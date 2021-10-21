Епідзонування України: в Києві та 16 областях "червоний" рівень за COVID-госпіталізацією, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 21 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 536 (перевищення в 7,15 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (1038) та Херсонській області (960).
Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,9%. Більше того, в дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.
За даними за 20 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 75,9 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві та 16 областях.
Також в Україні зайнято 63,7% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено у восьми областях.
За даними МОЗ, показники в п'яти областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Києві та 14 областях - "помаранчевій", у п'яти - "жовтій".
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во первых и скорее всего,в этой вакханалии виновата вакцинация.
люди получившие вакцину,ментально и мгновенно,переводят себя в разряд бессмертных,оставаясь при этом такими же как все и даже более опасными распространителями ковида.
во вторых и это 100%,виновата вакцина,ибо большинство кололись короноваком,который никакого эффекта кроме наличия клейма от ковида,не имеет. да что там далеко ходить,если я вчера специально зашёл в пункт вакцинации,а там колят именно короноваком. и что интересно,люди делают этот короновак лишь с целью получить свидетельство о прививке.
в третьих...вчера в США умер Колин Пауэлл. человек высокого уровня,привитый двумя пфайзерами,и которого лечили явно не в районной больничке.
ЗЫ: карантин нужен.