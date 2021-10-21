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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в Києві та 16 областях "червоний" рівень за COVID-госпіталізацією, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в Києві та 16 областях

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 21 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 536 (перевищення в 7,15 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (1038) та Херсонській області (960).

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,9%. Більше того, в дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

За даними за 20 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 75,9 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві та 16 областях.

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Також в Україні зайнято 63,7% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено у восьми областях.

За даними МОЗ, показники в п'яти областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Києві та 14 областях - "помаранчевій", у п'яти - "жовтій".

Епідзонування України: в Києві та 16 областях червоний рівень за COVID-госпіталізацією, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Отрицатели ковида, покажите мне статистику предыдущих лет когда от гриппа была подобная картина в больницах
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21.10.2021 09:25 Відповісти
Це перемога?
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21.10.2021 09:35 Відповісти
я думаю,что такая ситуация есть проявлением идиотизма на уровне верховной власти.
во первых и скорее всего,в этой вакханалии виновата вакцинация.
люди получившие вакцину,ментально и мгновенно,переводят себя в разряд бессмертных,оставаясь при этом такими же как все и даже более опасными распространителями ковида.
во вторых и это 100%,виновата вакцина,ибо большинство кололись короноваком,который никакого эффекта кроме наличия клейма от ковида,не имеет. да что там далеко ходить,если я вчера специально зашёл в пункт вакцинации,а там колят именно короноваком. и что интересно,люди делают этот короновак лишь с целью получить свидетельство о прививке.
в третьих...вчера в США умер Колин Пауэлл. человек высокого уровня,привитый двумя пфайзерами,и которого лечили явно не в районной больничке.
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21.10.2021 09:38 Відповісти
А вот если б тремя, вот тогда бе...

ЗЫ: карантин нужен.
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21.10.2021 09:42 Відповісти
Чуваку было 84 мать его года!!!! В таком возрасте умирают от простой простуды или чиха. Так что количество вакцин совсем не показатель в таком возрасте
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21.10.2021 09:49 Відповісти
У него еще и рак был, просто бинго. Но такие как ты все равно будут трактовать это в пользу антиваксов
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21.10.2021 09:50 Відповісти
 
 