ток-шоу ніколи не ходить. Це придумали ще років 15 тому, коли Васік Суштер почав вести "Свободу слова" на НТВ
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22.10.2021 21:59 Відповісти
Дубінського виключили з париії лише через санкції США які на нього накладені.
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21.10.2021 18:46 Відповісти
не бреши, тоді безробітньому Шустеру, як іноземцю, не продовжили термін перебування в Україні. І цим займалося МВС (і не одне відомство) Авакова. Все відповідно до Закону, і договору про Асоціацію з ЄС. Нема роботи, - через 90 днів у відпустку до дому, через три місяці знову приїдеш. Але Шустер приїхав лише 2020-го.
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21.10.2021 19:23 Відповісти
савик недавно вякал что его петро попер . как и мишку сааку . потом зельц их вернул на свою голову --- теперь жалеет зеленый ..пианист.. а петро ему на раз говорил ..спрашивай если ума нету . поможем .. да это и лучше что зеленых у шустрика не будет . там кроме разумкова и пригласить некого --- что смаглюк . что верещук . что арахамчик . что третьякова . что безмозглая . сплошной зеленый биомусор
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21.10.2021 15:19 Відповісти
А ты, вакуленко, чей холоп будешь? Рабиновича - медведчука?
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21.10.2021 16:51 Відповісти
натаха отвечаю --- ПОКРОВА НАШЕ СВЯТО --- БАНДЕРА НАШ ГЕРОЙ --- ПОРОШЕНКО НАШ ПРЕЗИДЕНТ --- зеля марионетка калломойского в роли президента . благодаря таким как ты зебуинам
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22.10.2021 06:30 Відповісти
Любой правящий режим приходит к власти по ступеням из денег, как правило, грязных, зачастую в крови. В животном страхе избежать надвигающейся ответственности за содеянное, ограничивает свободу слова в парадигме-больше всего о свободе кричат надсмотрщики рабов! Стремится ограничить свободу мыслить и говорить, доходя в панической истерике до внесудебного закрытия СМИ, задействования "https://delo.ua/redirect/goto/www.rnbo.gov.ua%7C%7Cfiles%7C%7C2021%7C%7C%25D0%2593%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599.pdf/ глоссария названий , терминов и словосочетаний...", запретов книг, музеев, творческих произведение и их авторов...
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21.10.2021 16:52 Відповісти
Бедный Шустэр.Все его в Украине гнобят ,но уже 20 лет ведёт передачу в Украине
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21.10.2021 17:57 Відповісти
Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. А диктатура неизбежно становится в очередь за билетом в Ростов.
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21.10.2021 18:10 Відповісти
А чому Шустер лише зарез оголосив бойкот, за те що було в 2015 та 2020р? Чекали доки рейтинг блазня впад
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21.10.2021 18:41 Відповісти
Тепер з друзів у блазня залишились лише Лещенко та Гордон
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21.10.2021 18:43 Відповісти
Да, Савва, "мы движемся в сторону расчет и Беларуси". Из расеи ты ноги уже сделал, теперь тоже- беги, Савва, беги!
Полностью поддерживаю бойкот СН этого олигархического шлака. Хватит манипуляций, лжи, унижений, закрывания ртов и перебиваний! Хватит создавать рейтинги этой помойке! Пусть сами себя уничтожают!
Но это треш, конечно, обвинять в "ущемлении свободы слова" за отказ участвовать в этом балагане!
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21.10.2021 19:22 Відповісти
* в сторону расеи
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21.10.2021 20:55 Відповісти
Не вижу никакого давления в бойкоте какой-либо партией какого-либо ток-шоу. Телеканалам надо реже открывать сливные бачки некоторых гостей эфира, только и всего.
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21.10.2021 19:51 Відповісти
Раздули из мухи слона, как по мне!
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21.10.2021 19:51 Відповісти
У Шустіка найгірше це постійні хибні дихотомїї, а у нашому світі відповідати тільки "так" чи "ні" - це відразу поразка без манвру та компромісу.

Типа "чи повинні всі вибачитися перед євреями яких утискали під час війни?"- BLM вид збоку (хоча це було на передачі задовго до BLM).

І він тисне, що не можна нікому відмовитися відповідати, або виказати власну відповідь.

А потім видає це за результуючу думку всієї України (типа ми набрали різних - насправді професійниу масовку).

Нехай в Афган їде, Талібан Свободі Слова вчить і такі хвокуси провертає.

І на першу передачу запросив Пороха, після того, як той його викинув - мерзотно і безпринципно підлизав.
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21.10.2021 20:29 Відповісти
Ой вей !..Єврей єврею око не виклює...
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21.10.2021 20:33 Відповісти
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