Епідзонування України: в Києві та 16 областях "червоний" рівень за COVID-госпіталізацією, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 21 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 536 (перевищення в 7,15 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (1038) та Херсонській області (960).

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,9%. Більше того, в дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

За даними за 20 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 75,9 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві та 16 областях.

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Також в Україні зайнято 63,7% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено у восьми областях.

За даними МОЗ, показники в п'яти областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Києві та 14 областях - "помаранчевій", у п'яти - "жовтій".